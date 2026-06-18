BMW yangi i3 elektr sedanini taqdim etdi: Bir quvvatda 900 kilometrdan ortiq masofa

·0·Avto
BMW yangi i3 elektr sedanini taqdim etdi: Bir quvvatda 900 kilometrdan ortiq masofa

Germaniyaning BMW konserni oʻzining eng mashhur modellaridan biri boʻlmish 3 Series turkumining toʻliq elektr talqini — yangi BMW i3 modeliga buyurtmalar qabul qilishni boshladi. Ushbu avtomobil brend tarixidagi eng muhim qadamlardan biri boʻlib, u nafaqat dizayn, balki texnik imkoniyatlari bilan ham elektromobillar bozorida yangi standartlarni oʻrnatishi kutilmoqda. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.

Autocar nashrining xabar berishicha, yangi BMW i3 sedanining boshlangʻich narxi Buyuk Britaniya bozorida 53 005 funt sterling etib belgilandi. Bu koʻrsatkich avvalgi ichki yonuv dvigatelli va gibrid modellardan qimmatroq boʻlsa-da, uning asosiy raqobatchisi hisoblangan Mercedes-Benz C-Class Electric (57 995 funt sterling) modelidan sezilarli darajada arzonroqdir. Avtomobil brendning mutlaqo yangi Neue Klasse platformasida qurilgan ikkinchi model hisoblanadi.

Texnik inqilob va masofa rekordi

Yangi BMW i3 oʻzining texnik koʻrsatkichlari bilan hayratda qoldiradi. Avtomobilga 108 kW/soat quvvatga ega nikel-mangan-kobalt (NMC) batareyasi oʻrnatilgan boʻlib, u bir marta quvvatlanish orqali 567 mil (taxminan 912 kilometr) masofani bosib oʻtish imkonini beradi. Bu koʻrsatkich boʻyicha u bozordagi deyarli barcha elektromobillarni ortda qoldiradi va faqat yangilangan Mercedes-Benz EQS modelidan biroz ortda qoladi.

Muhandislarning taʼkidlashicha, bunday yuqori samaradorlikka avtomobilning aerodinamik tuzilishi orqali erishilgan. Gen6 platformasi tufayli oʻrindiqlar bevosita batareya blokiga mahkamlangan, bu esa tom chizigʻini pastroq tushirish va havo qarshiligini kamaytirishga xizmat qilgan. Shuningdek, avtomobilning ostki qismi butunlay silliq va yopiq holda loyihalashtirilgan.

Tezkor quvvatlash va kelajakdagi rejalar

Quvvatlash masalasida ham BMW i3 yetakchilikka daʼvo qilmoqda. 400 kW quvvatga ega oʻzgarmas tok (DC) stansiyalarida avtomobil bor-yoʻgʻi 10 daqiqa ichida 249 mil (400 km) masofa uchun yetarli quvvat toʻplay oladi. Oʻzgaruvchan tokda (AC) quvvatlash quvvati esa 22 kWni tashkil etadi.

  • Dastlabki bosqichda avtomobil faqat 50 xDrive (toʻliq uzatmali) talqinida sotiladi.
  • Kelajakda modelning Touring universal varianti ham ishlab chiqariladi.
  • 2028-yilda esa sport ishqibozlari uchun quvvatli M3 EV modeli taqdim etilishi rejalashtirilgan.
Shuni taʼkidlash joizki, BMW anʼanaviy yonilgʻida ishlaydigan 3 Series modellaridan ham voz kechmaydi. Kompaniya ichki yonuv dvigatelli sedanlarni yangi dizayn va texnologiyalar bilan yangilab, elektr versiyasi bilan parallel ravishda sotishni davom ettiradi. Bu esa xaridorlarga oʻz ehtiyojlaridan kelib chiqib tanlov qilish imkonini beradi.

Oʻzbekiston avtomobil bozorida ham BMW brendining elektromobillari, xususan i4 va iX modellari ommalashib borayotganini hisobga olsak, yangi i3 sedani mahalliy premium segmentda kuchli oʻrin egallashi mumkin. Ayniqsa, bir quvvatda 900 kilometrdan ortiq masofa bosib oʻtish imkoniyati uzoq masofali safarlar uchun juda jozibador koʻrinadi.

BMWElektromobilAvto YangiliklarNeue KlasseBMW i3
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yevropada elektromobillarga oʻtish jarayoni qonunchilikdagi noaniqliklar sabab sekinlashmoqdaYevropada elektromobillarga oʻtish jarayoni qonunchilikdagi noaniqliklar sabab sekinlashmoqdaBugun, 16:29Rossiyada yangi Jeland J7 krossoveri taqdim etildi: Texnik xususiyatlar va imkoniyatlarRossiyada yangi Jeland J7 krossoveri taqdim etildi: Texnik xususiyatlar va imkoniyatlarBugun, 15:58Ferrari oʻtmish va kelajakni birlashtiruvchi yangi superkarini iyulda taqdim etadiFerrari oʻtmish va kelajakni birlashtiruvchi yangi superkarini iyulda taqdim etadiBugun, 14:25Yangi Mini Cooper: Afsonaviy xetchbekning benzinli talqini qanchalik oʻzgardi?Yangi Mini Cooper: Afsonaviy xetchbekning benzinli talqini qanchalik oʻzgardi?Bugun, 09:26Maserati oʻzining eng mashhur modellarini yangiladi: Granturismo va Grecale yanada tajovuzkorMaserati oʻzining eng mashhur modellarini yangiladi: Granturismo va Grecale yanada tajovuzkorBugun, 08:27Dacia eng arzon elektromobillardan biri boʻlgan New Spring modelini taqdim etadiDacia eng arzon elektromobillardan biri boʻlgan New Spring modelini taqdim etadiBugun, 08:20
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Rim papasi yangi elektromobilga mindi, Ferrari aksiyalari quladi (video)
Rim papasi yangi elektromobilga mindi, Ferrari aksiyalari quladi (video)
O‘zbekistonda mashhur brend avtomobil ishlab chiqarmoqchi
O‘zbekistonda mashhur brend avtomobil ishlab chiqarmoqchi
Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
850 ot kuchiga ega Rezvani Fortress zirhli pikapi taqdim etildi
850 ot kuchiga ega Rezvani Fortress zirhli pikapi taqdim etildi
Zeekr endi yetakchi emas: Xitoyning eng aqlli avtomobillari e’lon qilindi
Zeekr endi yetakchi emas: Xitoyning eng aqlli avtomobillari e’lon qilindi