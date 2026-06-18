Olimlar Yerdan 54 yorugʻlik yili uzoqlikda tuzli bulutlarga ega gʻayritabiiy sayyorani topdi

·17·Texno
Olimlar Yerdan 54 yorugʻlik yili uzoqlikda tuzli bulutlarga ega gʻayritabiiy sayyorani topdi

Xalqaro astronomlar jamoasi koinotning olis nuqtasida joylashgan GJ504B ekzoplanetasi atmosferasida mineral tuzlardan iborat noodatiy bulutlarni aniqladi. Ushbu kashfiyot uzoq vaqt davomida olimlarni oʻylantirib kelgan sayyora spektridagi gʻalati xususiyatlarni tushunishga yordam berdi. Tadqiqot natijalari koinotdagi gaz gigantlarining shakllanishi va ularning kimyoviy tarkibi haqidagi tasavvurlarni tubdan oʻzgartirishi mumkin. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Ixbt.com nashrining xabar berishicha, mazkur olamshumul kashfiyotga James Webb kosmik teleskopi orqali olingan maʼlumotlar asos boʻlgan. Tadqiqotchilar sayyora atmosferasini kompyuterda modellashtirish orqali shunday xulosaga keldilar: kuzatilgan barcha koʻrsatkichlarga kaliy xlorid, rux sulfid va boshqa tuz birikmalaridan tashkil topgan bulutlar eng mos keladi.

GJ504B sayyorasi Yerdan taxminan 54 yorugʻlik yili uzoqlikda, Sunbula (Virgo) yulduz turkumida joylashgan. Astronomiya olamida u oʻzining oʻziga xos rangi tufayli koʻpincha “pushti sayyora” deb ataladi. Uning atmosferasi va spektridagi noodatiy xususiyatlar koʻp yillar davomida sirli boʻlib qolayotgan edi, biroq tuzli bulutlar nazariyasi barcha jumboqlarga oydinlik kiritdi.

Gaz gigantining oʻziga xos xususiyatlari

Garchi GJ504B gaz gigantlari toifasiga kirsa-da, uning atmosferasidagi harorat taxminan 238 daraja Selsiyni tashkil etadi. Bu kabi ulkan obʼyektlar uchun mazkur koʻrsatkich nisbatan past hisoblanadi. James Webb teleskopi yordamida oʻtkazilgan tahlillar sayyorada nafaqat tuz bulutlari, balki boshqa muhim elementlar mavjudligini ham tasdiqladi. Xususan, atmosfera tarkibida quyidagilar aniqlangan:

  • Suv bugʻlari;
  • Metan gazi;
  • Ammiak;
  • Is gazi (uglerod monooksidi).
Olimlar, shuningdek, ushbu ekzoplanetaning yoshini ham aniqlashga muvaffaq boʻlishdi. Taxminlarga koʻra, GJ504B ning yoshi 2,5 dan 4 milliard yilgacha boʻlib, bu koʻrsatkich bizning Yer sayyorasining yoshi bilan deyarli tengdir. Bu esa olimlarga sayyoralar evolyutsiyasini solishtirish uchun yangi imkoniyatlarni taqdim etadi.

Yangi hisob-kitoblarga koʻra, GJ504B ning massasi Yupiterdan 24-25 baravar koʻpdir. Bunday ulkan vazn uni maʼlum boʻlgan eng massiv gaz gigantlaridan biriga aylantiradi. Shu sababli, u oddiy sayyoralar va “jigarrang mitti” yulduzlar (sayyoralar va yulduzlar oʻrtasidagi oraliq obʼyektlar) chegarasida turadi.

Ushbu tadqiqot koinotdagi ekzoplanetalarning naqadar xilma-xil ekanligini yana bir bor isbotladi. Tuzli bulutlarning mavjudligi koinotdagi obʼyektlarning ob-havo sharoitlari biz tasavvur qilgandan koʻra ancha murakkab va qiziqarli ekanligini koʻrsatmoqda.

KosmosAstronomiyaJames WebbEkzoplanetaFan
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Smartfonlar davri yakunlanmoqdami: Nega dunyoda “Slowtech” harakati ommalashmoqda?Smartfonlar davri yakunlanmoqdami: Nega dunyoda “Slowtech” harakati ommalashmoqda?Bugun, 17:54Xitoyning Spark Space startapi dunyodagi eng yirik elektr nasosli raketani sinovdan oʻtkazdiXitoyning Spark Space startapi dunyodagi eng yirik elektr nasosli raketani sinovdan oʻtkazdiBugun, 17:52Texasda yirik kiberhujum: 3 milliondan ortiq haydovchilik guvohnomasi va pasport maʼlumotlari oʻgʻirlandiTexasda yirik kiberhujum: 3 milliondan ortiq haydovchilik guvohnomasi va pasport maʼlumotlari oʻgʻirlandiBugun, 17:23Mashhur teleboshlovchi Karamo Brown oʻzining sunʼiy intellektli klonini taqdim etdiMashhur teleboshlovchi Karamo Brown oʻzining sunʼiy intellektli klonini taqdim etdiBugun, 16:56Apple xotira chiplari inqirozi sabab mahsulotlari narxini oshiradimi?Apple xotira chiplari inqirozi sabab mahsulotlari narxini oshiradimi?Bugun, 16:36iPhone 18 Pro narxi keskin oshishi kutilmoqda: Apple smartfonlari 1400 dollarga yetishi mumkiniPhone 18 Pro narxi keskin oshishi kutilmoqda: Apple smartfonlari 1400 dollarga yetishi mumkinBugun, 16:28
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi