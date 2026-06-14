BYD yangi flagman sedanini taqdim etdi: Mercedes-Benz S-Class’dan ham yirik
Xitoy Sanoat va axborot texnologiyalari vazirligi bazasida BYD brendining Dynasty turkumiga kiruvchi yangi flagman sedani — yangilangan BYD Han modelining ilk tasvirlari va texnik xususiyatlari paydo boʻldi. Avtomobilning rasmiy nomi hali tasdiqlanmagan boʻlib, kompaniya hozirda foydalanuvchilar oʻrtasida ovoz berish jarayonini oʻtkazmoqda. Yangi model old qismidagi tor svetodiodli chiziq, faol radiator panjarasi va sport uslubidagi havo soʻrgichlari bilan ajralib turadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Avtomobilning gabaritlari 5256 x 1999 x 1510 mm ni, gʻildirak bazasi esa 3130 mm ni tashkil etadi. Bu koʻrsatkichlar bilan yangi sedan oʻz oʻlchamlari boʻyicha Germaniyaning mashhur F-klass vakillari — Mercedes-Benz S-Class, BMW 7-Series va Audi A8 modellaridan ham biroz oʻzib ketadi. Orqa qismda esa BYD brendiga xos boʻlgan "xitoy tuguni" uslubidagi chiroqlar saqlab qolingan.
Xaridorlarga avtomobilning ikki xil varianti — gibrid va toʻliq elektr tizimli versiyalari taklif etiladi. Plug-in gibrid (PHEV) modeli 1,5 litrli 156 ot kuchiga ega turbomotor va 272 ot kuchiga ega elektr dvigatel bilan jihozlanadi. 54,5 kW/soat sigʻimli akkumulyator WLTC sikli boʻyicha elektr rejimida 370 km masofani bosib oʻtish imkonini beradi.
Toʻliq elektr versiyasi esa orqa va toʻliq uzatmali (AWD) koʻrinishda sotuvga chiqadi. Bir motorli variant 503 ot kuchiga ega boʻlsa, ikki motorli flagman versiya jami 775 ot kuchini (570 kW) taqdim etadi. Maʼlumotlarga koʻra, elektromobilning yurish masofasi modifikatsiyasiga qarab 800 km dan 1008 km gacha yetishi kutilmoqda.
Yangi sedan ikki rangli kuzov boʻyogʻi, bazaviy komplektatsiyada 20 dyuymli va elektr versiyalar uchun 21 dyuymli gʻildirak disklari bilan taʼminlanadi. Modelning rasmiy premyerasi yaqin oylarda boʻlib oʻtishi rejalashtirilgan boʻlib, u BYD oilasidagi eng texnologik va hashamatli sedanlardan biriga aylanadi.
…