Chexiya va JAR terma jamoalari dramatik durangga imzo chekishdi

·0·Sport
Chexiya va JAR terma jamoalari dramatik durangga imzo chekishdi

Shimoliy Amerika yashil maydonlari mezbonlik qilayotgan futbol bo‘yicha 2026 yilgi Jahon chempionatining guruh bosqich uchrashuvlari kutilmagan natijalar va qizg‘in kurashlarga boy tarzda davom etmoqda. Musobaqaning 2-turidan o‘rin olgan ilk to‘qnashuvda «F» guruhi vakillari — Chexiya hamda Janubiy Afrika Respublikasi (JAR) milliy terma jamoalari o‘zaro kuch sinashishdi.

Har ikki jamoa uchun ham pley-off yo‘lida o‘ta muhim ahamiyatga ega bo‘lgan ushbu bahsda jangovar 1:1 hisobi qayd etildi va jamoalar ochkolarni bo‘lishib olishdi.

Quyidagi batafsil sport qaydnomasi va tahliliy jadval orqali uchrashuvda kiritilgan gollar, jamoalarning to‘liq tarkiblari va guruhdagi hozirgi vaziyat bilan yaqindan tanishib chiqishingiz mumkin:

Uchrashuv gollari va daqiqalari

Chexiya milliy terma jamoasi tarkibi

JAR milliy terma jamoasi tarkibi

6-daqiqa: Mixal Sadilek (1:0)



83-daqiqa: Teboxo Mokoena — penaltidan (1:1)

Darvozabon: Kovarj


Himoyachilar: Soufal, Granach, Kreychi, Golesh


Yarim himoyachilar: Darida, Cherv (Zima, 78), Sadilek (Souchek, 67), Soyka


Hujumchilar: Glojek (Provod, 67), Patrik Shik

Darvozabon: Uilyams


Himoyachilar: Modiba, Mbokazi, Mudau, Okon


Yarim himoyachilar: Mokoena, Mbata, Adams, Appollis, Maseko


Hujumchi: Reyners (Makgopa, 66)

Tezkor gol va uchrashuv so‘ngidagi kutilmagan penalti

Uchrashuv yevropaliklarning faol hujumlari bilan boshlandi. Natijada, hali o‘yinning dastlabki daqiqalari o‘tib borayotgan bir paytda, ya’ni 6-daqiqada chexiyaliklarning mahoratli yarim himoyachisi Mixal Sadilek raqib darvozasini aniq nishonga olib, hisobni ochishga muvaffaq bo‘ldi. Ushbu tezkor goldan so‘ng Chexiya terma jamoasi o‘yin nazoratini o‘z qo‘lida ushlab turishga harakat qildi.

Biroq afrikaliklar ham osonlikcha taslim bo‘lishni istashmadi va ikkinchi bo‘limda muvozanatni tiklash uchun bor kuchlari bilan oldinga tashlanishdi. Bahs yakunlanishi arafasida, 83-daqiqada JAR vakillari Chexiya jarima maydonchasi ichida penalti ishlab olishdi. Nuqtaga yaqinlashgan Teboxo Mokoena sovuqqonlik bilan zarba yo‘llab, oradagi farqni yo‘qqa chiqardi va jamoasini mag‘lubiyatdan qutqarib qoldi.

Guruhdagi vaziyat: Ochkolar bo‘lishildi

Shu tariqa, shiddatli kechgan ushbu uchrashuvdan so‘ng har ikki terma jamoa ham ikkinchi tur yakunlariga ko‘ra o‘z hisoblariga bir ochkodan yozib qo‘yishdi. Endilikda ushbu guruhning ikkinchi bahsida musobaqa mezboni Meksika hamda Osiyoning kuchli vakili — Janubiy Koreya terma jamoalari o‘zaro maydonga tushib, kuch sinashishadi. Mazkur o‘yin natijasi guruhdagi keyingi vaziyatni yanada oydinlashtirib beradi.

Zamin sport sharhlovchilarining yakuniy xulosasi:

Chexiya va JAR o‘rtasidagi bahs haqiqiy Jahon chempionatiga xos drama va shiddatni taqdim etdi. Chexiyaliklar g‘alabani deyarli naqd qilgan bir vaziyatda, diqqat-e’tiborni yo‘qotishgani tufayli so‘nggi daqiqalarda muhim 3 ochkodan mahrum bo‘lishdi. Afrika vakillari esa o‘zlarining irodali xarakterini ko‘rsatib, Mundialdagi ilk ochkosini qo‘lga kiritishdi. Bu guruhda kurash oxirgi turgacha qizg‘in kechishi muqarrar.

Jahon chempionatining eng so‘nggi eksklyuziv yangiliklari, uchrashuvlar tahlili va Mundial kundaligini hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birga kuzatib boring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Aleks Perreyra og‘ir vaznda Siril Gan bilan revansh jangi o‘tkazmoqchiAleks Perreyra og‘ir vaznda Siril Gan bilan revansh jangi o‘tkazmoqchiBugun, 17:56Debyut o‘yinimizdagi muhim uchta pozitiv jihat yoxud qayerda xato qildik?Debyut o‘yinimizdagi muhim uchta pozitiv jihat yoxud qayerda xato qildik?Bugun, 17:48Sam Kerr yana AQSHga qaytmoqda: Avstraliyalik yulduz Gotham FC bilan kelishuvga erishdiSam Kerr yana AQSHga qaytmoqda: Avstraliyalik yulduz Gotham FC bilan kelishuvga erishdiBugun, 17:39Ronaldu oilasi Portugaliya terma jamoasidan gʻalaba oʻgʻirlanganini daʼvo qilmoqdaRonaldu oilasi Portugaliya terma jamoasidan gʻalaba oʻgʻirlanganini daʼvo qilmoqdaBugun, 17:20Kanzas-Siti Argentina muxlislari qurshovida: Lionel Messi uchun haqiqiy ziyoratgohKanzas-Siti Argentina muxlislari qurshovida: Lionel Messi uchun haqiqiy ziyoratgohBugun, 16:58Barselona Angliyada Tom Breydi jamoasiga qarshi oʻrtoqlik uchrashuvida maydonga tushadiBarselona Angliyada Tom Breydi jamoasiga qarshi oʻrtoqlik uchrashuvida maydonga tushadiBugun, 16:53
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi