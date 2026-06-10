SI kameralari haydovchilik huquqidan mahrum etilganlarni aniqlashni boshladi
Yurtimiz yo‘llarida harakat xavfsizligini ta’minlash, qoidabuzarliklarga chek qo‘yish va raqamli texnologiyalarni kundalik hayotimizga tatbiq etish borasida navbatdagi ulkan va inqilobiy qadam tashlandi. Endilikda ko‘chalarda hujjatsiz yoki guvohnomasiz mashina boshqarib yurishning mutlaqo iloji qolmaydi. O‘zbekistonda transport vositasini boshqarish huquqidan rasman mahrum etilgan yoki umuman bunday huquqqa ega bo‘lmagan haydovchilarni transport oqimi ichidan avtomatik tarzda izlab topish va aniqlash imkoniyatiga ega bo‘lgan zamonaviy sun’iy intellekt kameralari tizimi to‘liq ishga tushirildi.
Kosmik tezlikda rivojlanayotgan ushbu yangi texnologiya o‘zining favqulodda funksional imkoniyatlari bilan ajralib turadi:
Shaxsni yuqori aniqlikda skanerlash: Sun’iy intellekt tizimi yo‘ldagi umumiy avtomobil oqimini real vaqt rejimida chuqur tahlil qiladi hamda bevosita rulda o‘tirgan shaxsning yuz tuzilishini bazadagi ma’lumotlar bilan solishtiradi. Shu orqali ushbu fuqaroning amaldagi haydovchilik guvohnomasi bor-yo‘qligini soniyalar ichida aniqlab beradi.
Yashirin qoidabuzarliklarni qayd etish: Mazkur «aqlli» tizim faqat hujjat tekshirish bilan cheklanib qolmaydi. U harakatlanish davomida haydovchining xavfsizlik kamarini taqmagani yoki rul boshqaruvi paytida mobil telefonlardan noqonuniy foydalangani kabi qo‘shimcha qoidabuzarliklarni ham o‘ta sinchkovlik bilan rasmga olib, qayd etadi.
Yangi tizim tufayli qonunbuzarlarni kutib turgan javobgarlik choralari esa o‘ta jiddiy va ayovsizdir. Agar muqaddam sud yoki YHXX qarori bilan haydovchilik huquqidan mahrum qilingan shaxs avtomobilni qayta boshqarganlik ustida ushbu kameralarga tushsa, unga nisbatan eng kam ish haqining bir necha barobari, ya’ni 41 million so‘mgacha bo‘lgan yirik hajmdagi moliyaviy jarima qo‘llaniladi. Vaziyat yanada og‘ir bo‘lsa, qonunbuzarga 2 yildan 3 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish (qamoq) jazosi berilishi ham ko‘zda tutilgan.
Bugungi kunda hayotimizga kirib kelgan ushbu texnik yechim yo‘llarda hujjatlarni tekshirish jarayonidagi inson omilini, ya’ni korrupsiya xavfini butunlay bartaraf etishga xizmat qiladi. Eng asosiysi, bu innovatsiya ko‘chalarimizda tartib-intizomni mustahkamlab, piyodalar va boshqa haydovchilarning xavfsizligini bir necha barobarga oshiradi. Shu bois, rulga o‘tirishdan avval hamisha hujjatlaringiz joyida ekanligiga ishonch hosil qiling!
Yo‘l harakati tizimidagi eng so‘nggi raqamli islohotlar, sun’iy intellekt kameralarining yangi imkoniyatlari va kundalik hayotimizga oid eng qaynoq, ishonchli eksklyuziv xabarlarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!
…