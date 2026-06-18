Sam Kerr yana AQSHga qaytmoqda: Avstraliyalik yulduz Gotham FC bilan kelishuvga erishdi
Ayollar futboli olamidagi eng yorqin yulduzlardan biri, avstraliyalik hujumchi Sam Kerr faoliyatini yana Shimoliy Amerikada davom ettirishga yaqin turibdi. Londonning Chelsi jamoasi bilan xayrlashgan tajribali futbolchi AQSHning ayollar milliy futbol ligasi (NWSL) vakili Gotham FC jamoasiga oʻtish borasida kelishuvga erishgan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
The Athletic nashri xabariga koʻra, Kerr olti yillik muvaffaqiyatli faoliyatdan soʻng Angliyani tark etib, oʻzi uchun qadrdon boʻlgan chempionatga qaytmoqda. Avstraliya terma jamoasi sardori Chelsi tarkibida nafaqat koʻplab sovrinlar yutdi, balki ayollar futbolida yangi standartlarni oʻrnatishga ham muvaffaq boʻldi.
Londonliklar safidagi oltin davrSam Kerr Chelsi safida oʻtkazgan olti mavsumi davomida haqiqiy afsonaga aylandi. U jamoa bilan birgalikda besh marta Angliya Superligasi chempionligini qoʻlga kiritdi va oltita ichki kubok bahslarida gʻolib chiqdi. Shuningdek, u ikki bor chempionatning eng yaxshi toʻpurari sifatida "Oltin butsa" sovrini bilan taqdirlandi.
Uning London klubidagi soʻnggi oʻyini ham ramziy maʼnoga ega boʻldi. Manchester Yunayted jamoasiga qarshi kechgan bahsda Kerr yagona gol muallifiga aylanib, jamoasiga 1:0 hisobidagi gʻalabani taqdim etdi. Umumiy hisobda u "koʻklar" libosida raqiblar darvozasini 116 marotaba ishgʻol qilishga erishgan.
NWSL tarixidagi eng yaxshi toʻpurarQizigʻi shundaki, Sam Kerr 2019-yildan buyon AQSHda oʻynamayotgan boʻlsa-da, u hamon NWSL tarixidagi eng yaxshi toʻpurar maqomini saqlab turibdi. Uning hisobida muntazam chempionat oʻyinlarida kiritilgan 77 ta gol mavjud. Kerr faoliyati davomida Western New York Flash, Chicago Red Stars va Sky Blue FC (hozirgi Gotham FC) jamoalarida toʻp surgan.
Gotham FC uchun Kerrning qaytishi strategik ahamiyatga ega. U 2017-yilda aynan shu klub safida (oʻsha paytdagi nomi Sky Blue FC) ligada mavsumning eng yaxshi futbolchisi (MVP) va eng yaxshi toʻpurari unvonlarini qoʻlga kiritgan edi. Oʻshanda u 22 ta oʻyinda 17 ta gol urib, barchani hayratda qoldirgan.
Biroq, 32 yoshli futbolchining qaytishi bilan bogʻliq ayrim texnik cheklovlar ham mavjud. Maʼlum qilinishicha, Kerr ligadagi "Yuqori taʼsirga ega oʻyinchi" (High Impact Player) qoidasi boʻyicha imtiyozlarga ega boʻla olmaydi. Bunga uning yaqinda olgan jiddiy jarohati, xususan, tizza bogʻlamlari (ACL) bilan bogʻliq muammolar sabab boʻlgan.
Shunga qaramay, Sam Kerrning tajribasi va gol sezish qobiliyati Gotham FC jamoasini yangi bosqichga olib chiqishi kutilmoqda. Uning transferi nafaqat klub, balki butun Amerika ayollar futboli nufuzini oshirishga xizmat qiladi.
…