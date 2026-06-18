Debyut o‘yinimizdagi muhim uchta pozitiv jihat yoxud qayerda xato qildik?

·22·Sport
Debyut o‘yinimizdagi muhim uchta pozitiv jihat yoxud qayerda xato qildik?

Butun yurtimiz ahli va milliy futbolimiz fidoiylari uchun chinakam unutilmas, tarixiy kunlarni boshdan kechirmoqdamiz. Vakillarimiz eng nufuzli sport bayrami — Jahon chempionatining final bosqichidagi o‘zlarining debyut uchrashuvida maydonga tushishdi. To‘g‘ri, ushbu bahsda vakillarimiz Lotin Amerikasining eng shiddatli va kuchli jamoalaridan biri bo‘lmish Kolumbiya termasiga imkoniyatni boy berishdi (1:3). Biroq mag‘lubiyatga qaramay, ushbu to‘qnashuv muxlislarimiz qalbida kelasi o‘yinlar uchun katta umid va ijobiy taassurotlar qoldirdi.

Ko‘pchilik tahlilchilar debyut bahsida yigitlarimiz hayajonni yenga olmay, o‘yin nazoratini butunlay qo‘ldan chiqarishidan xavotirda edi. Ammo maydonda mutlaqo boshqacha manzara guvohiga aylandik: maydonda dovdirash yoki ruhiy tushkunlik kuzatilmadi. Aksincha, jahon futboli afsonasi Fabio Kannavaro shogirdlariga kerakli vaqtda xotirjamlik va o‘ziga bo‘lgan ishonchni singdira olgani yaqqol namoyon bo‘ldi.

Quyidagi tahliliy ma’lumotnoma jadvali orqali ushbu tarixiy bahsning eng yorqin va muhim pozitiv jihatlari, shuningdek, afsonaviy stadionning ulug‘vor o‘tmishi bilan yaqindan tanishib chiqishingiz mumkin:

Ilk tarixiy golimiz zanjiri

«Atsteka» stadionining ulug‘vor tarixi

O‘yindagi eng muhim uchta pozitiv jihat

Otabek Shukurov: Markazdan hujum tashkil etdi.


Akmal Mozgovoy: Juda aniq «kalit uzatma» berdi.


Doston Hamdamov: Oxirigacha kurashib, to‘pni yetkazdi.


Eldor Shomurodov: Darvozaga xavfli zarba yo‘lladi.


Abbosbek Fayzullayev: To‘pni darvozaga joylab, gol urdi!

1970 yil: Pele boshchiligidagi Braziliya 3-bor chempion bo‘lgan.


1986 yil: Maradona inglizlar darvozasiga mashhur qo‘l bilan golini urgan.


2026 yil: O‘zbekiston terma jamoasi Mundialdagi ilk tarixiy golini nishonladi!

1. Ruhiy tetiklik: Sardorlar va futbolchilarda «mandraj» kuzatilmadi.


2. Hujumkor uslub: Jamoamiz antifutbol emas, balki ochiq va mazmunli o‘yin ko‘rsatdi.


3. Iroda: 80 ming raqib muxlisi qarshisida hisobni tenglashtira oldik.

Tarixiy ilk gol va Entoni Teylorning bahsli qarori

Uchrashuvning eng quvonchli lahzasi shubhasiz, O‘zbekistonning Jahon chempionatlari tarixidagi ilk goli kiritilgan daqiqa bo‘ldi. Terma jamoamiz shunchaki himoyalanib yotish emas, balki chiroyli kombinatsion futbol namoyish etishga intildi. Golli vaziyatda butun jamoa zo‘r ishladi: Otabek hujumni boshlagan bo‘lsa, Mozgovoy zargarona uzatma taqdim etdi. Dostonning fidoiyligi, Shomurodovning yoqimsiz zarbasi va nihoyat Abbosbek Fayzullayevning raqib jarima maydonchasida sovuqqonlik bilan to‘g‘ri joy tanlay olgani bizga ushbu tarixiy golni tuhfa etdi. Hisobda ortda borayotib, butun boshli stadion raqibni qo‘llab-quvvatlayotgan bir paytda muvozanatni tiklash katta jasoratdir.

Shu bilan birga, hakamlik masalasi ko‘pchilikda e’tiroz uyg‘otdi. Kolumbiyalik himoyachi o‘z jarima maydonchasi ichida Eldor bilan kurashda to‘pni notabiiy holatda qo‘li bilan o‘ynagan vaziyatda bosh hakam Entoni Teylor penalti belgilamadi. Agar ushbu yaqqol qoidabuzarlik uchun nuqta ko‘rsatilganida, uchrashuvning yakuni butunlay boshqacha ko‘rinish olishi mumkin edi.

