Smartfonlar davri yakunlanmoqdami: Nega dunyoda “Slowtech” harakati ommalashmoqda?
Zamonaviy dunyoda smartfonlar hayotimizning ajralmas qismiga aylandi, biroq ularning cheksiz imkoniyatlari insoniyatni charchatib qoʻymoqda. Soʻnggi vaqtlarda texnologiya olamida “Slowtech” (sekin texnologiya) deb nomlanuvchi yangi yoʻnalish shakllanmoqda. Bu harakat foydalanuvchilarni diqqatni chalgʻituvchi algoritmlardan voz kechib, oddiyroq va funksiyasi cheklangan qurilmalarga qaytishga chorlamoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Yaqinda Nyu-York metrosida iPod Shuffle pleyerining ulkan reklama posteri paydo boʻldi. Ushbu qurilma dizayneri, “iPod otasi” sifatida tanilgan Tony Fadell ham bu holatdan hayratga tushdi. TechCrunch nashriga bergan intervyusida u 20 yil avval yaratilgan mahsulotining bugungi kunda “Ekran vaqti nolga teng” shiori ostida qayta targʻib qilinayotganini koʻrib, buni oʻz farzandining suratini koʻrgandek his qilganini taʼkidladi.
Hozirgi kunda Apple Music yoki Spotify kabi servislar 100 milliondan ortiq qoʻshiqlarga bir zumda kirish imkonini beradi. Biroq, bu cheksiz tanlov imkoniyati insonlarda ruhiy toliqishni keltirib chiqarmoqda. Back Market kompaniyasi marketing direktori Joy Howardning soʻzlariga koʻra, odamlar oʻz hayotining har bir daqiqasini optimallashtirishdan charchagan va endi ular texnologiyadan ongli ravishda foydalanishni istashmoqda.
Eski texnologiyalarning yangi jozibasiQizigʻi shundaki, ushbu trend asosan smartfonsiz dunyoni koʻrmagan yosh avlod vakillari orasida ommalashmoqda. Ular uchun simli quloqchinlar, retro oʻyin konsollari, CD disklar va oddiy raqamli kameralar oʻziga xos sehrga ega. Bu qurilmalar foydalanuvchining diqqatini oʻgʻirlashga urinmaydi, ularda ijtimoiy tarmoqlarga rasm yuklash yoki reklama xabarlari bilan bezovta qilish funksiyasi mavjud emas.
“Slowtech” harakatining asosiy gʻoyasi — hayotga maʼlum darajada “toʻsiqlar”ni qaytarishdir. Avvallari texnologik kompaniyalar har qanday qiyinchilikni bartaraf etishga intilgan boʻlsa, endilikda foydalanuvchilar bu qulayliklarni oʻz shaxsiy chegaralarini buzuvchi omil sifatida koʻrishmoqda. Masalan, iPod pleyerida qoʻshiqni shunchaki tinglaysiz, algoritmlar sizga nima yoqishini majburlab koʻrsatmaydi.
Bundan yigirma yil avval mobil oʻyinlar sanoatiga asos solgan JAMDAT kompaniyasi rahbari Austin Murray ham oʻsha paytlarda odamlar mobil telefonda oʻyin oʻynash gʻoyasiga kulib qarashganini eslaydi. Bugun esa vaziyat butunlay teskari: odamlar oʻzlarini smartfon ekranidan uzish uchun yoʻllar qidirmoqda.
Oʻzbekiston bozorida ham bu tendensiyaning uchqunlarini koʻrish mumkin. Yurtimizdagi yoshlar orasida ham eski turdagi raqamli kameralar va kassetali pleyerlarga boʻlgan qiziqish ortib bormoqda. Bu shunchaki nostalgiya emas, balki raqamli shovqinlardan qochish va haqiqiy lahzalardan zavqlanish istagidir. “Slowtech” — bu texnologiyadan butunlay voz kechish emas, balki uni hayotimiz ustidan nazorat oʻrnatishiga yoʻl qoʻymaslikdir.
…