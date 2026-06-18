Sam Kerr yana AQSHga qaytmoqda: Avstraliyalik yulduz Gotham FC bilan kelishuvga erishdi

·18·Sport
Sam Kerr yana AQSHga qaytmoqda: Avstraliyalik yulduz Gotham FC bilan kelishuvga erishdi

Ayollar futboli olamidagi eng yorqin yulduzlardan biri, avstraliyalik hujumchi Sam Kerr faoliyatini yana Shimoliy Amerikada davom ettirishga yaqin turibdi. Londonning Chelsi jamoasi bilan xayrlashgan tajribali futbolchi AQSHning ayollar milliy futbol ligasi (NWSL) vakili Gotham FC jamoasiga oʻtish borasida kelishuvga erishgan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

The Athletic nashri xabariga koʻra, Kerr olti yillik muvaffaqiyatli faoliyatdan soʻng Angliyani tark etib, oʻzi uchun qadrdon boʻlgan chempionatga qaytmoqda. Avstraliya terma jamoasi sardori Chelsi tarkibida nafaqat koʻplab sovrinlar yutdi, balki ayollar futbolida yangi standartlarni oʻrnatishga ham muvaffaq boʻldi.

Londonliklar safidagi oltin davr

Sam Kerr Chelsi safida oʻtkazgan olti mavsumi davomida haqiqiy afsonaga aylandi. U jamoa bilan birgalikda besh marta Angliya Superligasi chempionligini qoʻlga kiritdi va oltita ichki kubok bahslarida gʻolib chiqdi. Shuningdek, u ikki bor chempionatning eng yaxshi toʻpurari sifatida "Oltin butsa" sovrini bilan taqdirlandi.

Uning London klubidagi soʻnggi oʻyini ham ramziy maʼnoga ega boʻldi. Manchester Yunayted jamoasiga qarshi kechgan bahsda Kerr yagona gol muallifiga aylanib, jamoasiga 1:0 hisobidagi gʻalabani taqdim etdi. Umumiy hisobda u "koʻklar" libosida raqiblar darvozasini 116 marotaba ishgʻol qilishga erishgan.

NWSL tarixidagi eng yaxshi toʻpurar

Qizigʻi shundaki, Sam Kerr 2019-yildan buyon AQSHda oʻynamayotgan boʻlsa-da, u hamon NWSL tarixidagi eng yaxshi toʻpurar maqomini saqlab turibdi. Uning hisobida muntazam chempionat oʻyinlarida kiritilgan 77 ta gol mavjud. Kerr faoliyati davomida Western New York Flash, Chicago Red Stars va Sky Blue FC (hozirgi Gotham FC) jamoalarida toʻp surgan.

Gotham FC uchun Kerrning qaytishi strategik ahamiyatga ega. U 2017-yilda aynan shu klub safida (oʻsha paytdagi nomi Sky Blue FC) ligada mavsumning eng yaxshi futbolchisi (MVP) va eng yaxshi toʻpurari unvonlarini qoʻlga kiritgan edi. Oʻshanda u 22 ta oʻyinda 17 ta gol urib, barchani hayratda qoldirgan.

Biroq, 32 yoshli futbolchining qaytishi bilan bogʻliq ayrim texnik cheklovlar ham mavjud. Maʼlum qilinishicha, Kerr ligadagi "Yuqori taʼsirga ega oʻyinchi" (High Impact Player) qoidasi boʻyicha imtiyozlarga ega boʻla olmaydi. Bunga uning yaqinda olgan jiddiy jarohati, xususan, tizza bogʻlamlari (ACL) bilan bogʻliq muammolar sabab boʻlgan.

Shunga qaramay, Sam Kerrning tajribasi va gol sezish qobiliyati Gotham FC jamoasini yangi bosqichga olib chiqishi kutilmoqda. Uning transferi nafaqat klub, balki butun Amerika ayollar futboli nufuzini oshirishga xizmat qiladi.

Sam KerrChelsiGotham FCAyollar FutboliTransfer
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Chexiya va JAR terma jamoalari dramatik durangga imzo chekishdiChexiya va JAR terma jamoalari dramatik durangga imzo chekishdiBugun, 18:04Aleks Perreyra og‘ir vaznda Siril Gan bilan revansh jangi o‘tkazmoqchiAleks Perreyra og‘ir vaznda Siril Gan bilan revansh jangi o‘tkazmoqchiBugun, 17:56Debyut o‘yinimizdagi muhim uchta pozitiv jihat yoxud qayerda xato qildik?Debyut o‘yinimizdagi muhim uchta pozitiv jihat yoxud qayerda xato qildik?Bugun, 17:48Ronaldu oilasi Portugaliya terma jamoasidan gʻalaba oʻgʻirlanganini daʼvo qilmoqdaRonaldu oilasi Portugaliya terma jamoasidan gʻalaba oʻgʻirlanganini daʼvo qilmoqdaBugun, 17:20Kanzas-Siti Argentina muxlislari qurshovida: Lionel Messi uchun haqiqiy ziyoratgohKanzas-Siti Argentina muxlislari qurshovida: Lionel Messi uchun haqiqiy ziyoratgohBugun, 16:58Barselona Angliyada Tom Breydi jamoasiga qarshi oʻrtoqlik uchrashuvida maydonga tushadiBarselona Angliyada Tom Breydi jamoasiga qarshi oʻrtoqlik uchrashuvida maydonga tushadiBugun, 16:53
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi