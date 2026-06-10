SI kameralari haydovchilik huquqidan mahrum etilganlarni aniqlashni boshladi

·0·Avto
SI kameralari haydovchilik huquqidan mahrum etilganlarni aniqlashni boshladi

Yurtimiz yo‘llarida harakat xavfsizligini ta’minlash, qoidabuzarliklarga chek qo‘yish va raqamli texnologiyalarni kundalik hayotimizga tatbiq etish borasida navbatdagi ulkan va inqilobiy qadam tashlandi. Endilikda ko‘chalarda hujjatsiz yoki guvohnomasiz mashina boshqarib yurishning mutlaqo iloji qolmaydi. O‘zbekistonda transport vositasini boshqarish huquqidan rasman mahrum etilgan yoki umuman bunday huquqqa ega bo‘lmagan haydovchilarni transport oqimi ichidan avtomatik tarzda izlab topish va aniqlash imkoniyatiga ega bo‘lgan zamonaviy sun’iy intellekt kameralari tizimi to‘liq ishga tushirildi.

Kosmik tezlikda rivojlanayotgan ushbu yangi texnologiya o‘zining favqulodda funksional imkoniyatlari bilan ajralib turadi:

  • Shaxsni yuqori aniqlikda skanerlash: Sun’iy intellekt tizimi yo‘ldagi umumiy avtomobil oqimini real vaqt rejimida chuqur tahlil qiladi hamda bevosita rulda o‘tirgan shaxsning yuz tuzilishini bazadagi ma’lumotlar bilan solishtiradi. Shu orqali ushbu fuqaroning amaldagi haydovchilik guvohnomasi bor-yo‘qligini soniyalar ichida aniqlab beradi.

  • Yashirin qoidabuzarliklarni qayd etish: Mazkur «aqlli» tizim faqat hujjat tekshirish bilan cheklanib qolmaydi. U harakatlanish davomida haydovchining xavfsizlik kamarini taqmagani yoki rul boshqaruvi paytida mobil telefonlardan noqonuniy foydalangani kabi qo‘shimcha qoidabuzarliklarni ham o‘ta sinchkovlik bilan rasmga olib, qayd etadi.

Yangi tizim tufayli qonunbuzarlarni kutib turgan javobgarlik choralari esa o‘ta jiddiy va ayovsizdir. Agar muqaddam sud yoki YHXX qarori bilan haydovchilik huquqidan mahrum qilingan shaxs avtomobilni qayta boshqarganlik ustida ushbu kameralarga tushsa, unga nisbatan eng kam ish haqining bir necha barobari, ya’ni 41 million so‘mgacha bo‘lgan yirik hajmdagi moliyaviy jarima qo‘llaniladi. Vaziyat yanada og‘ir bo‘lsa, qonunbuzarga 2 yildan 3 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish (qamoq) jazosi berilishi ham ko‘zda tutilgan.

Bugungi kunda hayotimizga kirib kelgan ushbu texnik yechim yo‘llarda hujjatlarni tekshirish jarayonidagi inson omilini, ya’ni korrupsiya xavfini butunlay bartaraf etishga xizmat qiladi. Eng asosiysi, bu innovatsiya ko‘chalarimizda tartib-intizomni mustahkamlab, piyodalar va boshqa haydovchilarning xavfsizligini bir necha barobarga oshiradi. Shu bois, rulga o‘tirishdan avval hamisha hujjatlaringiz joyida ekanligiga ishonch hosil qiling!

Yo‘l harakati tizimidagi eng so‘nggi raqamli islohotlar, sun’iy intellekt kameralarining yangi imkoniyatlari va kundalik hayotimizga oid eng qaynoq, ishonchli eksklyuziv xabarlarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Rossiyada ilk bor Tank 300 yoʻltanlamasini yigʻish boshlandiRossiyada ilk bor Tank 300 yoʻltanlamasini yigʻish boshlandiBugun, 16:24BYD Dolphin G: 1000 kilometrdan ortiq masofa bosuvchi yangi xatchbekBYD Dolphin G: 1000 kilometrdan ortiq masofa bosuvchi yangi xatchbekBugun, 13:00Nima uchun Mazda MX-5 nihoyat besh yulduzli avtomobilga aylandiNima uchun Mazda MX-5 nihoyat besh yulduzli avtomobilga aylandiBugun, 11:57Xitoyda eng koʻp sotilgan avtomobillar reytingida birorta ham Ichki yonuv dvigatelli mashina qolmadiXitoyda eng koʻp sotilgan avtomobillar reytingida birorta ham Ichki yonuv dvigatelli mashina qolmadiBugun, 11:57BYD Buyuk Britaniyada 1500 kW quvvatli Flash zaryadlash stansiyalarini oʻrnatadiBYD Buyuk Britaniyada 1500 kW quvvatli Flash zaryadlash stansiyalarini oʻrnatadiBugun, 11:57Evolute ilovasi yangilandi: endi servisga yozilish va safarlar tarixi mavjudEvolute ilovasi yangilandi: endi servisga yozilish va safarlar tarixi mavjudBugun, 10:54
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Rim papasi yangi elektromobilga mindi, Ferrari aksiyalari quladi (video)
Rim papasi yangi elektromobilga mindi, Ferrari aksiyalari quladi (video)
O‘zbekistonda mashhur brend avtomobil ishlab chiqarmoqchi
O‘zbekistonda mashhur brend avtomobil ishlab chiqarmoqchi
Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
BYD Yuan Plus uchinchi avlodi 21-may kuni taqdim etiladi
BYD Yuan Plus uchinchi avlodi 21-may kuni taqdim etiladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
850 ot kuchiga ega Rezvani Fortress zirhli pikapi taqdim etildi
850 ot kuchiga ega Rezvani Fortress zirhli pikapi taqdim etildi
Zeekr endi yetakchi emas: Xitoyning eng aqlli avtomobillari e’lon qilindi
Zeekr endi yetakchi emas: Xitoyning eng aqlli avtomobillari e’lon qilindi