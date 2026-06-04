Stellantis yangi strategiyani eʻlon qildi: Asosiy eʻtibor mahsulot sifatiga

·53·Avto
Stellantis yangi strategiyani eʻlon qildi: Asosiy eʻtibor mahsulot sifatiga
Audio versiyasi

Stellantis konsernining Amerika brendlari boʻyicha rahbari Tim Kuniskis investorlar kunida "Mahsulot — bu qirol" deya taʻkidladi. Ushbu bayonot kompaniyaning yangi rivojlanish strategiyasini toʻliq ifodalab berdi. Mazkur tadbirda koʻp millatli gigant oʻzining avvalgi muvaffaqiyatsizliklaridan xalos boʻlish va turgʻun boʻlib turgan bozorda oʻsishga erishish rejasini taqdim etdi. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.

21-may kuni boʻlib oʻtgan ushbu anjuman 2022-yildagi tadbirdan tubdan farq qildi. Oʻshanda sobiq bosh direktor Carlos Tavares 14 ta brendni birlashtirgan yangi kompaniya haqidagi oʻz qarashlarini bayon etgan edi. Bu galgi oʻzgarishlar hatto tadbir oʻtkaziladigan joyning Amsterdamdan Michigan shtatiga koʻchirilishida ham namoyon boʻldi.

Kompaniya rahbariyati endilikda asosiy eʻtiborni avtomobillar sifatini oshirish va ishlab chiqarish hajmini kengaytirishga qaratmoqda. Stellantis tarkibiga kiruvchi Jeep, Ram, Dodge va Chrysler kabi brendlar yangi modellar ustida ishlamoqda. Bu esa global avtomobil bozoridagi raqobatda ustunlikni qoʻlga kiritish uchun xizmat qiladi.

Ekspertlarning fikricha, Stellantis ushbu dadil qadam orqali nafaqat anʻanaviy ichki yonuv dvigatelli avtomobillar, balki elektromobil va gibrid segmentlarida ham oʻz mavqeini mustahkamlamoqchi. Kompaniyaning yangi rejasi investorlarda katta qiziqish uygʻotdi va kelajakdagi oʻsish surʻatlariga ishonch bagʻishladi.

StellantisAvtomobilStrategiyaCarlos TavaresJeep
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yetti oʻrinli Skoda Peaq: Yangi flagman krossoverning ilk suratlari eʼlon qilindiBugun, 08:27Ford 2029-yilgacha Yevropada ralli uslubidagi beshta yangi modelni chiqaradiBugun, 07:272005-yilgi BMW 3 Series bilan 8000 kilometr: Klassikani har kuni haydash mumkinmi?Bugun, 06:27Toyota Alphard va Vellfire yangilandi: yanada qulay va arzonroq gibrid versiyalarBugun, 03:272026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladiBugun, 02:28Lada Azimut sotuvlar boshlanmasdan turib turbo dvigatel bilan jihozlandiBugun, 19:26
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Rim papasi yangi elektromobilga mindi, Ferrari aksiyalari quladi (video)
O‘zbekistonda mashhur brend avtomobil ishlab chiqarmoqchi
BYD oʻzining yangi flagman krossoveri Hiace 08 modelini taqdim etdi
BYD Yuan Plus uchinchi avlodi 21-may kuni taqdim etiladi
850 ot kuchiga ega Rezvani Fortress zirhli pikapi taqdim etildi
Zeekr endi yetakchi emas: Xitoyning eng aqlli avtomobillari e’lon qilindi
Hongqi Guoya: Mercedes-Maybach S-Class ga raqobatchi bo‘lgan hashamatli sedan
Rossiyada RAM pikaplariga talab keskin oshdi: Savdo hajmi 121 foizga oʻsdi
Stellantis yangi strategiyani eʻlon qildi: Asosiy eʻtibor mahsulot sifatiga – Zamin.uz, 04.06.2026