Yangi Mini Cooper: Afsonaviy xetchbekning benzinli talqini qanchalik oʻzgardi?
Avtomobil olamida oʻzining ixcham oʻlchamlari va oʻziga xos dizayni bilan tanilgan Mini Cooper brendi yangi avlod modellarini taqdim etdi. Koʻpchilikning eʼtibori elektrlashtirilgan modellarga qaratilgan bir paytda, anʼanaviy ichki yonuv dvigateliga ega boʻlgan Mini Cooper C modeli hamon oʻz muxlislarini qiziqtirib kelmoqda. Britaniyalik muhandislar ushbu modelni modernizatsiya qilishda oʻtmish anʼanalari va zamonaviy texnologiyalar oʻrtasidagi muvozanatni saqlab qolishga harakat qilishgan. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.
Shuni taʼkidlash joizki, yangi elektr Cooper Xitoyda Great Wall Motor bilan hamkorlikda butunlay yangi platformada ishlab chiqilayotgan boʻlsa, benzinli versiya hamon Oksfordda, BMW kompaniyasining oldi tortuvchi FAAR platformasida yigʻilmoqda. Tashqi koʻrinishidan bu ikki model deyarli bir xil koʻrinsa-da, benzinli talqin asosan 2013-yildan beri qoʻllanilib kelayotgan shassi va kuzov tuzilmasining chuqur modernizatsiya qilingan koʻrinishidir. Autocar nashri maʼlumotlariga koʻra, ushbu modelda dizel dvigatellari va mexanik uzatmalar qutisidan butunlay voz kechilgan.
Texnik xususiyatlar va tanlov imkoniyatlariHozirda xaridorlar uchun tanlov imkoniyati ancha soddalashtirilgan. Avtomobil uch yoki besh eshikli kuzovda taklif etiladi. Dvigatellar qatorida esa 1,5 litrli uch silindrli turbo dvigatel (Cooper C modeli uchun) yoki 2,0 litrli toʻrt silindrli turbo dvigatel (S va John Cooper Works modellari uchun) mavjud. Ushbu oʻzgarishlar Mini ixlosmandlari uchun tanlov jarayonini osonlashtirishga qaratilgan.
Avtomobilning ichki qismi ham sezilarli darajada yangilangan. Markaziy panelda joylashgan ulkan doirasimon sensorli ekran va toʻqilgan matodan ishlangan qoplamalar salonning oʻziga xosligini taʼminlaydi. Garchi asosiy tuzilma oʻzgarmagan boʻlsa-da, yangi interyer elementlari va raqamli texnologiyalar haydovchiga butunlay yangi muhitni his qilish imkonini beradi.
Komplektatsiyalar va dizayn yondashuviMini kompaniyasi konfiguratsiyalar sonini ham optimallashtirdi. Endilikda mijozlar uchta asosiy paketdan birini tanlashlari mumkin: Sport, Classic yoki Exclusive. Shundan soʻng jihozlanish darajasiga koʻra 1, 2 yoki 3-bosqichli paketlar qoʻshiladi. Masalan, Classic komplektatsiyasidagi Mini Cooper C modeli Sunnyside Yellow rangida va 17 dyuymli yengil qotishmali disklar bilan juda jozibali koʻrinish kasb etadi.
Oʻzbekiston avtomobil bozorida ham Mini modellari oʻzining ixchamligi va premium maqomi bilan ajralib turadi. Garchi bizda asosan krossoverlarga talab yuqori boʻlsa-da, shahar sharoitida boshqarish oson boʻlgan va oʻziga xos xarakterga ega bunday xetchbeklar doimo eʼtiborda boʻlib kelgan. Yangi modelning benzinli talqini infratuzilma hali toʻliq rivojlanmagan hududlar uchun elektr versiyadan koʻra qulayroq muqobil boʻlib qolmoqda.
Xulosa qilib aytganda, yangi Mini Cooper C — bu eskilik sarqiti emas, balki sinalgan texnologiyalarning zamonaviy qobiqdagi talqinidir. U oʻzining "karting" kabi boshqaruv hissini saqlab qolgan holda, haydovchiga kundalik foydalanishda maksimal qulaylik va uslubni vaʼda qiladi.
…