Kuchli raqib va himoyadagi konsentratsiya yo‘qolishi

Tan olish kerak, Kolumbiya milliy jamoamizning butun tarixidagi eng qudratli raqib bo‘ldi. Tarkibidagi deyarli barcha futbolchilar Yevropaning top-klublarida to‘p suradigan ushbu jamoa agressiv Lotin Amerikasi futboli an’analarini namoyish etdi. Ular biz ilgari mag‘lub etgan Venesueladan ancha tezkor va xavfli ekanliklarini isbotlashdi.

Raqib kuchli edi, biroq o‘tkazib yuborilgan ikkinchi va uchinchi gollar o‘z xatolarimiz oqibatida yuzaga keldi. Ikkinchi golda markazda to‘p yo‘qotilishi tezkor qarshi hujumga sabab bo‘ldi va darvozabonimiz O‘tkir Yusupov to‘pga qo‘li tegsa-da, zarbani qaytara olmadi. Uchinchi golda esa yosh himoyachimiz Jahongir O‘rozov to‘pni autga chiqarib yuborish o‘rniga, hisob 1:2 bo‘lib turgani tufayli hujum boshlashga tavakkal qildi va raqibni o‘tkazib yubordi. Jamoa butunlay oldinga tashlangani bois himoyada diqqat-e’tibor bir oz susaydi.

«Atsteka» sehri va Portugaliya bilan bahsga umid

Ushbu tarixiy uchrashuv 80 824 nafar muxlis qarshisida, dunyo futbolining chinakam maqbarasi hisoblangan «Atsteka» stadionida bo‘lib o‘tdi. Mazkur arena o‘z tarixida uchta Mundialga mezbonlik qilgan yagona stadiondir. Bu yerda Pele ketma-ket uchinchi bor jahon tojini kiygan, Diyego Maradona esa o‘sha mashhur «Xudoning qo‘li» golini aynan shu maydonda urgan. Endilikda ushbu afsonaviy maskanda o‘zbek o‘g‘loni Abbosbek Fayzullayev ham o‘z nomini tarix sahifalariga yozib qo‘ydi.

Zamin sport sharhlovchilarining yakuniy xulosasi:

Mazkur debyut bahsi mag‘lubiyat bilan yakunlangan bo‘lsa-da, milliy terma jamoamizga bo‘lgan ishonchimizni yanada oshirdi. Futbolchilarimiz dunyo grandlari bilan qo‘rqmasdan, tengma-teng kurasha olishlari mumkinligini isbotlashdi. Endilikda yo‘l qo‘yilgan xatolardan to‘g‘ri xulosa chiqargan holda, hayajonlarni butunlay unutib, navbatdagi Portugaliyaga qarshi bahsga tayyorgarlik ko‘rish lozim. Biz yigitlarimizning salohiyatiga ishonamiz va ulardan yanada go‘zal o‘yinlar kutib qolamiz. Olg‘a, O‘zbekiston!

Jahon chempionatining eng issiq xabarlari, terma jamoamizning keyingi rejalari va futbol olamining eng eksklyuziv tahlillarini hamisha Zamin sahifalarida biz bilan kuzatib boring!

KolumbiyaFabio CannavaroPeleMaradonaAzteca stadioni
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Lionel Messi oilasida ogʻir damlar: Futbolchi otasining sogʻligʻi haqida bayonot berdiLionel Messi oilasida ogʻir damlar: Futbolchi otasining sogʻligʻi haqida bayonot berdiBugun, 18:10Chexiya va JAR terma jamoalari dramatik durangga imzo chekishdiChexiya va JAR terma jamoalari dramatik durangga imzo chekishdiBugun, 18:04Aleks Perreyra og‘ir vaznda Siril Gan bilan revansh jangi o‘tkazmoqchiAleks Perreyra og‘ir vaznda Siril Gan bilan revansh jangi o‘tkazmoqchiBugun, 17:56Sam Kerr yana AQSHga qaytmoqda: Avstraliyalik yulduz Gotham FC bilan kelishuvga erishdiSam Kerr yana AQSHga qaytmoqda: Avstraliyalik yulduz Gotham FC bilan kelishuvga erishdiBugun, 17:39Ronaldu oilasi Portugaliya terma jamoasidan gʻalaba oʻgʻirlanganini daʼvo qilmoqdaRonaldu oilasi Portugaliya terma jamoasidan gʻalaba oʻgʻirlanganini daʼvo qilmoqdaBugun, 17:20Kanzas-Siti Argentina muxlislari qurshovida: Lionel Messi uchun haqiqiy ziyoratgohKanzas-Siti Argentina muxlislari qurshovida: Lionel Messi uchun haqiqiy ziyoratgohBugun, 16:58
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi