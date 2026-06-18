Debyut o‘yinimizdagi muhim uchta pozitiv jihat yoxud qayerda xato qildik?
Butun yurtimiz ahli va milliy futbolimiz fidoiylari uchun chinakam unutilmas, tarixiy kunlarni boshdan kechirmoqdamiz. Vakillarimiz eng nufuzli sport bayrami — Jahon chempionatining final bosqichidagi o‘zlarining debyut uchrashuvida maydonga tushishdi. To‘g‘ri, ushbu bahsda vakillarimiz Lotin Amerikasining eng shiddatli va kuchli jamoalaridan biri bo‘lmish Kolumbiya termasiga imkoniyatni boy berishdi (1:3). Biroq mag‘lubiyatga qaramay, ushbu to‘qnashuv muxlislarimiz qalbida kelasi o‘yinlar uchun katta umid va ijobiy taassurotlar qoldirdi.
Ko‘pchilik tahlilchilar debyut bahsida yigitlarimiz hayajonni yenga olmay, o‘yin nazoratini butunlay qo‘ldan chiqarishidan xavotirda edi. Ammo maydonda mutlaqo boshqacha manzara guvohiga aylandik: maydonda dovdirash yoki ruhiy tushkunlik kuzatilmadi. Aksincha, jahon futboli afsonasi Fabio Kannavaro shogirdlariga kerakli vaqtda xotirjamlik va o‘ziga bo‘lgan ishonchni singdira olgani yaqqol namoyon bo‘ldi.
Quyidagi tahliliy ma’lumotnoma jadvali orqali ushbu tarixiy bahsning eng yorqin va muhim pozitiv jihatlari, shuningdek, afsonaviy stadionning ulug‘vor o‘tmishi bilan yaqindan tanishib chiqishingiz mumkin:
Ilk tarixiy golimiz zanjiri
«Atsteka» stadionining ulug‘vor tarixi
O‘yindagi eng muhim uchta pozitiv jihat
• Otabek Shukurov: Markazdan hujum tashkil etdi.
• Akmal Mozgovoy: Juda aniq «kalit uzatma» berdi.
• Doston Hamdamov: Oxirigacha kurashib, to‘pni yetkazdi.
• Eldor Shomurodov: Darvozaga xavfli zarba yo‘lladi.
• Abbosbek Fayzullayev: To‘pni darvozaga joylab, gol urdi!
• 1970 yil: Pele boshchiligidagi Braziliya 3-bor chempion bo‘lgan.
• 1986 yil: Maradona inglizlar darvozasiga mashhur qo‘l bilan golini urgan.
• 2026 yil: O‘zbekiston terma jamoasi Mundialdagi ilk tarixiy golini nishonladi!
1. Ruhiy tetiklik: Sardorlar va futbolchilarda «mandraj» kuzatilmadi.
2. Hujumkor uslub: Jamoamiz antifutbol emas, balki ochiq va mazmunli o‘yin ko‘rsatdi.
3. Iroda: 80 ming raqib muxlisi qarshisida hisobni tenglashtira oldik.
Tarixiy ilk gol va Entoni Teylorning bahsli qarori
Uchrashuvning eng quvonchli lahzasi shubhasiz, O‘zbekistonning Jahon chempionatlari tarixidagi ilk goli kiritilgan daqiqa bo‘ldi. Terma jamoamiz shunchaki himoyalanib yotish emas, balki chiroyli kombinatsion futbol namoyish etishga intildi. Golli vaziyatda butun jamoa zo‘r ishladi: Otabek hujumni boshlagan bo‘lsa, Mozgovoy zargarona uzatma taqdim etdi. Dostonning fidoiyligi, Shomurodovning yoqimsiz zarbasi va nihoyat Abbosbek Fayzullayevning raqib jarima maydonchasida sovuqqonlik bilan to‘g‘ri joy tanlay olgani bizga ushbu tarixiy golni tuhfa etdi. Hisobda ortda borayotib, butun boshli stadion raqibni qo‘llab-quvvatlayotgan bir paytda muvozanatni tiklash katta jasoratdir.
