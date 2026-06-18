Ferrari oʻtmish va kelajakni birlashtiruvchi yangi superkarini iyulda taqdim etadi

·16·Avto
Ferrari oʻtmish va kelajakni birlashtiruvchi yangi superkarini iyulda taqdim etadi

Italiyaning afsonaviy Ferrari kompaniyasi joriy yilning iyul oyi boshida oʻzining navbatdagi inqilobiy modelini keng jamoatchilikka namoyish etishni rejalashtirmoqda. Kompaniya bosh ijrochi direktori Benedetto Vigna Las-Vegasda boʻlib oʻtgan konferensiyada ushbu sirli loyiha brendning boy merosi va zamonaviy texnologiyalarini oʻzida mujassam etishini maʼlum qildi. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.

Benedetto Vignaning soʻzlariga koʻra, yangi avtomobil taqdimoti 4-iyul sanasiga belgilangan. Bu sana nafaqat AQSHda Mustaqillik kuni nishonlanishi, balki Formula 1 taqvimidagi eng nufuzli bosqichlardan biri — Silverstounda oʻtadigan Britaniya Gran-prisi bilan ham bir vaqtga toʻgʻri keladi. Bu esa Ferrari yangi model orqali ham tijoriy, ham sport olamida katta rezonans koʻtarishni maqsad qilganidan dalolat beradi.

Anʼanalar va innovatsiyalar uygʻunligi

Hozircha yangi modelning texnik xususiyatlari sir tutilmoqda, biroq Vigna uning konseptual jihatlariga toʻxtalib oʻtdi. "Bir necha haftadan soʻng biz oʻtmishdagi qadriyatlarni kelajakka boʻlgan nigoh bilan birlashtirgan yangi mahsulotimizni koʻrsatamiz. Bizning bir koʻzimiz oʻtmishda, ikkinchisi esa kelajakda, ammo miyamiz bitta — biz bularni yaxlit holatga keltirishimiz kerak", — deya taʼkidladi kompaniya rahbari.

Ushbu bayonot Ferrari muxlislari va avtomobil ekspertlari oʻrtasida turli taxminlarni keltirib chiqardi. Baʼzi tahlilchilar bu brendning klassik modellaridan birining zamonaviy talqini boʻlishini kutishayotgan boʻlsa, boshqalar butunlay yangicha platformadagi superkar haqida soʻz bormoqda, degan fikrda.

Ferrari rahbariyati mijozlarga tanlov erkinligini qoldirish strategiyasini davom ettirishini yana bir bor tasdiqladi. Kompaniya anʼanaviy ichki yonuv dvigatellari (ICE), gibrid tizimlar va toʻliq elektr quvvati bilan ishlaydigan modellar ustida parallel ravishda ish olib bormoqda. Bu Oʻzbekiston kabi turli iqlim va infratuzilmaga ega bozorlar uchun ham muhim, chunki mijozlar oʻz ehtiyojlariga qarab texnologiya tanlash imkoniga ega boʻladilar.

Elektrlashtirish sari qadam

Eslatib oʻtamiz, Ferrari yaqinda oʻzining ilk besh oʻrinli va toʻliq elektrli modeli boʻlgan Luce loyihasini eʼlon qilganidan soʻng, brend konservatorlari tomonidan biroz tanqidlarga uchragan edi. Iyul oyidagi taqdimot aynan ushbu yoʻnalishning davomi boʻladimi yoki yoʻqmi, hozircha nomaʼlum. Biroq Benedetto Vigna brendning asosiy falsafasi — mijozlar nigohi bilan yangi texnologiyalarni oʻzlashtirish ekanini qayd etdi.

Xalqaro nashrlar, jumladan ixbt.com maʼlumotlariga koʻra, Ferrari oʻzining yangi modelida sunʼiy intellekt va biznes samaradorligini oshiruvchi raqamli yechimlardan keng foydalangan boʻlishi mumkin. Bu esa brendning nafaqat tezlik, balki intellektual boshqaruv borasida ham yetakchilikka intilayotganini koʻrsatadi.

FerrariSuperkarAvtoBenedetto VignaInnovatsiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yangi Mini Cooper: Afsonaviy xetchbekning benzinli talqini qanchalik oʻzgardi?Yangi Mini Cooper: Afsonaviy xetchbekning benzinli talqini qanchalik oʻzgardi?Bugun, 09:26Maserati oʻzining eng mashhur modellarini yangiladi: Granturismo va Grecale yanada tajovuzkorMaserati oʻzining eng mashhur modellarini yangiladi: Granturismo va Grecale yanada tajovuzkorBugun, 08:27Dacia eng arzon elektromobillardan biri boʻlgan New Spring modelini taqdim etadiDacia eng arzon elektromobillardan biri boʻlgan New Spring modelini taqdim etadiBugun, 08:20Hamyonbop krossoverlar qiroli: Yangi Dacia Duster oʻz mavqeini mustahkamlamoqdaHamyonbop krossoverlar qiroli: Yangi Dacia Duster oʻz mavqeini mustahkamlamoqdaBugun, 06:21Yangilangan UAZ Patriot yakuniy sinovlardan oʻtmoqda: yangi dvigatel va oʻzgargan dizaynYangilangan UAZ Patriot yakuniy sinovlardan oʻtmoqda: yangi dvigatel va oʻzgargan dizaynBugun, 05:28Rossiya bozorida Solaris HC krossoverlari tanqisligi yuzaga keldi: narxlar koʻtarilmoqdaRossiya bozorida Solaris HC krossoverlari tanqisligi yuzaga keldi: narxlar koʻtarilmoqdaBugun, 03:30
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Rim papasi yangi elektromobilga mindi, Ferrari aksiyalari quladi (video)
Rim papasi yangi elektromobilga mindi, Ferrari aksiyalari quladi (video)
O‘zbekistonda mashhur brend avtomobil ishlab chiqarmoqchi
O‘zbekistonda mashhur brend avtomobil ishlab chiqarmoqchi
Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
850 ot kuchiga ega Rezvani Fortress zirhli pikapi taqdim etildi
850 ot kuchiga ega Rezvani Fortress zirhli pikapi taqdim etildi
Zeekr endi yetakchi emas: Xitoyning eng aqlli avtomobillari e’lon qilindi
Zeekr endi yetakchi emas: Xitoyning eng aqlli avtomobillari e’lon qilindi