Ferrari oʻtmish va kelajakni birlashtiruvchi yangi superkarini iyulda taqdim etadi
Italiyaning afsonaviy Ferrari kompaniyasi joriy yilning iyul oyi boshida oʻzining navbatdagi inqilobiy modelini keng jamoatchilikka namoyish etishni rejalashtirmoqda. Kompaniya bosh ijrochi direktori Benedetto Vigna Las-Vegasda boʻlib oʻtgan konferensiyada ushbu sirli loyiha brendning boy merosi va zamonaviy texnologiyalarini oʻzida mujassam etishini maʼlum qildi. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.
Benedetto Vignaning soʻzlariga koʻra, yangi avtomobil taqdimoti 4-iyul sanasiga belgilangan. Bu sana nafaqat AQSHda Mustaqillik kuni nishonlanishi, balki Formula 1 taqvimidagi eng nufuzli bosqichlardan biri — Silverstounda oʻtadigan Britaniya Gran-prisi bilan ham bir vaqtga toʻgʻri keladi. Bu esa Ferrari yangi model orqali ham tijoriy, ham sport olamida katta rezonans koʻtarishni maqsad qilganidan dalolat beradi.
Anʼanalar va innovatsiyalar uygʻunligiHozircha yangi modelning texnik xususiyatlari sir tutilmoqda, biroq Vigna uning konseptual jihatlariga toʻxtalib oʻtdi. "Bir necha haftadan soʻng biz oʻtmishdagi qadriyatlarni kelajakka boʻlgan nigoh bilan birlashtirgan yangi mahsulotimizni koʻrsatamiz. Bizning bir koʻzimiz oʻtmishda, ikkinchisi esa kelajakda, ammo miyamiz bitta — biz bularni yaxlit holatga keltirishimiz kerak", — deya taʼkidladi kompaniya rahbari.
Ushbu bayonot Ferrari muxlislari va avtomobil ekspertlari oʻrtasida turli taxminlarni keltirib chiqardi. Baʼzi tahlilchilar bu brendning klassik modellaridan birining zamonaviy talqini boʻlishini kutishayotgan boʻlsa, boshqalar butunlay yangicha platformadagi superkar haqida soʻz bormoqda, degan fikrda.
Ferrari rahbariyati mijozlarga tanlov erkinligini qoldirish strategiyasini davom ettirishini yana bir bor tasdiqladi. Kompaniya anʼanaviy ichki yonuv dvigatellari (ICE), gibrid tizimlar va toʻliq elektr quvvati bilan ishlaydigan modellar ustida parallel ravishda ish olib bormoqda. Bu Oʻzbekiston kabi turli iqlim va infratuzilmaga ega bozorlar uchun ham muhim, chunki mijozlar oʻz ehtiyojlariga qarab texnologiya tanlash imkoniga ega boʻladilar.
Elektrlashtirish sari qadamEslatib oʻtamiz, Ferrari yaqinda oʻzining ilk besh oʻrinli va toʻliq elektrli modeli boʻlgan Luce loyihasini eʼlon qilganidan soʻng, brend konservatorlari tomonidan biroz tanqidlarga uchragan edi. Iyul oyidagi taqdimot aynan ushbu yoʻnalishning davomi boʻladimi yoki yoʻqmi, hozircha nomaʼlum. Biroq Benedetto Vigna brendning asosiy falsafasi — mijozlar nigohi bilan yangi texnologiyalarni oʻzlashtirish ekanini qayd etdi.
Xalqaro nashrlar, jumladan ixbt.com maʼlumotlariga koʻra, Ferrari oʻzining yangi modelida sunʼiy intellekt va biznes samaradorligini oshiruvchi raqamli yechimlardan keng foydalangan boʻlishi mumkin. Bu esa brendning nafaqat tezlik, balki intellektual boshqaruv borasida ham yetakchilikka intilayotganini koʻrsatadi.
…