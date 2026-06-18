Texasda yirik kiberhujum: 3 milliondan ortiq haydovchilik guvohnomasi va pasport maʼlumotlari oʻgʻirlandi
AQSHning Texas shtatida davlat tizimlariga qilingan yirik kiberhujum natijasida 3 milliondan ortiq fuqaroning shaxsiy maʼlumotlari xakerlar qoʻliga oʻtib ketdi. Shtat bosh prokuraturasi bergan maʼlumotlarga koʻra, mazkur hodisa joriy yil davomida mintaqada kuzatilgan eng yirik maʼlumotlar sizib chiqishi holatlaridan biri sifatida qayd etildi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Hujum nishoni Texas bogʻlar va yovvoyi tabiat departamenti (Texas Parks & Wildlife) boʻlib, xakerlar ovchilik va baliq ovlash litsenziyalarini sotish bilan shugʻullanuvchi tashqi vendor (xizmat koʻrsatuvchi kompaniya) tizimiga kirishga muvaffaq boʻlishgan. Mazkur tizim orqali shtat aholisi va mehmonlari tegishli ruxsatnomalarni rasmiylashtirib kelishgan.
Xavfsizlik tizimidagi zaiflik va oʻgʻirlangan maʼlumotlarTechCrunch nashri xabariga koʻra, kiberjinoyatchilar nafaqat haydovchilik guvohnomalari va pasport raqamlarini, balki foydalanuvchilarning elektron pochta manzillari, telefon raqamlari hamda yashash manzillarini ham qoʻlga kiritishgan. Bunday maʼlumotlarning ochiqlanishi kelgusida shaxsiy maʼlumotlarni oʻgʻirlash va turli moliyaviy firibgarliklar uchun zamin yaratishi mumkin.
Departament vakillari kiberxavfsizlik boʻlimi hodisani yaqinda aniqlaganini maʼlum qildi, biroq hujum aynan qachon sodir boʻlgani va uning tabiatiga oid aniq tafsilotlar hozircha ochiqlanmayapti. Shuningdek, maʼlumotlar bazasiga masʼul boʻlgan vendorning nomi ham sir tutilmoqda.
Hozircha xakerlar tomonidan biron-bir talab qoʻyilgani yoki oʻgʻirlangan maʼlumotlar sotuvga chiqarilgani haqida rasmiy maʼlumot yoʻq. Texas hukumati jabrlangan fuqarolarni ogohlantirish va kiberhujum oqibatlarini bartaraf etish choralarini koʻrayotganini bildirgan.
Global kiberxavfsizlik muammolariUshbu voqea davlat idoralari va uchinchi tomon xizmat koʻrsatuvchi provayderlari oʻrtasidagi maʼlumotlar almashinuvi qanchalik zaif boʻlishi mumkinligini yana bir bor koʻrsatib berdi. Oʻzbekiston sharoitida ham raqamlashtirish jarayonlari jadal ketayotgan bir paytda, shaxsiy maʼlumotlar bazasini himoya qilish va xalqaro kiberxavfsizlik standartlariga rioya etish dolzarb ahamiyatga ega.
Ekspertlarning taʼkidlashicha, Texasdagi kabi hodisalar koʻpincha tizimdagi eskirgan dasturiy taʼminot yoki inson omili sababli yuzaga keladi. Hozirda AQSH federal xizmatlari hodisa yuzasidan surishtiruv ishlarini davom ettirmoqda.
…