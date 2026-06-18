Yevropada elektromobillarga oʻtish jarayoni qonunchilikdagi noaniqliklar sabab sekinlashmoqda

·0·Avto
Yevropada elektromobillarga oʻtish jarayoni qonunchilikdagi noaniqliklar sabab sekinlashmoqda

Yevropa va Buyuk Britaniyadagi yirik avtopark egalari hamda biznes tuzilmalari oʻz transport vositalarini toʻliq elektr quvvatiga oʻtkazish rejalarini qayta koʻrib chiqmoqda. Bunga sabab sifatida sohadagi tartibga soluvchi qonunchilikning tez-tez oʻzgarayotgani va kelajakdagi soliq siyosatidagi noaniqliklar koʻrsatilmoqda. Alphabet lizing kompaniyasi tomonidan oʻtkazilgan soʻnggi tadqiqot natijalari shuni koʻrsatadiki, korporativ mijozlarning barqaror rivojlanish va ekologik toza transportga boʻlgan qiziqishi soʻnggi yillardagi eng past darajaga tushgan. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.

Alphabetʻning 2026-yilgi Yevropa avtoparklari emissiyasi monitoringi hisobotiga koʻra, mintaqadagi operatorlarning atigi 50 foizi oʻz rejalarida ekologik omillarni hisobga olmoqda. Bu koʻrsatkich 2023-yildan beri oʻtkazib kelinayotgan tadqiqotlar tarixidagi eng past natijadir. Soʻrovda qatnashganlarning 60 foizi qonunchilikdagi noaniqliklar ularning qaror qabul qilish jarayoniga salbiy taʼsir koʻrsatayotganini taʼkidlagan. Bu esa avtomobil bozorining toʻliq elektrifikatsiya qilinishi yoʻlidagi jiddiy toʻsiq boʻlib xizmat qilmoqda.

Siyosiy qarorlar va bozor konʼyunkturasi

Vaziyatning bunday tus olishiga Yevropa Ittifoqining 2021-2035 yillar uchun moʻljallangan CO2 chiqindilarini kamaytirish maqsadlarini yumshatgani asosiy sabablardan biri boʻldi. Dastlab yangi avtomobillar uchun zararli chiqindilarni 100 foizga qisqartirish koʻzda tutilgan boʻlsa, keyinchalik bu koʻrsatkich 90 foizga tushirildi. Qolgan 10 foiz ulush esa past uglerodli poʻlat va muqobil yoqilgʻilar hisobiga qoplanishi belgilandi. Bu oʻzgarish ichki yonuv dvigatelli avtomobillar va gibrid modellarning bozordagi umrini sezilarli darajada uzaytirdi.

Buyuk Britaniyada ham vaziyat oʻxshash. Garchi mamlakat Yevropa Ittifoqi yoʻlidan toʻliq ketmagan boʻlsa-da, mahalliy biznes vakillari uchun siyosiy muhit chalkashligicha qolmoqda. Hozirda Britaniyadagi biznes-lizing asosida olingan avtomobillarning deyarli yarmini elektromobillar tashkil etadi. Biroq, hukumatning Zero Emission Vehicle (ZEV) mandatini yumshatish ehtimoli va 2028-yildan joriy etilishi kutilayotgan har bir mil uchun toʻlov tizimi (pay-per-mile tax) kompaniyalarni ehtiyotkorlikka chorlamoqda.

Biznesning kelajakka boʻlgan ishonchi

Tadqiqot natijalari shuni koʻrsatadiki, Buyuk Britaniyadagi har toʻqqizta korxonadan biri (11 foiz) oʻz avtoparkida benzin yoki dizel dvigatelli transport vositalarini doimiy ravishda saqlab qolishni rejalashtirmoqda. Shunga qaramay, britaniyalik operatorlarning 84 foizi 2035-yilga borib toʻliq elektr quvvatiga oʻtishiga ishonadi, ularning 32 foizi esa bu maqsadga yaqin ikki yil ichida erishishni koʻzlamoqda.

Alphabet ekspertlarining fikricha, qonunchilikdagi oʻzgarishlar va soliq imtiyozlarining bekor qilinishi operatsion murakkabliklarni keltirib chiqaradi. Bu esa oʻz navbatida korxonalarning barqaror rivojlanish strategiyalariga boʻlgan eʼtiborini susaytiradi. Masalan, Buyuk Britaniyada ekologik barqarorlikni rejalashtirishning bir qismi deb hisoblaydigan kompaniyalar ulushi bir yil ichida 76 foizdan 68 foizga tushgan.

Xulosa oʻrnida aytish mumkinki, avtomobil sanoatining kelajagi bevosita hukumatlar tomonidan qabul qilinadigan barqaror va tushunarli qonunlarga bogʻliq. Oʻzbekiston bozorida ham BYD kabi brendlar hisobiga elektromobillar ulushi ortib borayotgan bir paytda, Yevropadagi bu kabi tendensiyalar global avtomobil bozorida ichki yonuv dvigatellari hali-beri oʻz oʻrnini boʻshatib bermasligidan dalolat beradi.

ElektromobilAvtoparkYevropaAlphabetAvto-olam
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

BMW yangi i3 elektr sedanini taqdim etdi: Bir quvvatda 900 kilometrdan ortiq masofaBMW yangi i3 elektr sedanini taqdim etdi: Bir quvvatda 900 kilometrdan ortiq masofaBugun, 16:24Rossiyada yangi Jeland J7 krossoveri taqdim etildi: Texnik xususiyatlar va imkoniyatlarRossiyada yangi Jeland J7 krossoveri taqdim etildi: Texnik xususiyatlar va imkoniyatlarBugun, 15:58Ferrari oʻtmish va kelajakni birlashtiruvchi yangi superkarini iyulda taqdim etadiFerrari oʻtmish va kelajakni birlashtiruvchi yangi superkarini iyulda taqdim etadiBugun, 14:25Yangi Mini Cooper: Afsonaviy xetchbekning benzinli talqini qanchalik oʻzgardi?Yangi Mini Cooper: Afsonaviy xetchbekning benzinli talqini qanchalik oʻzgardi?Bugun, 09:26Maserati oʻzining eng mashhur modellarini yangiladi: Granturismo va Grecale yanada tajovuzkorMaserati oʻzining eng mashhur modellarini yangiladi: Granturismo va Grecale yanada tajovuzkorBugun, 08:27Dacia eng arzon elektromobillardan biri boʻlgan New Spring modelini taqdim etadiDacia eng arzon elektromobillardan biri boʻlgan New Spring modelini taqdim etadiBugun, 08:20
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Rim papasi yangi elektromobilga mindi, Ferrari aksiyalari quladi (video)
Rim papasi yangi elektromobilga mindi, Ferrari aksiyalari quladi (video)
O‘zbekistonda mashhur brend avtomobil ishlab chiqarmoqchi
O‘zbekistonda mashhur brend avtomobil ishlab chiqarmoqchi
Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
850 ot kuchiga ega Rezvani Fortress zirhli pikapi taqdim etildi
850 ot kuchiga ega Rezvani Fortress zirhli pikapi taqdim etildi
Zeekr endi yetakchi emas: Xitoyning eng aqlli avtomobillari e’lon qilindi
Zeekr endi yetakchi emas: Xitoyning eng aqlli avtomobillari e’lon qilindi