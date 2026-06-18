BMW yangi i3 elektr sedanini taqdim etdi: Bir quvvatda 900 kilometrdan ortiq masofa
Germaniyaning BMW konserni oʻzining eng mashhur modellaridan biri boʻlmish 3 Series turkumining toʻliq elektr talqini — yangi BMW i3 modeliga buyurtmalar qabul qilishni boshladi. Ushbu avtomobil brend tarixidagi eng muhim qadamlardan biri boʻlib, u nafaqat dizayn, balki texnik imkoniyatlari bilan ham elektromobillar bozorida yangi standartlarni oʻrnatishi kutilmoqda. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.
Autocar nashrining xabar berishicha, yangi BMW i3 sedanining boshlangʻich narxi Buyuk Britaniya bozorida 53 005 funt sterling etib belgilandi. Bu koʻrsatkich avvalgi ichki yonuv dvigatelli va gibrid modellardan qimmatroq boʻlsa-da, uning asosiy raqobatchisi hisoblangan Mercedes-Benz C-Class Electric (57 995 funt sterling) modelidan sezilarli darajada arzonroqdir. Avtomobil brendning mutlaqo yangi Neue Klasse platformasida qurilgan ikkinchi model hisoblanadi.
Texnik inqilob va masofa rekordiYangi BMW i3 oʻzining texnik koʻrsatkichlari bilan hayratda qoldiradi. Avtomobilga 108 kW/soat quvvatga ega nikel-mangan-kobalt (NMC) batareyasi oʻrnatilgan boʻlib, u bir marta quvvatlanish orqali 567 mil (taxminan 912 kilometr) masofani bosib oʻtish imkonini beradi. Bu koʻrsatkich boʻyicha u bozordagi deyarli barcha elektromobillarni ortda qoldiradi va faqat yangilangan Mercedes-Benz EQS modelidan biroz ortda qoladi.
Muhandislarning taʼkidlashicha, bunday yuqori samaradorlikka avtomobilning aerodinamik tuzilishi orqali erishilgan. Gen6 platformasi tufayli oʻrindiqlar bevosita batareya blokiga mahkamlangan, bu esa tom chizigʻini pastroq tushirish va havo qarshiligini kamaytirishga xizmat qilgan. Shuningdek, avtomobilning ostki qismi butunlay silliq va yopiq holda loyihalashtirilgan.
Tezkor quvvatlash va kelajakdagi rejalarQuvvatlash masalasida ham BMW i3 yetakchilikka daʼvo qilmoqda. 400 kW quvvatga ega oʻzgarmas tok (DC) stansiyalarida avtomobil bor-yoʻgʻi 10 daqiqa ichida 249 mil (400 km) masofa uchun yetarli quvvat toʻplay oladi. Oʻzgaruvchan tokda (AC) quvvatlash quvvati esa 22 kWni tashkil etadi.
- Dastlabki bosqichda avtomobil faqat 50 xDrive (toʻliq uzatmali) talqinida sotiladi.
- Kelajakda modelning Touring universal varianti ham ishlab chiqariladi.
- 2028-yilda esa sport ishqibozlari uchun quvvatli M3 EV modeli taqdim etilishi rejalashtirilgan.
Oʻzbekiston avtomobil bozorida ham BMW brendining elektromobillari, xususan i4 va iX modellari ommalashib borayotganini hisobga olsak, yangi i3 sedani mahalliy premium segmentda kuchli oʻrin egallashi mumkin. Ayniqsa, bir quvvatda 900 kilometrdan ortiq masofa bosib oʻtish imkoniyati uzoq masofali safarlar uchun juda jozibador koʻrinadi.
…