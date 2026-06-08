Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi

·74·Avto
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi

Toyota Gazoo Racing boʻlinmasi Yaponiyadagi Super Taikyu marafonida gʻayritabiiy eksperimental Camry sedanini namoyish etdi. Avtomobil bir vaqtning oʻzida ikkita benzinli dvigatel, toʻliq uzatma tizimi va jami 700 ot kuchiga yaqin quvvat bilan jihozlangan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Kapot ostida GR Yaris va GR Corolla modellaridan olingan 300 ot kuchiga ega 1,6 litrli, uch silindrli G16E-GTS turbomotor joylashgan boʻlib, u old gʻildiraklarni harakatga keltiradi. Ikkinchi dvigatel esa salonning orqa qismiga, olib tashlangan oʻrindiqlar oʻrniga oʻrnatilgan. Bu taxminan 400 ot kuchi ishlab chiqaradigan yangi 2,0 litrli, toʻrt silindrli G20E turbomotoridir. U orqa oʻq uchun javob beradi.

Shunday qilib, ushbu Camry jami yetti silindr va ikkita motorga ega boʻldi. Loyiha Toyota kompaniyasining yangi texnologiyalari va kuch qurilmalarini sinovdan oʻtkazish platformasi sifatida yaratilgan. Shu bilan birga, kompaniya yaponcha bosozoku uslubida tayyorlangan yana bir Camry konseptini ham koʻrsatdi.

Bosozoku talqinidagi avtomobil faqat orqa uzatmali boʻlib, unga ham 400 ot kuchiga ega G20E motori oʻrnatilgan. Ushbu versiya kengaytirilgan gʻildirak arkalari, agressiv aerodinamik obves va sunʼiy moʻyna hamda billur uzatmalar qutisi dastasiga ega radikal interyer bilan ajralib turadi.

Toyota vakillarining taʼkidlashicha, har ikkala mashina ham namoyish loyihalari boʻlib, seriyali ishlab chiqarishga moʻljallanmagan. Biroq, yangi G20E dvigateli kelajakdagi Toyota Celica va MR2 kabi sport modellarining vorislari uchun asosiy kuch qurilmasi boʻlishi kutilmoqda.

ToyotaCamryGazoo RacingAvtoTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Rossiyada yangi Esteo MX yoʻltanlamasiga buyurtmalar qabul qilinishi boshlanadiRossiyada yangi Esteo MX yoʻltanlamasiga buyurtmalar qabul qilinishi boshlanadiBugun, 16:27Monjaro emas, yangi Volga: Rossiyada oʻnlab salonlar sotuvga tayyorMonjaro emas, yangi Volga: Rossiyada oʻnlab salonlar sotuvga tayyorBugun, 09:58Porsche GT boʻlimi rahbari virtual uzatmalar qutisini maʼqulladiPorsche GT boʻlimi rahbari virtual uzatmalar qutisini maʼqulladiBugun, 07:53Endi cheklov yo‘q: avtomobil importi erkinlashdi, narxlar o‘zgaradimi?Endi cheklov yo‘q: avtomobil importi erkinlashdi, narxlar o‘zgaradimi?Bugun, 07:01Yangi Hyundai Kona 2027: Nissan Qashqai va Kia Seltos’ga jiddiy raqibYangi Hyundai Kona 2027: Nissan Qashqai va Kia Seltos’ga jiddiy raqibBugun, 05:23Mercedes-Benz GLC elektr krossoveri Xitoyda 422 ot kuchi bilan sotuvga chiqdiMercedes-Benz GLC elektr krossoveri Xitoyda 422 ot kuchi bilan sotuvga chiqdiBugun, 01:24
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Rim papasi yangi elektromobilga mindi, Ferrari aksiyalari quladi (video)
Rim papasi yangi elektromobilga mindi, Ferrari aksiyalari quladi (video)
O‘zbekistonda mashhur brend avtomobil ishlab chiqarmoqchi
O‘zbekistonda mashhur brend avtomobil ishlab chiqarmoqchi
Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
BYD oʻzining yangi flagman krossoveri Hiace 08 modelini taqdim etdi
BYD oʻzining yangi flagman krossoveri Hiace 08 modelini taqdim etdi
BYD Yuan Plus uchinchi avlodi 21-may kuni taqdim etiladi
BYD Yuan Plus uchinchi avlodi 21-may kuni taqdim etiladi
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
850 ot kuchiga ega Rezvani Fortress zirhli pikapi taqdim etildi
850 ot kuchiga ega Rezvani Fortress zirhli pikapi taqdim etildi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi