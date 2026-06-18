Aleks Perreyra og‘ir vaznda Siril Gan bilan revansh jangi o‘tkazmoqchi
Aralash jang san’atlari (MMA) olamining eng yorqin va shiddatli yulduzlaridan biri, braziliyalik mashhur sportchi Aleks Perreyra o‘zining keyingi rejalari bilan o‘rtoqlashdi. Oktagondagi matonati va kuchli zarbalari bilan muxlislar mehrini qozongan jangchi og‘ir vazn toifasini tark etmoqchi emasligini hamda fransiyalik kuchli raqib Siril Ganga qarshi takroriy bahs (revansh) o‘tkazish niyatida ekanini ma’lum qildi.
Ushbu bayonot UFC ixlosmandlari o‘rtasida katta qiziqish va qizg‘in muhokamalarga sabab bo‘lmoqda. Chunki ikki nafar top-jangchining ehtimoliy to‘qnashuvi yana bir bor unutilmas sport shousini va’da qilmoqda.
Quyidagi tahliliy ma’lumotnoma jadvali orqali braziliyalik chempionning hozirgi jismoniy holati, UFC bilan muzokaralar muddati va oktagonga qaytish vaqti bilan batafsil tanishib chiqishingiz mumkin:
Navbatdagi muhim muzokaralar
Sportchining jismoniy holati
Oktagonga qaytish muddati
• Bir necha kundan so‘ng:
UFC rahbariyati bilan rasmiy uchrashuv va yangi takliflar muhokamasi.
• A’lo darajada: Jang paytidagi tanaffuslarda hatto stulga o‘tirmaydigan darajada tetik.
• Sentyabr oyi: 60 kunlik tibbiy cheklovdan (diskvalifikatsiya) so‘ng.
Perreyra: «O‘zimni yomon his qilsam, revansh so‘ramas edim»
Aleks Perreyra bergan bayonotida og‘ir vazn toifasidagi jang unga juda ma’qul kelganini va o‘zini bu vaznda juda erkin his qilayotganini ochiq bayon etdi. Uning so‘zlariga ko‘ra, jismoniy holati eng yuqori darajada:
«Bir necha kun ichida UFC rahbariyati bilan muzokaralar stoliga o‘tiramiz va ular bizga qanday variantlarni taklif qilishini ko‘rib chiqamiz. Hozirgi asosiy rejamiz — aynan mana shu vazn toifasida qolish. Chunki Siril Ganga qarshi kechgan so‘nggi jangda o‘zimni shu qadar a’lo darajada his qildimki, hatto raundlar oralig‘idagi qisqa tanaffus vaqtida stulga o‘tirib dam olishga ham ehtiyoj sezmadim. Agar bu vaznda biror-bir noqulaylik his qilganimda, hozir bu yerda o‘tirib, undan qayta jang talab qilmagan bo‘lardim», — deya ta’kidladi braziliyalik sportchi.
Aleks o‘zining ushbu qat’iyati orqali Siril Gan bilan oradagi tugallanmagan hisob-kitobni oxiriga yetkazib qo‘yish ishtiyoqida ekanini yaqqol namoyon qildi.
60 kunlik cheklov va kuzgi qaytish
Sportchining muxlislari uchun ushbu revansh jangini bir oz kutishga to‘g‘ri keladi. Chunki Perreyra o‘zining boshqa bir eksklyuziv intervyusida so‘nggi shiddatli to‘qnashuvdan keyin tibbiy komissiya tomonidan an’anaviy 60 kunlik tibbiy cheklov (diskvalifikatsiya) olganini ma’lum qilgan. Bunday tartib jangchilarning sog‘lig‘ini tiklash va to‘liq dam olishlarini ta’minlash maqsadida qo‘llaniladi. Olingan ushbu cheklov muddatini inobatga olgan holda, braziliyalik «yirtqich» oktagonga joriy yilning sentyabr oyida qaytishni mo‘ljallamoqda.
Zamin sport sharhlovchilarining yakuniy xulosasi:
Aleks Perreyraning og‘ir vaznda qolish qarori ushbu vazn toifasidagi raqobatni yanada kuchaytirishi aniq. Siril Ganga qarshi bo‘lajak ehtimoliy revansh esa kuz faslining eng qaynoq va kutilgan sport voqealaridan biriga aylanishi shubhasizdir. Jismoniy jihatdan o‘ziga to‘liq ishongan Perreyraning stulga o‘tirmay jang qilishi uning yuqori sport formasida ekanidan dalolat beradi. Sentyabrda bizni haqiqiy oktagon jangi kutmoqda. Ikkala sportchiga ham omad tilaymiz!
UFC olamining eng so‘nggi insaydlari, jangchilarning yashirin muzokaralari va sport dunyosining qaynoq xabarlarini hamisha Zamin sahifalarida biz bilan kuzatib boring!
…