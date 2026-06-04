Stellantis yangi strategiyani eʻlon qildi: Asosiy eʻtibor mahsulot sifatiga
Stellantis konsernining Amerika brendlari boʻyicha rahbari Tim Kuniskis investorlar kunida "Mahsulot — bu qirol" deya taʻkidladi. Ushbu bayonot kompaniyaning yangi rivojlanish strategiyasini toʻliq ifodalab berdi. Mazkur tadbirda koʻp millatli gigant oʻzining avvalgi muvaffaqiyatsizliklaridan xalos boʻlish va turgʻun boʻlib turgan bozorda oʻsishga erishish rejasini taqdim etdi. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.
21-may kuni boʻlib oʻtgan ushbu anjuman 2022-yildagi tadbirdan tubdan farq qildi. Oʻshanda sobiq bosh direktor Carlos Tavares 14 ta brendni birlashtirgan yangi kompaniya haqidagi oʻz qarashlarini bayon etgan edi. Bu galgi oʻzgarishlar hatto tadbir oʻtkaziladigan joyning Amsterdamdan Michigan shtatiga koʻchirilishida ham namoyon boʻldi.
Kompaniya rahbariyati endilikda asosiy eʻtiborni avtomobillar sifatini oshirish va ishlab chiqarish hajmini kengaytirishga qaratmoqda. Stellantis tarkibiga kiruvchi Jeep, Ram, Dodge va Chrysler kabi brendlar yangi modellar ustida ishlamoqda. Bu esa global avtomobil bozoridagi raqobatda ustunlikni qoʻlga kiritish uchun xizmat qiladi.
Ekspertlarning fikricha, Stellantis ushbu dadil qadam orqali nafaqat anʻanaviy ichki yonuv dvigatelli avtomobillar, balki elektromobil va gibrid segmentlarida ham oʻz mavqeini mustahkamlamoqchi. Kompaniyaning yangi rejasi investorlarda katta qiziqish uygʻotdi va kelajakdagi oʻsish surʻatlariga ishonch bagʻishladi.
…