Shu bilan birga, hakamlik masalasi ko‘pchilikda e’tiroz uyg‘otdi. Kolumbiyalik himoyachi o‘z jarima maydonchasi ichida Eldor bilan kurashda to‘pni notabiiy holatda qo‘li bilan o‘ynagan vaziyatda bosh hakam Entoni Teylor penalti belgilamadi. Agar ushbu yaqqol qoidabuzarlik uchun nuqta ko‘rsatilganida, uchrashuvning yakuni butunlay boshqacha ko‘rinish olishi mumkin edi.
Kuchli raqib va himoyadagi konsentratsiya yo‘qolishi
Tan olish kerak, Kolumbiya milliy jamoamizning butun tarixidagi eng qudratli raqib bo‘ldi. Tarkibidagi deyarli barcha futbolchilar Yevropaning top-klublarida to‘p suradigan ushbu jamoa agressiv Lotin Amerikasi futboli an’analarini namoyish etdi. Ular biz ilgari mag‘lub etgan Venesueladan ancha tezkor va xavfli ekanliklarini isbotlashdi.
Raqib kuchli edi, biroq o‘tkazib yuborilgan ikkinchi va uchinchi gollar o‘z xatolarimiz oqibatida yuzaga keldi. Ikkinchi golda markazda to‘p yo‘qotilishi tezkor qarshi hujumga sabab bo‘ldi va darvozabonimiz O‘tkir Yusupov to‘pga qo‘li tegsa-da, zarbani qaytara olmadi. Uchinchi golda esa yosh himoyachimiz Jahongir O‘rozov to‘pni autga chiqarib yuborish o‘rniga, hisob 1:2 bo‘lib turgani tufayli hujum boshlashga tavakkal qildi va raqibni o‘tkazib yubordi. Jamoa butunlay oldinga tashlangani bois himoyada diqqat-e’tibor bir oz susaydi.
«Atsteka» sehri va Portugaliya bilan bahsga umid
Ushbu tarixiy uchrashuv 80 824 nafar muxlis qarshisida, dunyo futbolining chinakam maqbarasi hisoblangan «Atsteka» stadionida bo‘lib o‘tdi. Mazkur arena o‘z tarixida uchta Mundialga mezbonlik qilgan yagona stadiondir. Bu yerda Pele ketma-ket uchinchi bor jahon tojini kiygan, Diyego Maradona esa o‘sha mashhur «Xudoning qo‘li» golini aynan shu maydonda urgan. Endilikda ushbu afsonaviy maskanda o‘zbek o‘g‘loni Abbosbek Fayzullayev ham o‘z nomini tarix sahifalariga yozib qo‘ydi.
Zamin sport sharhlovchilarining yakuniy xulosasi:
Mazkur debyut bahsi mag‘lubiyat bilan yakunlangan bo‘lsa-da, milliy terma jamoamizga bo‘lgan ishonchimizni yanada oshirdi. Futbolchilarimiz dunyo grandlari bilan qo‘rqmasdan, tengma-teng kurasha olishlari mumkinligini isbotlashdi. Endilikda yo‘l qo‘yilgan xatolardan to‘g‘ri xulosa chiqargan holda, hayajonlarni butunlay unutib, navbatdagi Portugaliyaga qarshi bahsga tayyorgarlik ko‘rish lozim. Biz yigitlarimizning salohiyatiga ishonamiz va ulardan yanada go‘zal o‘yinlar kutib qolamiz. Olg‘a, O‘zbekiston!
Jahon chempionatining eng issiq xabarlari, terma jamoamizning keyingi rejalari va futbol olamining eng eksklyuziv tahlillarini hamisha Zamin sahifalarida biz bilan kuzatib boring!
…