Bugʻ dvigatelli Force of Nature mototsikli 0,4 soniyada 100 km/soat tezlikka erishdi
Britaniyalik muhandis Grem Sayks oʻzining navbatdagi ixtirosi — Force of Nature deb nomlangan gʻayrioddiy mototsiklning beshinchi avlodini namoyish etdi. Ushbu texnika bugʻ dvigateli bilan jihozlangan dunyodagi eng dinamik transport vositasi sifatida tan olinmoqda. Buyuk Britaniyadagi Santa Pod Raceway trassasida oʻtkazilgan sinovlar davomida mototsikl oʻzining aqlbovar qilmas texnik imkoniyatlarini amalda isbotladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Ixtirochining maʼlumotlariga koʻra, Force of Nature joyidan qoʻzgʻalib, atigi 0,4 soniya ichida 100 km/soat tezlikka chiqishga qodir. Bu koʻrsatkich zamonaviy giperkarlar va hatto professional poyga avtomobillarining imkoniyatlaridan ham yuqori hisoblanadi. ixbt.com nashri xabar berishicha, mototsikl chorak mil (402 metr) masofani 5,5 soniyada bosib oʻtib, marra chizigʻida 311 km/soat tezlikni qayd etgan.
Tezlik va yangi rekordlarHozircha chorak mil masofada faqat fransiyalik Erik Tebulning raketa dvigatelli mototsikli tezroq natija koʻrsatgan (4,976 soniya). Biroq qisqaroq masofalarda Force of Nature mutlaq yetakchilikni qoʻlga kiritmoqda. Masalan, u sakkizdan bir mil (201 metr) masofani 3,17 soniyada, 305 metrli masofani esa 4,53 soniyada bosib oʻtgan. Grem Sayks oʻz loyihasini 2022-yilda boshlagan boʻlib, hozirda uni takomillashtirishda davom etmoqda.
Muhandisning maqsadi chorak mil masofani bosib oʻtish vaqtini yana 0,6 soniyaga qisqartirish va 5 soniyalik dovondan oʻtishdir. Oxirgi sinov poygalaridan birida u natijani 5,44 soniyagacha yaxshilashga muvaffaq boʻldi. Bu kabi natijalar bugʻ texnologiyasining hali ham ulkan salohiyatga ega ekanligini koʻrsatmoqda.
Texnik tuzilish va haydovchi yuklamasiAnʼanaviy mototsikllardan farqli oʻlaroq, Force of Nature ichki yonuv dvigateliga ega emas. Uning ishlash prinsipi quyidagicha:
- Kerosin yoki oʻsimlik moyida ishlaydigan gorelka 120 litrli bakdagi suvni qizdiradi;
- Bugʻ harorati 250 °C darajaga, bosimi esa 40 bargacha yetadi;
- Toʻplangan energiya taxminan 2,9 soniya davomida maksimal tortish kuchini taʼminlaydi.
Kelajakda ixtirochilar maksimal tortish vaqtini uch soniyadan oshirishni rejalashtirmoqda. Bu nafaqat yangi tezlik rekordlarini oʻrnatish, balki noanʼanaviy energiya manbalarining ekstremal sharoitlardagi chidamliligini isbotlash imkonini beradi. Oʻzbekiston kabi muqobil texnologiyalarga qiziqish ortib borayotgan mamlakatlar uchun ham bunday muhandislik yechimlari ilmiy jihatdan ahamiyatlidir.
…