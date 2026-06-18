Kripto bozorida huquqiy kurash: CME Group AQSH regulyatorini sudga berdi

·0·Iqtisodiyot
Kripto bozorida huquqiy kurash: CME Group AQSH regulyatorini sudga berdi

Dunyoning eng yirik derivativlar birjasi hisoblangan CME Group AQSH Tovar fyucherslari savdosi boʻyicha komissiyasiga (CFTC) qarshi daʼvo arizasi bilan chiqdi. Mazkur nizo kriptovalyutalarga asoslangan muddatsiz fyucherslar (perpetual futures) bilan bogʻliq boʻlib, u moliya bozoridagi tartibga solish normalari borasidagi jiddiy qarama-qarshiliklarni yuzaga keltirdi. Bu haqda Cointelegraph.com xabar beradi.

Kolumbiya okrugi sudiga topshirilgan hujjatlarga koʻra, CME Group regulyator va uning rahbari Michael Selig tomonidan kripto-mahsulotlarning muntazam ravishda tasdiqlanishini noqonuniy deb hisoblamoqda. Xususan, gap Kalshi bashoratlar platformasi va Coinbase birjasida Bitcoin (BTC) narxiga bogʻlangan muddatsiz fyuchers shartnomalariga ruxsat berilgani haqida bormoqda. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, CME bu kabi qarorlar AQSH Kongressi tomonidan belgilangan qoidalarga zid ekanini taʼkidlamoqda.

Huquqiy normalarning buzilishi va vakolat masalasi

CME Group oʻz daʼvosida CFTC rahbarini fyucherslarni tugash muddati boʻlmagan "svoplar" (swaps) sifatida talqin qilish orqali qonun normalarini chetlab oʻtishda aybladi. Kompaniya vakillarining fikricha, Michael Selig besh kishilik komissiya aʼzolarining toʻliq roziligisiz, bir tomonlama qaror qabul qilgan. Bu esa Tovar birjalari toʻgʻrisidagi qonun (Commodity Exchange Act) talablariga zid keladi.

"Oʻzining birgina imzosi bilan u Kongress tomonidan belgilangan 'svop' atamasining taʼrifini bekor qildi va ushbu turdagi derivativlar uchun talab qilinadigan tartibga solish rejimini chetlab oʻtdi", — deyiladi sudga taqdim etilgan shikoyatda. CME rahbari Terrence Duffy ham mazkur huquqiy qadamni qoʻllab-quvvatlab, regulyatorning harakatlari bozor shaffofligiga putur yetkazishini taʼkidlagan.

Regulyatorning javobi va kripto-bozoridagi vaziyat

CFTC rahbari Michael Selig esa CNBC telekanaliga bergan intervyusida muddatsiz fyucherslar boshqa shartnomalar kabi savdo qilinishini va bu investorlar uchun foydali ekanini aytib oʻtdi. Uning soʻzlariga koʻra, amaldagi qonunchilikda "fyuchers shartnomasi" atamasiga aniq va qatʼiy taʼrif berilmagan. Regulyator vakillari CME Group tomonidan qoʻzgʻatilgan ushbu ishni "asossiz" deb atab, uni maʼmuriyatning kripto-siyosatiga qarshi qaratilgan "huquqiy urush" sifatida baholadi.

Hozirgi vaqtda CFTC tarkibida faqat birgina komissar — Michael Selig faoliyat yuritmoqda, vaholanki qonun boʻyicha ular besh kishi boʻlishi kerak. AQSH Prezidenti Donald Trump hali boʻsh oʻrinlarga nomzodlarni taqdim etmagani vaziyatni yanada murakkablashtirmoqda. Mazkur sud jarayoni nafaqat Bitcoin, balki butun kriptovalyuta bozori uchun muhim pretsedent boʻlishi kutilmoqda.

Ushbu ziddiyat fonida boshqa yirik oʻyinchilar ham faollashgan:

  • Kraken birjasi Bitnomial platformasi orqali AQSH foydalanuvchilari uchun muddatsiz fyucherslar savdosini yoʻlga qoʻydi;
  • ICE va CME kabi gigantlar regulyatorlarni kripto-platformalar ustidan nazoratni kuchaytirishga chaqirmoqda;
  • AQSH Kongressi aʼzolari CFTC tarkibini tezroq toʻldirishni talab qilmoqda.
Oʻzbekistonlik investorlar va kripto-treyderlar uchun ushbu yangilik shuni anglatadiki, global miqyosda raqamli aktivlarni tartibga solish boʻyicha kurash yangi bosqichga chiqmoqda. AQSHdagi huquqiy oʻzgarishlar bevosita jahon birjalaridagi likvidlik va kripto-aktivlar narxiga taʼsir koʻrsatishi muqarrar.

CME GroupCFTCBitcoinKriptovalyutaAQSH
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Laylo
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

HIVE kompaniyasi AI infratuzilmasi uchun 220 million dollarlik yirik shartnoma imzoladiHIVE kompaniyasi AI infratuzilmasi uchun 220 million dollarlik yirik shartnoma imzoladiBugun, 17:55Bitcoin sikllari: Moliyaviy maslahatchilar uchun kriptovalyuta bozorida savdo qilish strategiyasiBitcoin sikllari: Moliyaviy maslahatchilar uchun kriptovalyuta bozorida savdo qilish strategiyasiBugun, 15:15Bitcoin narxi 145 000 dollargacha koʻtarilishi mumkinmi: Sirli bashorat tahliliBitcoin narxi 145 000 dollargacha koʻtarilishi mumkinmi: Sirli bashorat tahliliBugun, 14:53Kriptovalyuta olamiga yangi darvoza: ChatGPT sohadagi murakkabliklarga barham beradimiKriptovalyuta olamiga yangi darvoza: ChatGPT sohadagi murakkabliklarga barham beradimiBugun, 14:38Ledn platformasi Tether Gold aktivini kredit garovi sifatida qabul qilishni boshladiLedn platformasi Tether Gold aktivini kredit garovi sifatida qabul qilishni boshladiBugun, 14:18O‘zbekiston investorlar uchun amaliy muloqot va islohotlar maydoniga aylandiO‘zbekiston investorlar uchun amaliy muloqot va islohotlar maydoniga aylandiBugun, 13:52
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
3 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
3 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
22 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
22 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
25 may kuni dollar kursi pasayishi prognoz qilinmoqda
25 may kuni dollar kursi pasayishi prognoz qilinmoqda
22 may kuni dollar kursi pasayishi prognoz qilinmoqda
22 may kuni dollar kursi pasayishi prognoz qilinmoqda