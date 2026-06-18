Smartfonlar davri yakunlanmoqdami: Nega dunyoda “Slowtech” harakati ommalashmoqda?

·18·Texno
Smartfonlar davri yakunlanmoqdami: Nega dunyoda “Slowtech” harakati ommalashmoqda?

Zamonaviy dunyoda smartfonlar hayotimizning ajralmas qismiga aylandi, biroq ularning cheksiz imkoniyatlari insoniyatni charchatib qoʻymoqda. Soʻnggi vaqtlarda texnologiya olamida “Slowtech” (sekin texnologiya) deb nomlanuvchi yangi yoʻnalish shakllanmoqda. Bu harakat foydalanuvchilarni diqqatni chalgʻituvchi algoritmlardan voz kechib, oddiyroq va funksiyasi cheklangan qurilmalarga qaytishga chorlamoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Yaqinda Nyu-York metrosida iPod Shuffle pleyerining ulkan reklama posteri paydo boʻldi. Ushbu qurilma dizayneri, “iPod otasi” sifatida tanilgan Tony Fadell ham bu holatdan hayratga tushdi. TechCrunch nashriga bergan intervyusida u 20 yil avval yaratilgan mahsulotining bugungi kunda “Ekran vaqti nolga teng” shiori ostida qayta targʻib qilinayotganini koʻrib, buni oʻz farzandining suratini koʻrgandek his qilganini taʼkidladi.

Hozirgi kunda Apple Music yoki Spotify kabi servislar 100 milliondan ortiq qoʻshiqlarga bir zumda kirish imkonini beradi. Biroq, bu cheksiz tanlov imkoniyati insonlarda ruhiy toliqishni keltirib chiqarmoqda. Back Market kompaniyasi marketing direktori Joy Howardning soʻzlariga koʻra, odamlar oʻz hayotining har bir daqiqasini optimallashtirishdan charchagan va endi ular texnologiyadan ongli ravishda foydalanishni istashmoqda.

Eski texnologiyalarning yangi jozibasi

Qizigʻi shundaki, ushbu trend asosan smartfonsiz dunyoni koʻrmagan yosh avlod vakillari orasida ommalashmoqda. Ular uchun simli quloqchinlar, retro oʻyin konsollari, CD disklar va oddiy raqamli kameralar oʻziga xos sehrga ega. Bu qurilmalar foydalanuvchining diqqatini oʻgʻirlashga urinmaydi, ularda ijtimoiy tarmoqlarga rasm yuklash yoki reklama xabarlari bilan bezovta qilish funksiyasi mavjud emas.

“Slowtech” harakatining asosiy gʻoyasi — hayotga maʼlum darajada “toʻsiqlar”ni qaytarishdir. Avvallari texnologik kompaniyalar har qanday qiyinchilikni bartaraf etishga intilgan boʻlsa, endilikda foydalanuvchilar bu qulayliklarni oʻz shaxsiy chegaralarini buzuvchi omil sifatida koʻrishmoqda. Masalan, iPod pleyerida qoʻshiqni shunchaki tinglaysiz, algoritmlar sizga nima yoqishini majburlab koʻrsatmaydi.

Bundan yigirma yil avval mobil oʻyinlar sanoatiga asos solgan JAMDAT kompaniyasi rahbari Austin Murray ham oʻsha paytlarda odamlar mobil telefonda oʻyin oʻynash gʻoyasiga kulib qarashganini eslaydi. Bugun esa vaziyat butunlay teskari: odamlar oʻzlarini smartfon ekranidan uzish uchun yoʻllar qidirmoqda.

Oʻzbekiston bozorida ham bu tendensiyaning uchqunlarini koʻrish mumkin. Yurtimizdagi yoshlar orasida ham eski turdagi raqamli kameralar va kassetali pleyerlarga boʻlgan qiziqish ortib bormoqda. Bu shunchaki nostalgiya emas, balki raqamli shovqinlardan qochish va haqiqiy lahzalardan zavqlanish istagidir. “Slowtech” — bu texnologiyadan butunlay voz kechish emas, balki uni hayotimiz ustidan nazorat oʻrnatishiga yoʻl qoʻymaslikdir.

TexnologiyaSmartfonAppleiPodSlowtech
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Amazon sunʼiy intellekt chiplari bozorida NVIDIA bilan raqobatlashishga tayyorlanmoqdaAmazon sunʼiy intellekt chiplari bozorida NVIDIA bilan raqobatlashishga tayyorlanmoqdaBugun, 18:28Ijtimoiy tarmoqlarga qaramlikka qarshi yangi yechim: Mivo Scrolling ilovasi taqdim etildiIjtimoiy tarmoqlarga qaramlikka qarshi yangi yechim: Mivo Scrolling ilovasi taqdim etildiBugun, 18:25Honor Watch 6 taqdim etildi: 35 kungacha yetadigan quvvat va 3000 nitli AMOLED ekranHonor Watch 6 taqdim etildi: 35 kungacha yetadigan quvvat va 3000 nitli AMOLED ekranBugun, 18:23Mobil internetdagi uzilishlar SMS-xabarnomalarga boʻlgan talabni keskin oshirdiMobil internetdagi uzilishlar SMS-xabarnomalarga boʻlgan talabni keskin oshirdiBugun, 18:21Xitoyning Spark Space startapi dunyodagi eng yirik elektr nasosli raketani sinovdan oʻtkazdiXitoyning Spark Space startapi dunyodagi eng yirik elektr nasosli raketani sinovdan oʻtkazdiBugun, 17:52Olimlar Yerdan 54 yorugʻlik yili uzoqlikda tuzli bulutlarga ega gʻayritabiiy sayyorani topdiOlimlar Yerdan 54 yorugʻlik yili uzoqlikda tuzli bulutlarga ega gʻayritabiiy sayyorani topdiBugun, 17:25
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi