Xitoyning Spark Space startapi dunyodagi eng yirik elektr nasosli raketani sinovdan oʻtkazdi

·0·Texno
Xitoyning Spark Space startapi dunyodagi eng yirik elektr nasosli raketani sinovdan oʻtkazdi

Xitoyning Spark Space startapi koinotni oʻzlashtirish sohasida yangi texnologik burilish yasashga tayyorlanmoqda. Kompaniya Jinhua-1 (shuningdek, Evolution-1 nomi bilan tanilgan) raketasi uchun moʻljallangan Lieyan-2 dvigatelini muvaffaqiyatli oʻt oʻchirish sinovlaridan oʻtkazdi. Ushbu loyihaning oʻziga xosligi shundaki, u dunyodagi eng yirik elektr nasosli dvigatel tizimiga ega raketa boʻlishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, kerosin va suyuq kislorodda ishlaydigan Lieyan-2 dvigatelining sinovlari uning konstruksiyasi mustahkamligi, oʻt olish barqarorligi hamda yuqori bosim va vibratsiya sharoitida ishonchli ishlashini tasdiqlagan. Spark Space mutaxassislari endilikda birinchi bosqich dvigatellar qurilmasini yigʻish va umumiy raketani tayyorlash bosqichiga oʻtishmoqda.

Elektr nasosli tizimning afzalliklari va murakkabliklari

Hozirgi vaqtda elektr nasosli dvigatel sxemasi faqat Amerikaning Rocket Lab kompaniyasiga tegishli Electron raketasida muvaffaqiyatli qoʻllanilmoqda. Biroq Jinhua-1 oʻzining oʻlchamlari va quvvati bilan undan bir necha barobar ustun boʻladi. Elektr nasosli tizim anʼanaviy murakkab turbonasoslar va gazogeneratorlardan voz kechish imkonini beradi, bu esa raketani loyihalashni osonlashtiradi va tannarxini pasaytiradi.

Shunga qaramay, ushbu texnologiyaning oʻziga xos kamchiliklari ham bor. Xususan, dvigatellarni energiya bilan taʼminlash uchun ogʻir akkumulyatorlar talab etiladi. Shu sababli Rocket Lab oʻzining yangi Neutron raketasida anʼanaviy gazogeneratorli siklga qaytishga qaror qilgan edi. Spark Space esa bu toʻsiqlarni yengib oʻtib, 10 tonna tortish kuchiga ega dvigatellarni yaratishga muvaffaq boʻlganini daʼvo qilmoqda.

Jinhua-1 raketasining texnik imkoniyatlari

Jinhua-1 ikki bosqichli bir martalik raketa boʻlib, uning uzunligi 27,5 metrni, diametri esa 2,25 metrni tashkil etadi. Loyiha doirasida quyidagi koʻrsatkichlar rejalashtirilgan:

  • Birinchi bosqichda 9 ta Lieyan-2 dvigateli oʻrnatiladi;
  • Ikkinchi bosqichda vakuum sharoitida ishlashga moslashgan bitta dvigatel boʻladi;
  • Umumiy start tortish kuchi 90 tonnaga teng;
  • Pastki yer yaqinidagi orbitaga 1,5 tonnagacha, quyosh-sinxron orbitasiga esa 1 tonnagacha foydali yuk olib chiqish imkoniyati.
Taqqoslash uchun, hozirda mavjud Electron raketasi orbitaga bor-yoʻgʻi 300 kilogramm yuk yetkazib bera oladi. Spark Space oʻz raketasini sunʼiy yoʻldoshlar turkumini tezkorlik bilan toʻldirish va arzon narxlarda koinotga yuk tashish uchun eng maqbul yechim sifatida taklif etmoqda.

Kompaniya jamoasi Xitoyning yetakchi aerokosmik korporatsiyalari (CASC va CASIC) hamda Fanlar akademiyasidan kelgan tajribali mutaxassislardan tashkil topgan. Startap allaqachon 100 million yuandan ortiq investitsiya jalb qilishga ulgurdi va Xefey shahridagi yuqori texnologiyalar zonasida oʻz ishlab chiqarish quvvatlarini kengaytirmoqda. Jinhua-1 raketasining ilk parvozi 2027-yilga rejalashtirilgan boʻlib, u Xitoyning jadal rivojlanayotgan tijoriy koinot bozorida jiddiy raqobatga kirishishi kutilmoqda.

XitoySpark SpaceRaketaKoinotTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Smartfonlar davri yakunlanmoqdami: Nega dunyoda “Slowtech” harakati ommalashmoqda?Smartfonlar davri yakunlanmoqdami: Nega dunyoda “Slowtech” harakati ommalashmoqda?Bugun, 17:54Olimlar Yerdan 54 yorugʻlik yili uzoqlikda tuzli bulutlarga ega gʻayritabiiy sayyorani topdiOlimlar Yerdan 54 yorugʻlik yili uzoqlikda tuzli bulutlarga ega gʻayritabiiy sayyorani topdiBugun, 17:25Texasda yirik kiberhujum: 3 milliondan ortiq haydovchilik guvohnomasi va pasport maʼlumotlari oʻgʻirlandiTexasda yirik kiberhujum: 3 milliondan ortiq haydovchilik guvohnomasi va pasport maʼlumotlari oʻgʻirlandiBugun, 17:23Mashhur teleboshlovchi Karamo Brown oʻzining sunʼiy intellektli klonini taqdim etdiMashhur teleboshlovchi Karamo Brown oʻzining sunʼiy intellektli klonini taqdim etdiBugun, 16:56Apple xotira chiplari inqirozi sabab mahsulotlari narxini oshiradimi?Apple xotira chiplari inqirozi sabab mahsulotlari narxini oshiradimi?Bugun, 16:36iPhone 18 Pro narxi keskin oshishi kutilmoqda: Apple smartfonlari 1400 dollarga yetishi mumkiniPhone 18 Pro narxi keskin oshishi kutilmoqda: Apple smartfonlari 1400 dollarga yetishi mumkinBugun, 16:28
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi