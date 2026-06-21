Ot kuchi tushunchasi: Nega zamonaviy avtomobillar quvvati hanuzgacha 18-asr oʻlchovida?

·18·Avto
Ot kuchi tushunchasi: Nega zamonaviy avtomobillar quvvati hanuzgacha 18-asr oʻlchovida?

Avtomobil olamida quvvat haqida gap ketganda, barcha birdek "ot kuchi" (horsepower) terminiga tayanadi. Biroq, koʻpchilik haydovchilar ushbu oʻlchov birligi aslida texnik jihatdan nomukammal va zamonaviy transport vositalari uchun biroz mantiqsiz ekanligidan bexabar. Bugungi kunda superkarlar quvvatini kilovattlarda oʻlchash ilmiy jihatdan aniqroq boʻlsa-da, marketing va anʼanalar bizni hanuzgacha 18-asrda pivo zavodida ishlagan otlarning imkoniyatlariga bogʻlab turibdi. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.

Ushbu tushunchaning paydo boʻlish tarixi shotlandiyalik ixtirochi James Watt nomi bilan bogʻliq. Garchi u ot kuchini ixtiro qilmagan boʻlsa-da, uni standartlashtirgan va amaliyotga joriy etgan shaxs hisoblanadi. Autocar nashri maʼlumotlariga koʻra, Watt oʻzining bugʻ dvigatellarini sanoatchilarga sotish uchun tushunarliroq marketing vositasiga muhtoj edi. Oʻsha paytdagi kon egalari va tadbirkorlar dvigatelning texnik koʻrsatkichlaridan koʻra, bitta mashina necha bosh otning oʻrnini bosa olishiga koʻproq qiziqqan.

Marketing hiylasidan global standartgacha

Qiziqarli jihati shundaki, James Watt oʻz hisob-kitoblarida biroz kamsitishga yoʻl qoʻygan. 1782-yilda u pivo zavodidagi otlarni kuzatib, ularning maksimal imkoniyatini emas, balki butun ish kuni davomida charchamay koʻrsata oladigan oʻrtacha quvvatini hisoblab chiqqan. Zamonaviy tadqiqotlar shuni koʻrsatadiki, sogʻlom va baquvvat ot qisqa muddatli zoʻriqish paytida 15 ot kuchigacha quvvat hosil qilishi mumkin. Ammo Wattga dvigatellari ishonchli va chidamli koʻrinishi uchun pastroq koʻrsatkich foydaliroq edi.

Bugungi kunda biz foydalanadigan ot kuchi birligi aslida dvigatelning oʻlchanadigan mahsuloti emas, balki matematik hisob-kitoblar natijasidir. Avtomobil dvigateli aslida aylantiruvchi moment (torque) hosil qiladi, ot kuchi esa ushbu momentning dvigatel aylanishlar soniga koʻpaytirilib, maʼlum bir koeffitsientga boʻlingan talqinidir. Shunga qaramay, xaridorlar uchun Land Rover Defender Octa yoki biror superkarning 800 kilovatt quvvatga ega ekanligidan koʻra, uning 1000 dan ortiq "otlari" borligi jozibaliroq tuyuladi.

Nega bu oʻlchov avtomobillar uchun mos emas?

Ot kuchi tushunchasi dastlab statsionar, yaʼni bir joyda turib ishlaydigan bugʻ dvigatellari uchun moʻljallangan edi. Bu dvigatellar kun boʻyi bir xil maromda yuk koʻtargan. Avtomobillar esa dinamik yuklanishda ishlaydi: tezlik doimiy oʻzgaradi, dvigatel aylanishlari koʻtarilib-tushadi. Shunga qaramay, avtomobil sanoati bu eski oʻlchovdan voz kecha olmayapti. Buning asosiy sabablari quyidagilardan iborat:

  • Tarixiy anʼanalar va isteʼmolchilarning koʻnikmasi;
  • Marketingda katta raqamlarning jozibadorligi;
  • Global miqyosda avtomobillarni oʻzaro solishtirishning eng oson yoʻli ekanligi;
  • Brendlarning oʻz nufuzini saqlab qolish istagi.
Oʻzbekiston avtomobil bozorida ham Chevrolet Gentra yoki BYD kabi modellarni tanlashda haydovchilar birinchi navbatda ot kuchiga eʼtibor berishadi. Garchi elektromobillar davrida kilovatt (kW) oʻlchov birligi koʻproq qoʻllanila boshlagan boʻlsa-da, ot kuchi hali uzoq vaqt davomida avtomobil olamining asosiy valyutasi boʻlib qolishi aniq. Zero, texnik xatoliklarga qaramay, bu termin haydovchilar uchun shunchaki raqam emas, balki quvvat va tezlik ramziga aylanib ulgurgan.

AvtomobilOt KuchiTexnologiyaTarixDvigatel
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Honda Yevropa bozoriga hamyonbop va g‘ayritabiiy Super-N elektromobilini chiqardiHonda Yevropa bozoriga hamyonbop va g‘ayritabiiy Super-N elektromobilini chiqardiBugun, 19:54Eski avtomobillarni majburiy utilizatsiya qilish tizimi joriy etilmoqdaEski avtomobillarni majburiy utilizatsiya qilish tizimi joriy etilmoqdaBugun, 18:59O‘zbekistonda 30 yildan oshgan avtomobillarni utilizatsiya qilish tizimi joriy etiladiO‘zbekistonda 30 yildan oshgan avtomobillarni utilizatsiya qilish tizimi joriy etiladiBugun, 16:36Land Rover Discovery 3: 240 ming km masofadan keyin ham ishonchli hamkormi?Land Rover Discovery 3: 240 ming km masofadan keyin ham ishonchli hamkormi?Bugun, 16:26Toyota va Nissan AQSHda ishlab chiqarilgan avtomobillar sifati borasida ogohlantirish berdiToyota va Nissan AQSHda ishlab chiqarilgan avtomobillar sifati borasida ogohlantirish berdiBugun, 16:20Hamyonbop va ishonchli oilaviy krossover: Ikkinchi qoʻl Ford Kuga sotib olish boʻyicha tavsiyalarHamyonbop va ishonchli oilaviy krossover: Ikkinchi qoʻl Ford Kuga sotib olish boʻyicha tavsiyalarBugun, 11:23
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Rim papasi yangi elektromobilga mindi, Ferrari aksiyalari quladi (video)
Rim papasi yangi elektromobilga mindi, Ferrari aksiyalari quladi (video)
O‘zbekistonda mashhur brend avtomobil ishlab chiqarmoqchi
O‘zbekistonda mashhur brend avtomobil ishlab chiqarmoqchi
Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
850 ot kuchiga ega Rezvani Fortress zirhli pikapi taqdim etildi
850 ot kuchiga ega Rezvani Fortress zirhli pikapi taqdim etildi
Zeekr endi yetakchi emas: Xitoyning eng aqlli avtomobillari e’lon qilindi
Zeekr endi yetakchi emas: Xitoyning eng aqlli avtomobillari e’lon qilindi