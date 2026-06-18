Tom Holland Zendaya bilan nikohini rasman tasdiqladi

·8·Madaniyat
Tom Holland Zendaya bilan nikohini rasman tasdiqladi

Britaniyalik mashhur aktyor Tom Holland sevgilisi — amerikalik aktrisa Zendaya bilan rasman turmush qurganini tasdiqladi. U Esquire nashriga bergan intervyusida ikkovi endi rasman er-xotin ekanini ma’lum qildi.

Yulduzli juftlikning to‘yi haqidagi mish-mishlar ancha vaqtdan beri ijtimoiy tarmoqlarda tarqalib kelayotgan edi. Internetda go‘yoki ularning Italiyadagi Komo ko‘li bo‘yida o‘tkazilgan to‘y marosimidan olingan suratlar ham paydo bo‘lgan.

Ushbu tasvirlarda Zendaya kelinlik libosi va fatada, Tom Holland esa qo‘lida shampan shishasi bilan aks etgan. Keyinchalik esa mazkur suratlar sun’iy intellekt yordamida yaratilgani ma’lum bo‘ldi.

Tom Holland va Zendaya tadbirda yonma-yon tushib turibdi.

Shunga qaramay, nikoh marosimi haqiqatan ham bo‘lib o‘tgan. Jurnalistlar aktyordan qarindoshlariga soxta to‘y suratlari haqida izoh berishga to‘g‘ri kelgan-kelmaganini so‘raganida, u qisqacha javob qaytargan.

«Yo‘q, chunki ularning barchasi o‘sha yerda edi», — degan Tom Holland.

Biroq aktyor to‘yning boshqa tafsilotlarini oshkor qilishni istamagan. Uning ta’kidlashicha, shaxsiy hayotini omma bilan bo‘lishish niyati yo‘q.

Tom Holland va Zendayaning muhabbat tarixi 2016 yilda “O‘rgimchak odam: Uyga qaytish” filmini suratga olish jarayonida boshlangan. Ular uzoq vaqt munosabatlarini sir saqlab kelgan va keyinchalik sevgili ekanini yashirmay qo‘ygan.

Ayni paytda Holland rafiqasini hayotidagi eng katta tayanchi deb hisoblashini ham yashirmayapti.

Tom Holland Zendaya bilan nikohini rasman tasdiqladi

«Men o‘z insonimni topdim. U mening eng yaqin do‘stim. Uning yonida bo‘lganimda o‘zimni dunyodagi eng baxtli insonday his qilaman. Hayotimda hech qachon bunchalik xavfsizlik va qo‘llab-quvvatlashni his qilmaganman», — dedi aktyor.

Shu bilan birga, Tom Holland yangi loyihalar ustida ishlashda davom etmoqda. Iyul oyining oxirida tomoshabinlar “O‘rgimchak odam: butunlay yangi kun” filmini tomosha qilish imkoniyatiga ega bo‘lishadi.

Tom xollandZendayaEsquireItaliyaChelovek-pauk: Vozvrashcheniye domoy
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Abbosbek Fayzullayev golini bo‘lajak rafiqasiga bag‘ishlagani haqidagi video tarmoqlarda qiziqish uyg‘otmoqda (video )Abbosbek Fayzullayev golini bo‘lajak rafiqasiga bag‘ishlagani haqidagi video tarmoqlarda qiziqish uyg‘otmoqda (video )Bugun, 12:09Burak O‘zchivit yangi serialda hamkasbining rolini tortib olgani rostmi?Burak O‘zchivit yangi serialda hamkasbining rolini tortib olgani rostmi?Bugun, 10:51Botir Qodirov yana portladi: yangi qo‘shiq shov-shuvga sabab bo‘ldi (video)Botir Qodirov yana portladi: yangi qo‘shiq shov-shuvga sabab bo‘ldi (video)Bugun, 09:52“Assalom, mundial!” yangi talqinda internetni zabt etdi (video)“Assalom, mundial!” yangi talqinda internetni zabt etdi (video)Bugun, 09:41Yulduz Turdiyeva blogerlar bilan hamkorlik haqida ochiq gapirdi (video)Yulduz Turdiyeva blogerlar bilan hamkorlik haqida ochiq gapirdi (video)Bugun, 08:2298 kun tinimsiz ishlagan Jenifer Lopes shifoxonaga tushib qolgan98 kun tinimsiz ishlagan Jenifer Lopes shifoxonaga tushib qolganBugun, 08:06
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Farg'onada "Ummon" ning konsertida kutilmagan holat yuz berdi
Farg'onada "Ummon" ning konsertida kutilmagan holat yuz berdi
Shahzod Sultonovning bo‘lajak rafiqasining yoshi ijtimoiy tarmoqlarda muhokama qilinmoqda
Shahzod Sultonovning bo‘lajak rafiqasining yoshi ijtimoiy tarmoqlarda muhokama qilinmoqda
Munisa Rizayeva to‘y narxlarini ochiqladi: ijtimoiy tarmoqlarda bahslar boshlandi
Munisa Rizayeva to‘y narxlarini ochiqladi: ijtimoiy tarmoqlarda bahslar boshlandi
Botir Qodirov va Shahlo Salayevadan "Xorazmlik qizlari" nomli yangi duet!
Botir Qodirov va Shahlo Salayevadan "Xorazmlik qizlari" nomli yangi duet!
Jenisbek Piyazov Ozoda Nursaidovaning konsertiga bostirib kirib bordi, vaziyat jiddiylashmoqda!
Jenisbek Piyazov Ozoda Nursaidovaning konsertiga bostirib kirib bordi, vaziyat jiddiylashmoqda!
Guli Asalxo‘jayeva uchinchi bor nevarali bo‘ldi
Guli Asalxo‘jayeva uchinchi bor nevarali bo‘ldi
“Dunyoning eng chiroyli qizi”ni hozir tanish qiyin
“Dunyoning eng chiroyli qizi”ni hozir tanish qiyin
O‘zbek sahnasidagi eng talabgir uch yulduz: Munisa Rizayeva, Hamdam Sobirov...
O‘zbek sahnasidagi eng talabgir uch yulduz: Munisa Rizayeva, Hamdam Sobirov...