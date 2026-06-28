Bugʻ dvigatelli Force of Nature mototsikli 0,4 soniyada 100 km/soat tezlikka erishdi

·13·Avto
Bugʻ dvigatelli Force of Nature mototsikli 0,4 soniyada 100 km/soat tezlikka erishdi

Britaniyalik muhandis Grem Sayks oʻzining navbatdagi ixtirosi — Force of Nature deb nomlangan gʻayrioddiy mototsiklning beshinchi avlodini namoyish etdi. Ushbu texnika bugʻ dvigateli bilan jihozlangan dunyodagi eng dinamik transport vositasi sifatida tan olinmoqda. Buyuk Britaniyadagi Santa Pod Raceway trassasida oʻtkazilgan sinovlar davomida mototsikl oʻzining aqlbovar qilmas texnik imkoniyatlarini amalda isbotladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Ixtirochining maʼlumotlariga koʻra, Force of Nature joyidan qoʻzgʻalib, atigi 0,4 soniya ichida 100 km/soat tezlikka chiqishga qodir. Bu koʻrsatkich zamonaviy giperkarlar va hatto professional poyga avtomobillarining imkoniyatlaridan ham yuqori hisoblanadi. ixbt.com nashri xabar berishicha, mototsikl chorak mil (402 metr) masofani 5,5 soniyada bosib oʻtib, marra chizigʻida 311 km/soat tezlikni qayd etgan.

Tezlik va yangi rekordlar

Hozircha chorak mil masofada faqat fransiyalik Erik Tebulning raketa dvigatelli mototsikli tezroq natija koʻrsatgan (4,976 soniya). Biroq qisqaroq masofalarda Force of Nature mutlaq yetakchilikni qoʻlga kiritmoqda. Masalan, u sakkizdan bir mil (201 metr) masofani 3,17 soniyada, 305 metrli masofani esa 4,53 soniyada bosib oʻtgan. Grem Sayks oʻz loyihasini 2022-yilda boshlagan boʻlib, hozirda uni takomillashtirishda davom etmoqda.

Muhandisning maqsadi chorak mil masofani bosib oʻtish vaqtini yana 0,6 soniyaga qisqartirish va 5 soniyalik dovondan oʻtishdir. Oxirgi sinov poygalaridan birida u natijani 5,44 soniyagacha yaxshilashga muvaffaq boʻldi. Bu kabi natijalar bugʻ texnologiyasining hali ham ulkan salohiyatga ega ekanligini koʻrsatmoqda.

Texnik tuzilish va haydovchi yuklamasi

Anʼanaviy mototsikllardan farqli oʻlaroq, Force of Nature ichki yonuv dvigateliga ega emas. Uning ishlash prinsipi quyidagicha:

  • Kerosin yoki oʻsimlik moyida ishlaydigan gorelka 120 litrli bakdagi suvni qizdiradi;
  • Bugʻ harorati 250 °C darajaga, bosimi esa 40 bargacha yetadi;
  • Toʻplangan energiya taxminan 2,9 soniya davomida maksimal tortish kuchini taʼminlaydi.
Bunday keskin tezlanish vaqtida haydovchi 6,8 g gacha boʻlgan haddan tashqari ogʻirlikni (peregruzka) his qiladi. Bu shuni anglatadiki, start vaqtida 85 kg vaznli inson tanasiga tushadigan yuklama qariyb 580 kg ga teng boʻladi. Bunday bosim darajasi zamonaviy qiruvchi samolyot uchuvchilari boshidan oʻtkazadigan yuklamalar bilan bir xil darajadadir.

Kelajakda ixtirochilar maksimal tortish vaqtini uch soniyadan oshirishni rejalashtirmoqda. Bu nafaqat yangi tezlik rekordlarini oʻrnatish, balki noanʼanaviy energiya manbalarining ekstremal sharoitlardagi chidamliligini isbotlash imkonini beradi. Oʻzbekiston kabi muqobil texnologiyalarga qiziqish ortib borayotgan mamlakatlar uchun ham bunday muhandislik yechimlari ilmiy jihatdan ahamiyatlidir.

MototsiklRekordTexnologiyaForce Of NatureTezlik
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

AvtoVAZ yangilangan Lada Vesta 5.0 ishlab chiqarishni boshladi: Endi iqlim nazorati bilanAvtoVAZ yangilangan Lada Vesta 5.0 ishlab chiqarishni boshladi: Endi iqlim nazorati bilanBugun, 20:25Retro uslubning muvaffaqiyatli qaytishi: Fiat 500 va Renault 5 misolida tahlilRetro uslubning muvaffaqiyatli qaytishi: Fiat 500 va Renault 5 misolida tahlilBugun, 20:00BMW X5 modelining uzaytirilgan versiyasi global bozorga chiqadiBMW X5 modelining uzaytirilgan versiyasi global bozorga chiqadiBugun, 19:57Mazda 3: Oila uchun moʻljallangan MX-5 va haydovchilarning soʻnggi umidiMazda 3: Oila uchun moʻljallangan MX-5 va haydovchilarning soʻnggi umidiBugun, 10:51Avtomobil xaridida amortizatsiya omili: Nega narx tushishi hali ham muhim?Avtomobil xaridida amortizatsiya omili: Nega narx tushishi hali ham muhim?Bugun, 09:51Britaniya bozori Xitoy avtobrendlari uchun sinov maydoniga aylanmoqdaBritaniya bozori Xitoy avtobrendlari uchun sinov maydoniga aylanmoqdaBugun, 01:50
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
850 ot kuchiga ega Rezvani Fortress zirhli pikapi taqdim etildi
850 ot kuchiga ega Rezvani Fortress zirhli pikapi taqdim etildi
Zeekr endi yetakchi emas: Xitoyning eng aqlli avtomobillari e’lon qilindi
Zeekr endi yetakchi emas: Xitoyning eng aqlli avtomobillari e’lon qilindi
Rossiyada RAM pikaplariga talab keskin oshdi: Savdo hajmi 121 foizga oʻsdi
Rossiyada RAM pikaplariga talab keskin oshdi: Savdo hajmi 121 foizga oʻsdi
Kia Seltos 2027 taqdim etildi: 190 ot kuchi va 8 pogʻonali avtomat uzatmalar qutisi
Kia Seltos 2027 taqdim etildi: 190 ot kuchi va 8 pogʻonali avtomat uzatmalar qutisi