Kripto bozorida huquqiy kurash: CME Group AQSH regulyatorini sudga berdi
Dunyoning eng yirik derivativlar birjasi hisoblangan CME Group AQSH Tovar fyucherslari savdosi boʻyicha komissiyasiga (CFTC) qarshi daʼvo arizasi bilan chiqdi. Mazkur nizo kriptovalyutalarga asoslangan muddatsiz fyucherslar (perpetual futures) bilan bogʻliq boʻlib, u moliya bozoridagi tartibga solish normalari borasidagi jiddiy qarama-qarshiliklarni yuzaga keltirdi. Bu haqda Cointelegraph.com xabar beradi.
Kolumbiya okrugi sudiga topshirilgan hujjatlarga koʻra, CME Group regulyator va uning rahbari Michael Selig tomonidan kripto-mahsulotlarning muntazam ravishda tasdiqlanishini noqonuniy deb hisoblamoqda. Xususan, gap Kalshi bashoratlar platformasi va Coinbase birjasida Bitcoin (BTC) narxiga bogʻlangan muddatsiz fyuchers shartnomalariga ruxsat berilgani haqida bormoqda. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, CME bu kabi qarorlar AQSH Kongressi tomonidan belgilangan qoidalarga zid ekanini taʼkidlamoqda.
Huquqiy normalarning buzilishi va vakolat masalasiCME Group oʻz daʼvosida CFTC rahbarini fyucherslarni tugash muddati boʻlmagan "svoplar" (swaps) sifatida talqin qilish orqali qonun normalarini chetlab oʻtishda aybladi. Kompaniya vakillarining fikricha, Michael Selig besh kishilik komissiya aʼzolarining toʻliq roziligisiz, bir tomonlama qaror qabul qilgan. Bu esa Tovar birjalari toʻgʻrisidagi qonun (Commodity Exchange Act) talablariga zid keladi.
"Oʻzining birgina imzosi bilan u Kongress tomonidan belgilangan 'svop' atamasining taʼrifini bekor qildi va ushbu turdagi derivativlar uchun talab qilinadigan tartibga solish rejimini chetlab oʻtdi", — deyiladi sudga taqdim etilgan shikoyatda. CME rahbari Terrence Duffy ham mazkur huquqiy qadamni qoʻllab-quvvatlab, regulyatorning harakatlari bozor shaffofligiga putur yetkazishini taʼkidlagan.
Regulyatorning javobi va kripto-bozoridagi vaziyatCFTC rahbari Michael Selig esa CNBC telekanaliga bergan intervyusida muddatsiz fyucherslar boshqa shartnomalar kabi savdo qilinishini va bu investorlar uchun foydali ekanini aytib oʻtdi. Uning soʻzlariga koʻra, amaldagi qonunchilikda "fyuchers shartnomasi" atamasiga aniq va qatʼiy taʼrif berilmagan. Regulyator vakillari CME Group tomonidan qoʻzgʻatilgan ushbu ishni "asossiz" deb atab, uni maʼmuriyatning kripto-siyosatiga qarshi qaratilgan "huquqiy urush" sifatida baholadi.
Hozirgi vaqtda CFTC tarkibida faqat birgina komissar — Michael Selig faoliyat yuritmoqda, vaholanki qonun boʻyicha ular besh kishi boʻlishi kerak. AQSH Prezidenti Donald Trump hali boʻsh oʻrinlarga nomzodlarni taqdim etmagani vaziyatni yanada murakkablashtirmoqda. Mazkur sud jarayoni nafaqat Bitcoin, balki butun kriptovalyuta bozori uchun muhim pretsedent boʻlishi kutilmoqda.
Ushbu ziddiyat fonida boshqa yirik oʻyinchilar ham faollashgan:
- Kraken birjasi Bitnomial platformasi orqali AQSH foydalanuvchilari uchun muddatsiz fyucherslar savdosini yoʻlga qoʻydi;
- ICE va CME kabi gigantlar regulyatorlarni kripto-platformalar ustidan nazoratni kuchaytirishga chaqirmoqda;
- AQSH Kongressi aʼzolari CFTC tarkibini tezroq toʻldirishni talab qilmoqda.
…