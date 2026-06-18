Yangi Mini Cooper: Afsonaviy xetchbekning benzinli talqini qanchalik oʻzgardi?

·18·Avto
Yangi Mini Cooper: Afsonaviy xetchbekning benzinli talqini qanchalik oʻzgardi?

Avtomobil olamida oʻzining ixcham oʻlchamlari va oʻziga xos dizayni bilan tanilgan Mini Cooper brendi yangi avlod modellarini taqdim etdi. Koʻpchilikning eʼtibori elektrlashtirilgan modellarga qaratilgan bir paytda, anʼanaviy ichki yonuv dvigateliga ega boʻlgan Mini Cooper C modeli hamon oʻz muxlislarini qiziqtirib kelmoqda. Britaniyalik muhandislar ushbu modelni modernizatsiya qilishda oʻtmish anʼanalari va zamonaviy texnologiyalar oʻrtasidagi muvozanatni saqlab qolishga harakat qilishgan. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.

Shuni taʼkidlash joizki, yangi elektr Cooper Xitoyda Great Wall Motor bilan hamkorlikda butunlay yangi platformada ishlab chiqilayotgan boʻlsa, benzinli versiya hamon Oksfordda, BMW kompaniyasining oldi tortuvchi FAAR platformasida yigʻilmoqda. Tashqi koʻrinishidan bu ikki model deyarli bir xil koʻrinsa-da, benzinli talqin asosan 2013-yildan beri qoʻllanilib kelayotgan shassi va kuzov tuzilmasining chuqur modernizatsiya qilingan koʻrinishidir. Autocar nashri maʼlumotlariga koʻra, ushbu modelda dizel dvigatellari va mexanik uzatmalar qutisidan butunlay voz kechilgan.

Texnik xususiyatlar va tanlov imkoniyatlari

Hozirda xaridorlar uchun tanlov imkoniyati ancha soddalashtirilgan. Avtomobil uch yoki besh eshikli kuzovda taklif etiladi. Dvigatellar qatorida esa 1,5 litrli uch silindrli turbo dvigatel (Cooper C modeli uchun) yoki 2,0 litrli toʻrt silindrli turbo dvigatel (S va John Cooper Works modellari uchun) mavjud. Ushbu oʻzgarishlar Mini ixlosmandlari uchun tanlov jarayonini osonlashtirishga qaratilgan.

Avtomobilning ichki qismi ham sezilarli darajada yangilangan. Markaziy panelda joylashgan ulkan doirasimon sensorli ekran va toʻqilgan matodan ishlangan qoplamalar salonning oʻziga xosligini taʼminlaydi. Garchi asosiy tuzilma oʻzgarmagan boʻlsa-da, yangi interyer elementlari va raqamli texnologiyalar haydovchiga butunlay yangi muhitni his qilish imkonini beradi.

Komplektatsiyalar va dizayn yondashuvi

Mini kompaniyasi konfiguratsiyalar sonini ham optimallashtirdi. Endilikda mijozlar uchta asosiy paketdan birini tanlashlari mumkin: Sport, Classic yoki Exclusive. Shundan soʻng jihozlanish darajasiga koʻra 1, 2 yoki 3-bosqichli paketlar qoʻshiladi. Masalan, Classic komplektatsiyasidagi Mini Cooper C modeli Sunnyside Yellow rangida va 17 dyuymli yengil qotishmali disklar bilan juda jozibali koʻrinish kasb etadi.

Oʻzbekiston avtomobil bozorida ham Mini modellari oʻzining ixchamligi va premium maqomi bilan ajralib turadi. Garchi bizda asosan krossoverlarga talab yuqori boʻlsa-da, shahar sharoitida boshqarish oson boʻlgan va oʻziga xos xarakterga ega bunday xetchbeklar doimo eʼtiborda boʻlib kelgan. Yangi modelning benzinli talqini infratuzilma hali toʻliq rivojlanmagan hududlar uchun elektr versiyadan koʻra qulayroq muqobil boʻlib qolmoqda.

Xulosa qilib aytganda, yangi Mini Cooper C — bu eskilik sarqiti emas, balki sinalgan texnologiyalarning zamonaviy qobiqdagi talqinidir. U oʻzining "karting" kabi boshqaruv hissini saqlab qolgan holda, haydovchiga kundalik foydalanishda maksimal qulaylik va uslubni vaʼda qiladi.

Mini CooperBMWAvtomobilXetchbekTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Maserati oʻzining eng mashhur modellarini yangiladi: Granturismo va Grecale yanada tajovuzkorMaserati oʻzining eng mashhur modellarini yangiladi: Granturismo va Grecale yanada tajovuzkorBugun, 08:27Dacia eng arzon elektromobillardan biri boʻlgan New Spring modelini taqdim etadiDacia eng arzon elektromobillardan biri boʻlgan New Spring modelini taqdim etadiBugun, 08:20Hamyonbop krossoverlar qiroli: Yangi Dacia Duster oʻz mavqeini mustahkamlamoqdaHamyonbop krossoverlar qiroli: Yangi Dacia Duster oʻz mavqeini mustahkamlamoqdaBugun, 06:21Yangilangan UAZ Patriot yakuniy sinovlardan oʻtmoqda: yangi dvigatel va oʻzgargan dizaynYangilangan UAZ Patriot yakuniy sinovlardan oʻtmoqda: yangi dvigatel va oʻzgargan dizaynBugun, 05:28Rossiya bozorida Solaris HC krossoverlari tanqisligi yuzaga keldi: narxlar koʻtarilmoqdaRossiya bozorida Solaris HC krossoverlari tanqisligi yuzaga keldi: narxlar koʻtarilmoqdaBugun, 03:30BMW 27 yillik tanaffusdan soʻng Le-Man poygalarida tarixiy natijani qayd etdiBMW 27 yillik tanaffusdan soʻng Le-Man poygalarida tarixiy natijani qayd etdiBugun, 21:52
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Rim papasi yangi elektromobilga mindi, Ferrari aksiyalari quladi (video)
Rim papasi yangi elektromobilga mindi, Ferrari aksiyalari quladi (video)
O‘zbekistonda mashhur brend avtomobil ishlab chiqarmoqchi
O‘zbekistonda mashhur brend avtomobil ishlab chiqarmoqchi
Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
850 ot kuchiga ega Rezvani Fortress zirhli pikapi taqdim etildi
850 ot kuchiga ega Rezvani Fortress zirhli pikapi taqdim etildi
Zeekr endi yetakchi emas: Xitoyning eng aqlli avtomobillari e’lon qilindi
Zeekr endi yetakchi emas: Xitoyning eng aqlli avtomobillari e’lon qilindi