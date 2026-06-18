Ronaldu oilasi Portugaliya terma jamoasidan gʻalaba oʻgʻirlanganini daʼvo qilmoqda

·34·Sport
Ronaldu oilasi Portugaliya terma jamoasidan gʻalaba oʻgʻirlanganini daʼvo qilmoqda

Portugaliya terma jamoasining JCH-2026 saralash bosqichi doirasida Kongo DRga qarshi oʻtkazgan oʻyinidagi kutilmagan durang (1:1) katta shov-shuvlarga sabab boʻldi. Mazkur bahsda Cristiano Ronaldo oʻzining eng yomon koʻrsatkichlaridan birini qayd etgan boʻlsa-da, uning yaqinlari aybni futbolchidan chetlashtirishga urinmoqda. Xususan, afsonaviy hujumchining opa-singillari ijtimoiy tarmoqlar orqali terma jamoani himoya qilib, hakamlik va jamoaviy oʻyinni tanqid ostiga olishdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Uchrashuv davomida Cristiano Ronaldo bor-yoʻgʻi 25 marta toʻpga tegdi, bu uning yirik turnirlardagi eng past koʻrsatkichi sifatida qayd etildi. Shuningdek, uning yirik musobaqalardagi golsiz seriyasi 10 ta oʻyinga yetdi. Shunga qaramay, futbolchining opasi Elma Aveiro Instagram sahifasida Portugaliyaning gʻalabasi oʻgʻirlanganini taʼkidladi. RMC nashri xabariga koʻra, u maydon tashqarisidagilar bosimni tushunmasligini va natija adolatsiz boʻlganini yozib qoldirgan.

Oila aʼzolarining keskin munosabati

Katia Aveiro ham akasini himoya qilishda chetda turmadi. U Record nashri keltirgan maʼlumotlarga koʻra, jamoaning taktik xatolariga eʼtibor qaratgan. Katia futbolchilar oʻzaro pas berishni va qarshi hujumga oʻtishni goʻyoki unutib qoʻygandek tuyulganini, oʻyin asosan himoya va yarim himoyada kechganini gʻalati deb atadi. U ham Elma kabi "yomon boshlanish, yaxshi yakun bilan tugaydi" deya muxlislarni tinchlantirishga harakat qildi.

Biroq, futbol ekspertlari va afsonalari Ronalduning oʻyiniga nisbatan ancha qattiqqoʻl munosabatda boʻlishmoqda. Arsenal afsonasi Thierry Henry Fox Sports efirida 41 yoshli hujumchining harakatlari jamoa dinamikasiga salbiy taʼsir koʻrsatayotganini taʼkidladi. Uning fikricha, Ronalduning gol urishga boʻlgan haddan tashqari ishtiyoqi boshqa futbolchilarga, xususan, Bruno Fernandesga xalaqit bermoqda.

"U har qanday holatda ham gol urishni istayotgani sababli Bruno Fernandesning yoʻlini toʻsib qoʻymoqda. Maydonda sen emas, jamoa gol urishi kerak", — deya Henry oʻzining keskin tanqidini bayon qildi. Bu fikr ijtimoiy tarmoqlarda ham keng qoʻllab-quvvatlandi, koʻplab muxlislar Roberto Martinez jamoasi birgina oʻyinchiga haddan tashqari bogʻlanib qolayotganidan xavotirda.

Portugaliya terma jamoasi uchun JCH-2026 yoʻlidagi ushbu start kutilmagan zarba boʻldi. Al-Nassr yulduzining jismoniy holati va samaradorligi borasidagi bahslar esa keyingi oʻyinlar oldidan yanada kuchayishi aniq. Endilikda jamoa nafaqat natijani, balki maydondagi ichki muhit va taktik muvozanatni ham qayta koʻrib chiqishiga toʻgʻri keladi.

Cristiano RonaldoPortugaliyaJCH-2026FutbolThierry Henry
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Debyut o‘yinimizdagi muhim uchta pozitiv jihat yoxud qayerda xato qildik?Debyut o‘yinimizdagi muhim uchta pozitiv jihat yoxud qayerda xato qildik?Bugun, 17:48Sam Kerr yana AQSHga qaytmoqda: Avstraliyalik yulduz Gotham FC bilan kelishuvga erishdiSam Kerr yana AQSHga qaytmoqda: Avstraliyalik yulduz Gotham FC bilan kelishuvga erishdiBugun, 17:39Kanzas-Siti Argentina muxlislari qurshovida: Lionel Messi uchun haqiqiy ziyoratgohKanzas-Siti Argentina muxlislari qurshovida: Lionel Messi uchun haqiqiy ziyoratgohBugun, 16:58Barselona Angliyada Tom Breydi jamoasiga qarshi oʻrtoqlik uchrashuvida maydonga tushadiBarselona Angliyada Tom Breydi jamoasiga qarshi oʻrtoqlik uchrashuvida maydonga tushadiBugun, 16:53Ditmar Hamann Harry Kane haqida: Germaniyalik ekspert hujumchini keskin tanqid qildiDitmar Hamann Harry Kane haqida: Germaniyalik ekspert hujumchini keskin tanqid qildiBugun, 16:36«World Boxing» kubogida 9 nafar bokschimiz chorak finalda jang qiladi«World Boxing» kubogida 9 nafar bokschimiz chorak finalda jang qiladiBugun, 16:26
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi