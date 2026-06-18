Chexiya va JAR terma jamoalari dramatik durangga imzo chekishdi
Shimoliy Amerika yashil maydonlari mezbonlik qilayotgan futbol bo‘yicha 2026 yilgi Jahon chempionatining guruh bosqich uchrashuvlari kutilmagan natijalar va qizg‘in kurashlarga boy tarzda davom etmoqda. Musobaqaning 2-turidan o‘rin olgan ilk to‘qnashuvda «F» guruhi vakillari — Chexiya hamda Janubiy Afrika Respublikasi (JAR) milliy terma jamoalari o‘zaro kuch sinashishdi.
Har ikki jamoa uchun ham pley-off yo‘lida o‘ta muhim ahamiyatga ega bo‘lgan ushbu bahsda jangovar 1:1 hisobi qayd etildi va jamoalar ochkolarni bo‘lishib olishdi.
Quyidagi batafsil sport qaydnomasi va tahliliy jadval orqali uchrashuvda kiritilgan gollar, jamoalarning to‘liq tarkiblari va guruhdagi hozirgi vaziyat bilan yaqindan tanishib chiqishingiz mumkin:
Uchrashuv gollari va daqiqalari
Chexiya milliy terma jamoasi tarkibi
JAR milliy terma jamoasi tarkibi
• 6-daqiqa: Mixal Sadilek (1:0)
• 83-daqiqa: Teboxo Mokoena — penaltidan (1:1)
• Darvozabon: Kovarj
• Himoyachilar: Soufal, Granach, Kreychi, Golesh
• Yarim himoyachilar: Darida, Cherv (Zima, 78), Sadilek (Souchek, 67), Soyka
• Hujumchilar: Glojek (Provod, 67), Patrik Shik
• Darvozabon: Uilyams
• Himoyachilar: Modiba, Mbokazi, Mudau, Okon
• Yarim himoyachilar: Mokoena, Mbata, Adams, Appollis, Maseko
• Hujumchi: Reyners (Makgopa, 66)
Tezkor gol va uchrashuv so‘ngidagi kutilmagan penalti
Uchrashuv yevropaliklarning faol hujumlari bilan boshlandi. Natijada, hali o‘yinning dastlabki daqiqalari o‘tib borayotgan bir paytda, ya’ni 6-daqiqada chexiyaliklarning mahoratli yarim himoyachisi Mixal Sadilek raqib darvozasini aniq nishonga olib, hisobni ochishga muvaffaq bo‘ldi. Ushbu tezkor goldan so‘ng Chexiya terma jamoasi o‘yin nazoratini o‘z qo‘lida ushlab turishga harakat qildi.
Biroq afrikaliklar ham osonlikcha taslim bo‘lishni istashmadi va ikkinchi bo‘limda muvozanatni tiklash uchun bor kuchlari bilan oldinga tashlanishdi. Bahs yakunlanishi arafasida, 83-daqiqada JAR vakillari Chexiya jarima maydonchasi ichida penalti ishlab olishdi. Nuqtaga yaqinlashgan Teboxo Mokoena sovuqqonlik bilan zarba yo‘llab, oradagi farqni yo‘qqa chiqardi va jamoasini mag‘lubiyatdan qutqarib qoldi.
Guruhdagi vaziyat: Ochkolar bo‘lishildi
Shu tariqa, shiddatli kechgan ushbu uchrashuvdan so‘ng har ikki terma jamoa ham ikkinchi tur yakunlariga ko‘ra o‘z hisoblariga bir ochkodan yozib qo‘yishdi. Endilikda ushbu guruhning ikkinchi bahsida musobaqa mezboni Meksika hamda Osiyoning kuchli vakili — Janubiy Koreya terma jamoalari o‘zaro maydonga tushib, kuch sinashishadi. Mazkur o‘yin natijasi guruhdagi keyingi vaziyatni yanada oydinlashtirib beradi.
Zamin sport sharhlovchilarining yakuniy xulosasi:
Chexiya va JAR o‘rtasidagi bahs haqiqiy Jahon chempionatiga xos drama va shiddatni taqdim etdi. Chexiyaliklar g‘alabani deyarli naqd qilgan bir vaziyatda, diqqat-e’tiborni yo‘qotishgani tufayli so‘nggi daqiqalarda muhim 3 ochkodan mahrum bo‘lishdi. Afrika vakillari esa o‘zlarining irodali xarakterini ko‘rsatib, Mundialdagi ilk ochkosini qo‘lga kiritishdi. Bu guruhda kurash oxirgi turgacha qizg‘in kechishi muqarrar.
Jahon chempionatining eng so‘nggi eksklyuziv yangiliklari, uchrashuvlar tahlili va Mundial kundaligini hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birga kuzatib boring!
…