HIVE kompaniyasi AI infratuzilmasi uchun 220 million dollarlik yirik shartnoma imzoladi
Kanadaning Bitcoin qazib olish bilan shugʻullanuvchi HIVE Digital Technologies kompaniyasi sunʼiy intellekt (AI) sohasida muhim qadam tashladi. Kompaniyaning BUZZ HPC shoʻba korxonasi Bell AI Fabric va Cohere startapi bilan umumiy qiymati 220 million dollarga teng boʻlgan uch yillik shartnomani imzoladi. Ushbu kelishuv kriptovalyuta maynerlarining oʻz faoliyatini yuqori unumdorlikdagi hisoblash (HPC) tizimlariga diversifikatsiya qilayotganining yorqin namunasidir. Bu haqda Cointelegraph.com xabar beradi.
Shartnomaga koʻra, BUZZ HPC Britaniya Kolumbiyasidagi Bell Canada maʼlumotlar markazida 2 304 dona NVIDIA Grace Blackwell grafik protsessorlarini (GPU) joylashtiradi. Ushbu infratuzilma Cohere kompaniyasining korporativ va davlat mijozlari uchun moʻljallangan sunʼiy intellekt modellarini qoʻllab-quvvatlashga xizmat qiladi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, loyiha toʻliq ishga tushgach, HIVE yillik daromadining 70 million dollarga oshishini kutmoqda.
Daromadlar oʻsishi va strategik rejalashtirishHIVE ushbu loyiha orqali oʻzining HPC segmentidagi yillik shartnomaviy daromadini 100 million dollardan oshirishni maqsad qilgan. Infratuzilmani sotib olish uchun mablagʻlar aprel oyida yakunlangan 115 million dollarlik konvertatsiya qilinadigan obligatsiyalar emissiyasidan tushgan tushumlar hisobidan qoplanadi. Bu esa kompaniyaga tashqi qarzga qaram boʻlmagan holda oʻz texnologik bazasini yangilash imkonini beradi.
Kompaniyaning ushbu yangiligi moliya bozorlarida ijobiy kutib olindi. Yahoo Finance maʼlumotlariga koʻra, xabar eʼlon qilingan vaqtda HIVE aksiyalari 9 foizga, soʻnggi bir oy ichida esa qariyb 24 foizga qimmatlashgan. Shuningdek, sohani kuzatuvchi CoinShares Bitcoin Mining ETF (WGMI) fondi ham kunlik 5,4 foizlik oʻsishni qayd etgan boʻlib, HIVE ushbu fondning sakkizinchi eng yirik aktivi hisoblanadi.
Kriptovalyuta mayningidan AI markazlariga oʻtishHIVE faqatgina ushbu shartnoma bilan cheklanib qolmayapti. May oyida kompaniya Toronto yaqinida 320 megavatt quvvatga ega boʻlgan va 100 mingdan ortiq GPU qurilmalarini sigʻdira oladigan ulkan AI maʼlumotlar markazini qurish rejasini eʼlon qilgan edi. Kompaniyaning HPC boʻlimi daromadlari joriy moliya yilida 19,5 million dollargacha koʻtarilib, oʻtgan yilga nisbatan deyarli ikki baravar oshgan.
Shu bilan birga, kompaniyaning Bitcoin zaxiralari kamaygani kuzatilmoqda. Hisobot davrida HIVE oʻz aktivlaridagi Bitcoin miqdorini 481 BTCdan 150 BTCgacha qisqartirgan. Bu holat koʻplab maynerlarning sof kriptovalyuta qazib olishdan koʻra, barqarorroq daromad keltiruvchi bulutli hisoblash va sunʼiy intellekt infratuzilmasiga sarmoya kiritayotganini koʻrsatadi.
The Energy Mag tahlilchilarining taʼkidlashicha, Bitcoin tarmogʻida mayning qiyinchiligi iyun oyida 10 foizdan koʻproqqa pasaygan. Bu tarmoq tarixidagi eng yirik pasayishlardan biri boʻlib, unga Texasdagi elektr energiyasi cheklovlari va maynerlarning oʻz quvvatlarini AI loyihalariga yoʻnaltirayotgani sabab boʻlmoqda. Kelajakda bunday strategik oʻzgarishlar Bitcoin hashrate koʻrsatkichlarining oʻsish surʼatini sekinlashtirishi mumkin.
…