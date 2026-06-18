Aleks Perreyra og‘ir vaznda Siril Gan bilan revansh jangi o‘tkazmoqchi

·0·Sport
Aleks Perreyra og‘ir vaznda Siril Gan bilan revansh jangi o‘tkazmoqchi

Aralash jang san’atlari (MMA) olamining eng yorqin va shiddatli yulduzlaridan biri, braziliyalik mashhur sportchi Aleks Perreyra o‘zining keyingi rejalari bilan o‘rtoqlashdi. Oktagondagi matonati va kuchli zarbalari bilan muxlislar mehrini qozongan jangchi og‘ir vazn toifasini tark etmoqchi emasligini hamda fransiyalik kuchli raqib Siril Ganga qarshi takroriy bahs (revansh) o‘tkazish niyatida ekanini ma’lum qildi.

Ushbu bayonot UFC ixlosmandlari o‘rtasida katta qiziqish va qizg‘in muhokamalarga sabab bo‘lmoqda. Chunki ikki nafar top-jangchining ehtimoliy to‘qnashuvi yana bir bor unutilmas sport shousini va’da qilmoqda.

Quyidagi tahliliy ma’lumotnoma jadvali orqali braziliyalik chempionning hozirgi jismoniy holati, UFC bilan muzokaralar muddati va oktagonga qaytish vaqti bilan batafsil tanishib chiqishingiz mumkin:

Navbatdagi muhim muzokaralar

Sportchining jismoniy holati

Oktagonga qaytish muddati

Bir necha kundan so‘ng:


UFC rahbariyati bilan rasmiy uchrashuv va yangi takliflar muhokamasi.

A’lo darajada: Jang paytidagi tanaffuslarda hatto stulga o‘tirmaydigan darajada tetik.

Sentyabr oyi: 60 kunlik tibbiy cheklovdan (diskvalifikatsiya) so‘ng.

Perreyra: «O‘zimni yomon his qilsam, revansh so‘ramas edim»

Aleks Perreyra bergan bayonotida og‘ir vazn toifasidagi jang unga juda ma’qul kelganini va o‘zini bu vaznda juda erkin his qilayotganini ochiq bayon etdi. Uning so‘zlariga ko‘ra, jismoniy holati eng yuqori darajada:

«Bir necha kun ichida UFC rahbariyati bilan muzokaralar stoliga o‘tiramiz va ular bizga qanday variantlarni taklif qilishini ko‘rib chiqamiz. Hozirgi asosiy rejamiz — aynan mana shu vazn toifasida qolish. Chunki Siril Ganga qarshi kechgan so‘nggi jangda o‘zimni shu qadar a’lo darajada his qildimki, hatto raundlar oralig‘idagi qisqa tanaffus vaqtida stulga o‘tirib dam olishga ham ehtiyoj sezmadim. Agar bu vaznda biror-bir noqulaylik his qilganimda, hozir bu yerda o‘tirib, undan qayta jang talab qilmagan bo‘lardim», — deya ta’kidladi braziliyalik sportchi.

Aleks o‘zining ushbu qat’iyati orqali Siril Gan bilan oradagi tugallanmagan hisob-kitobni oxiriga yetkazib qo‘yish ishtiyoqida ekanini yaqqol namoyon qildi.

60 kunlik cheklov va kuzgi qaytish

Sportchining muxlislari uchun ushbu revansh jangini bir oz kutishga to‘g‘ri keladi. Chunki Perreyra o‘zining boshqa bir eksklyuziv intervyusida so‘nggi shiddatli to‘qnashuvdan keyin tibbiy komissiya tomonidan an’anaviy 60 kunlik tibbiy cheklov (diskvalifikatsiya) olganini ma’lum qilgan. Bunday tartib jangchilarning sog‘lig‘ini tiklash va to‘liq dam olishlarini ta’minlash maqsadida qo‘llaniladi. Olingan ushbu cheklov muddatini inobatga olgan holda, braziliyalik «yirtqich» oktagonga joriy yilning sentyabr oyida qaytishni mo‘ljallamoqda.

Zamin sport sharhlovchilarining yakuniy xulosasi:

Aleks Perreyraning og‘ir vaznda qolish qarori ushbu vazn toifasidagi raqobatni yanada kuchaytirishi aniq. Siril Ganga qarshi bo‘lajak ehtimoliy revansh esa kuz faslining eng qaynoq va kutilgan sport voqealaridan biriga aylanishi shubhasizdir. Jismoniy jihatdan o‘ziga to‘liq ishongan Perreyraning stulga o‘tirmay jang qilishi uning yuqori sport formasida ekanidan dalolat beradi. Sentyabrda bizni haqiqiy oktagon jangi kutmoqda. Ikkala sportchiga ham omad tilaymiz!

UFC olamining eng so‘nggi insaydlari, jangchilarning yashirin muzokaralari va sport dunyosining qaynoq xabarlarini hamisha Zamin sahifalarida biz bilan kuzatib boring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Debyut o‘yinimizdagi muhim uchta pozitiv jihat yoxud qayerda xato qildik?Debyut o‘yinimizdagi muhim uchta pozitiv jihat yoxud qayerda xato qildik?Bugun, 17:48Sam Kerr yana AQSHga qaytmoqda: Avstraliyalik yulduz Gotham FC bilan kelishuvga erishdiSam Kerr yana AQSHga qaytmoqda: Avstraliyalik yulduz Gotham FC bilan kelishuvga erishdiBugun, 17:39Ronaldu oilasi Portugaliya terma jamoasidan gʻalaba oʻgʻirlanganini daʼvo qilmoqdaRonaldu oilasi Portugaliya terma jamoasidan gʻalaba oʻgʻirlanganini daʼvo qilmoqdaBugun, 17:20Kanzas-Siti Argentina muxlislari qurshovida: Lionel Messi uchun haqiqiy ziyoratgohKanzas-Siti Argentina muxlislari qurshovida: Lionel Messi uchun haqiqiy ziyoratgohBugun, 16:58Barselona Angliyada Tom Breydi jamoasiga qarshi oʻrtoqlik uchrashuvida maydonga tushadiBarselona Angliyada Tom Breydi jamoasiga qarshi oʻrtoqlik uchrashuvida maydonga tushadiBugun, 16:53Ditmar Hamann Harry Kane haqida: Germaniyalik ekspert hujumchini keskin tanqid qildiDitmar Hamann Harry Kane haqida: Germaniyalik ekspert hujumchini keskin tanqid qildiBugun, 16:36
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi