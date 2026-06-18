HIVE kompaniyasi AI infratuzilmasi uchun 220 million dollarlik yirik shartnoma imzoladi

·0·Iqtisodiyot
HIVE kompaniyasi AI infratuzilmasi uchun 220 million dollarlik yirik shartnoma imzoladi

Kanadaning Bitcoin qazib olish bilan shugʻullanuvchi HIVE Digital Technologies kompaniyasi sunʼiy intellekt (AI) sohasida muhim qadam tashladi. Kompaniyaning BUZZ HPC shoʻba korxonasi Bell AI Fabric va Cohere startapi bilan umumiy qiymati 220 million dollarga teng boʻlgan uch yillik shartnomani imzoladi. Ushbu kelishuv kriptovalyuta maynerlarining oʻz faoliyatini yuqori unumdorlikdagi hisoblash (HPC) tizimlariga diversifikatsiya qilayotganining yorqin namunasidir. Bu haqda Cointelegraph.com xabar beradi.

Shartnomaga koʻra, BUZZ HPC Britaniya Kolumbiyasidagi Bell Canada maʼlumotlar markazida 2 304 dona NVIDIA Grace Blackwell grafik protsessorlarini (GPU) joylashtiradi. Ushbu infratuzilma Cohere kompaniyasining korporativ va davlat mijozlari uchun moʻljallangan sunʼiy intellekt modellarini qoʻllab-quvvatlashga xizmat qiladi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, loyiha toʻliq ishga tushgach, HIVE yillik daromadining 70 million dollarga oshishini kutmoqda.

Daromadlar oʻsishi va strategik rejalashtirish

HIVE ushbu loyiha orqali oʻzining HPC segmentidagi yillik shartnomaviy daromadini 100 million dollardan oshirishni maqsad qilgan. Infratuzilmani sotib olish uchun mablagʻlar aprel oyida yakunlangan 115 million dollarlik konvertatsiya qilinadigan obligatsiyalar emissiyasidan tushgan tushumlar hisobidan qoplanadi. Bu esa kompaniyaga tashqi qarzga qaram boʻlmagan holda oʻz texnologik bazasini yangilash imkonini beradi.

Kompaniyaning ushbu yangiligi moliya bozorlarida ijobiy kutib olindi. Yahoo Finance maʼlumotlariga koʻra, xabar eʼlon qilingan vaqtda HIVE aksiyalari 9 foizga, soʻnggi bir oy ichida esa qariyb 24 foizga qimmatlashgan. Shuningdek, sohani kuzatuvchi CoinShares Bitcoin Mining ETF (WGMI) fondi ham kunlik 5,4 foizlik oʻsishni qayd etgan boʻlib, HIVE ushbu fondning sakkizinchi eng yirik aktivi hisoblanadi.

Kriptovalyuta mayningidan AI markazlariga oʻtish

HIVE faqatgina ushbu shartnoma bilan cheklanib qolmayapti. May oyida kompaniya Toronto yaqinida 320 megavatt quvvatga ega boʻlgan va 100 mingdan ortiq GPU qurilmalarini sigʻdira oladigan ulkan AI maʼlumotlar markazini qurish rejasini eʼlon qilgan edi. Kompaniyaning HPC boʻlimi daromadlari joriy moliya yilida 19,5 million dollargacha koʻtarilib, oʻtgan yilga nisbatan deyarli ikki baravar oshgan.

Shu bilan birga, kompaniyaning Bitcoin zaxiralari kamaygani kuzatilmoqda. Hisobot davrida HIVE oʻz aktivlaridagi Bitcoin miqdorini 481 BTCdan 150 BTCgacha qisqartirgan. Bu holat koʻplab maynerlarning sof kriptovalyuta qazib olishdan koʻra, barqarorroq daromad keltiruvchi bulutli hisoblash va sunʼiy intellekt infratuzilmasiga sarmoya kiritayotganini koʻrsatadi.

The Energy Mag tahlilchilarining taʼkidlashicha, Bitcoin tarmogʻida mayning qiyinchiligi iyun oyida 10 foizdan koʻproqqa pasaygan. Bu tarmoq tarixidagi eng yirik pasayishlardan biri boʻlib, unga Texasdagi elektr energiyasi cheklovlari va maynerlarning oʻz quvvatlarini AI loyihalariga yoʻnaltirayotgani sabab boʻlmoqda. Kelajakda bunday strategik oʻzgarishlar Bitcoin hashrate koʻrsatkichlarining oʻsish surʼatini sekinlashtirishi mumkin.

HIVENVIDIABitcoinSunʼiy IntellektKriptovalyuta
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Laylo
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Kripto bozorida huquqiy kurash: CME Group AQSH regulyatorini sudga berdiKripto bozorida huquqiy kurash: CME Group AQSH regulyatorini sudga berdiBugun, 17:57Bitcoin sikllari: Moliyaviy maslahatchilar uchun kriptovalyuta bozorida savdo qilish strategiyasiBitcoin sikllari: Moliyaviy maslahatchilar uchun kriptovalyuta bozorida savdo qilish strategiyasiBugun, 15:15Bitcoin narxi 145 000 dollargacha koʻtarilishi mumkinmi: Sirli bashorat tahliliBitcoin narxi 145 000 dollargacha koʻtarilishi mumkinmi: Sirli bashorat tahliliBugun, 14:53Kriptovalyuta olamiga yangi darvoza: ChatGPT sohadagi murakkabliklarga barham beradimiKriptovalyuta olamiga yangi darvoza: ChatGPT sohadagi murakkabliklarga barham beradimiBugun, 14:38Ledn platformasi Tether Gold aktivini kredit garovi sifatida qabul qilishni boshladiLedn platformasi Tether Gold aktivini kredit garovi sifatida qabul qilishni boshladiBugun, 14:18O‘zbekiston investorlar uchun amaliy muloqot va islohotlar maydoniga aylandiO‘zbekiston investorlar uchun amaliy muloqot va islohotlar maydoniga aylandiBugun, 13:52
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
3 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
3 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
22 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
22 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
25 may kuni dollar kursi pasayishi prognoz qilinmoqda
25 may kuni dollar kursi pasayishi prognoz qilinmoqda
22 may kuni dollar kursi pasayishi prognoz qilinmoqda
22 may kuni dollar kursi pasayishi prognoz qilinmoqda