Ronaldu oilasi Portugaliya terma jamoasidan gʻalaba oʻgʻirlanganini daʼvo qilmoqda
Portugaliya terma jamoasining JCH-2026 saralash bosqichi doirasida Kongo DRga qarshi oʻtkazgan oʻyinidagi kutilmagan durang (1:1) katta shov-shuvlarga sabab boʻldi. Mazkur bahsda Cristiano Ronaldo oʻzining eng yomon koʻrsatkichlaridan birini qayd etgan boʻlsa-da, uning yaqinlari aybni futbolchidan chetlashtirishga urinmoqda. Xususan, afsonaviy hujumchining opa-singillari ijtimoiy tarmoqlar orqali terma jamoani himoya qilib, hakamlik va jamoaviy oʻyinni tanqid ostiga olishdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Uchrashuv davomida Cristiano Ronaldo bor-yoʻgʻi 25 marta toʻpga tegdi, bu uning yirik turnirlardagi eng past koʻrsatkichi sifatida qayd etildi. Shuningdek, uning yirik musobaqalardagi golsiz seriyasi 10 ta oʻyinga yetdi. Shunga qaramay, futbolchining opasi Elma Aveiro Instagram sahifasida Portugaliyaning gʻalabasi oʻgʻirlanganini taʼkidladi. RMC nashri xabariga koʻra, u maydon tashqarisidagilar bosimni tushunmasligini va natija adolatsiz boʻlganini yozib qoldirgan.
Oila aʼzolarining keskin munosabatiKatia Aveiro ham akasini himoya qilishda chetda turmadi. U Record nashri keltirgan maʼlumotlarga koʻra, jamoaning taktik xatolariga eʼtibor qaratgan. Katia futbolchilar oʻzaro pas berishni va qarshi hujumga oʻtishni goʻyoki unutib qoʻygandek tuyulganini, oʻyin asosan himoya va yarim himoyada kechganini gʻalati deb atadi. U ham Elma kabi "yomon boshlanish, yaxshi yakun bilan tugaydi" deya muxlislarni tinchlantirishga harakat qildi.
Biroq, futbol ekspertlari va afsonalari Ronalduning oʻyiniga nisbatan ancha qattiqqoʻl munosabatda boʻlishmoqda. Arsenal afsonasi Thierry Henry Fox Sports efirida 41 yoshli hujumchining harakatlari jamoa dinamikasiga salbiy taʼsir koʻrsatayotganini taʼkidladi. Uning fikricha, Ronalduning gol urishga boʻlgan haddan tashqari ishtiyoqi boshqa futbolchilarga, xususan, Bruno Fernandesga xalaqit bermoqda.
"U har qanday holatda ham gol urishni istayotgani sababli Bruno Fernandesning yoʻlini toʻsib qoʻymoqda. Maydonda sen emas, jamoa gol urishi kerak", — deya Henry oʻzining keskin tanqidini bayon qildi. Bu fikr ijtimoiy tarmoqlarda ham keng qoʻllab-quvvatlandi, koʻplab muxlislar Roberto Martinez jamoasi birgina oʻyinchiga haddan tashqari bogʻlanib qolayotganidan xavotirda.
Portugaliya terma jamoasi uchun JCH-2026 yoʻlidagi ushbu start kutilmagan zarba boʻldi. Al-Nassr yulduzining jismoniy holati va samaradorligi borasidagi bahslar esa keyingi oʻyinlar oldidan yanada kuchayishi aniq. Endilikda jamoa nafaqat natijani, balki maydondagi ichki muhit va taktik muvozanatni ham qayta koʻrib chiqishiga toʻgʻri keladi.
…