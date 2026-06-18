Texasda yirik kiberhujum: 3 milliondan ortiq haydovchilik guvohnomasi va pasport maʼlumotlari oʻgʻirlandi

·24·Texno
Texasda yirik kiberhujum: 3 milliondan ortiq haydovchilik guvohnomasi va pasport maʼlumotlari oʻgʻirlandi

AQSHning Texas shtatida davlat tizimlariga qilingan yirik kiberhujum natijasida 3 milliondan ortiq fuqaroning shaxsiy maʼlumotlari xakerlar qoʻliga oʻtib ketdi. Shtat bosh prokuraturasi bergan maʼlumotlarga koʻra, mazkur hodisa joriy yil davomida mintaqada kuzatilgan eng yirik maʼlumotlar sizib chiqishi holatlaridan biri sifatida qayd etildi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Hujum nishoni Texas bogʻlar va yovvoyi tabiat departamenti (Texas Parks & Wildlife) boʻlib, xakerlar ovchilik va baliq ovlash litsenziyalarini sotish bilan shugʻullanuvchi tashqi vendor (xizmat koʻrsatuvchi kompaniya) tizimiga kirishga muvaffaq boʻlishgan. Mazkur tizim orqali shtat aholisi va mehmonlari tegishli ruxsatnomalarni rasmiylashtirib kelishgan.

Xavfsizlik tizimidagi zaiflik va oʻgʻirlangan maʼlumotlar

TechCrunch nashri xabariga koʻra, kiberjinoyatchilar nafaqat haydovchilik guvohnomalari va pasport raqamlarini, balki foydalanuvchilarning elektron pochta manzillari, telefon raqamlari hamda yashash manzillarini ham qoʻlga kiritishgan. Bunday maʼlumotlarning ochiqlanishi kelgusida shaxsiy maʼlumotlarni oʻgʻirlash va turli moliyaviy firibgarliklar uchun zamin yaratishi mumkin.

Departament vakillari kiberxavfsizlik boʻlimi hodisani yaqinda aniqlaganini maʼlum qildi, biroq hujum aynan qachon sodir boʻlgani va uning tabiatiga oid aniq tafsilotlar hozircha ochiqlanmayapti. Shuningdek, maʼlumotlar bazasiga masʼul boʻlgan vendorning nomi ham sir tutilmoqda.

Hozircha xakerlar tomonidan biron-bir talab qoʻyilgani yoki oʻgʻirlangan maʼlumotlar sotuvga chiqarilgani haqida rasmiy maʼlumot yoʻq. Texas hukumati jabrlangan fuqarolarni ogohlantirish va kiberhujum oqibatlarini bartaraf etish choralarini koʻrayotganini bildirgan.

Global kiberxavfsizlik muammolari

Ushbu voqea davlat idoralari va uchinchi tomon xizmat koʻrsatuvchi provayderlari oʻrtasidagi maʼlumotlar almashinuvi qanchalik zaif boʻlishi mumkinligini yana bir bor koʻrsatib berdi. Oʻzbekiston sharoitida ham raqamlashtirish jarayonlari jadal ketayotgan bir paytda, shaxsiy maʼlumotlar bazasini himoya qilish va xalqaro kiberxavfsizlik standartlariga rioya etish dolzarb ahamiyatga ega.

Ekspertlarning taʼkidlashicha, Texasdagi kabi hodisalar koʻpincha tizimdagi eskirgan dasturiy taʼminot yoki inson omili sababli yuzaga keladi. Hozirda AQSH federal xizmatlari hodisa yuzasidan surishtiruv ishlarini davom ettirmoqda.

TexasKiberhujumMaʼlumotlar OʻgʻirlanishiXakerlarKiberxavfsizlik
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Smartfonlar davri yakunlanmoqdami: Nega dunyoda “Slowtech” harakati ommalashmoqda?Smartfonlar davri yakunlanmoqdami: Nega dunyoda “Slowtech” harakati ommalashmoqda?Bugun, 17:54Xitoyning Spark Space startapi dunyodagi eng yirik elektr nasosli raketani sinovdan oʻtkazdiXitoyning Spark Space startapi dunyodagi eng yirik elektr nasosli raketani sinovdan oʻtkazdiBugun, 17:52Olimlar Yerdan 54 yorugʻlik yili uzoqlikda tuzli bulutlarga ega gʻayritabiiy sayyorani topdiOlimlar Yerdan 54 yorugʻlik yili uzoqlikda tuzli bulutlarga ega gʻayritabiiy sayyorani topdiBugun, 17:25Mashhur teleboshlovchi Karamo Brown oʻzining sunʼiy intellektli klonini taqdim etdiMashhur teleboshlovchi Karamo Brown oʻzining sunʼiy intellektli klonini taqdim etdiBugun, 16:56Apple xotira chiplari inqirozi sabab mahsulotlari narxini oshiradimi?Apple xotira chiplari inqirozi sabab mahsulotlari narxini oshiradimi?Bugun, 16:36iPhone 18 Pro narxi keskin oshishi kutilmoqda: Apple smartfonlari 1400 dollarga yetishi mumkiniPhone 18 Pro narxi keskin oshishi kutilmoqda: Apple smartfonlari 1400 dollarga yetishi mumkinBugun, 16:28
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi