BYD yangi flagman sedanini taqdim etdi: Mercedes-Benz S-Class’dan ham yirik

·37·Avto
BYD yangi flagman sedanini taqdim etdi: Mercedes-Benz S-Class’dan ham yirik

Xitoy Sanoat va axborot texnologiyalari vazirligi bazasida BYD brendining Dynasty turkumiga kiruvchi yangi flagman sedani — yangilangan BYD Han modelining ilk tasvirlari va texnik xususiyatlari paydo boʻldi. Avtomobilning rasmiy nomi hali tasdiqlanmagan boʻlib, kompaniya hozirda foydalanuvchilar oʻrtasida ovoz berish jarayonini oʻtkazmoqda. Yangi model old qismidagi tor svetodiodli chiziq, faol radiator panjarasi va sport uslubidagi havo soʻrgichlari bilan ajralib turadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Avtomobilning gabaritlari 5256 x 1999 x 1510 mm ni, gʻildirak bazasi esa 3130 mm ni tashkil etadi. Bu koʻrsatkichlar bilan yangi sedan oʻz oʻlchamlari boʻyicha Germaniyaning mashhur F-klass vakillari — Mercedes-Benz S-Class, BMW 7-Series va Audi A8 modellaridan ham biroz oʻzib ketadi. Orqa qismda esa BYD brendiga xos boʻlgan "xitoy tuguni" uslubidagi chiroqlar saqlab qolingan.

Xaridorlarga avtomobilning ikki xil varianti — gibrid va toʻliq elektr tizimli versiyalari taklif etiladi. Plug-in gibrid (PHEV) modeli 1,5 litrli 156 ot kuchiga ega turbomotor va 272 ot kuchiga ega elektr dvigatel bilan jihozlanadi. 54,5 kW/soat sigʻimli akkumulyator WLTC sikli boʻyicha elektr rejimida 370 km masofani bosib oʻtish imkonini beradi.

Toʻliq elektr versiyasi esa orqa va toʻliq uzatmali (AWD) koʻrinishda sotuvga chiqadi. Bir motorli variant 503 ot kuchiga ega boʻlsa, ikki motorli flagman versiya jami 775 ot kuchini (570 kW) taqdim etadi. Maʼlumotlarga koʻra, elektromobilning yurish masofasi modifikatsiyasiga qarab 800 km dan 1008 km gacha yetishi kutilmoqda.

Yangi sedan ikki rangli kuzov boʻyogʻi, bazaviy komplektatsiyada 20 dyuymli va elektr versiyalar uchun 21 dyuymli gʻildirak disklari bilan taʼminlanadi. Modelning rasmiy premyerasi yaqin oylarda boʻlib oʻtishi rejalashtirilgan boʻlib, u BYD oilasidagi eng texnologik va hashamatli sedanlardan biriga aylanadi.

BYDBYD HanElektromobilAvtoXitoy
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Nima uchun avtomobil ruli har doim yumaloq boʻlishi kerak?Nima uchun avtomobil ruli har doim yumaloq boʻlishi kerak?Kecha, 15:28Hyundai Elantra 2026 Xitoyda sotuvga chiqdi: Narxlar va asosiy oʻzgarishlarHyundai Elantra 2026 Xitoyda sotuvga chiqdi: Narxlar va asosiy oʻzgarishlarKecha, 14:28Yevropa uchun ilk gibrid BYD: Dolphin G modeli taqdim etildiYevropa uchun ilk gibrid BYD: Dolphin G modeli taqdim etildiKecha, 13:53Belgee krossoverlari Belarusda ishlab chiqarilgan multimedia tizimlari bilan jihozlanadiBelgee krossoverlari Belarusda ishlab chiqarilgan multimedia tizimlari bilan jihozlanadiKecha, 12:26Yangi Volga modellari toʻliq mahalliylashtirilgan menyu va zamonaviy tizimga ega boʻldiYangi Volga modellari toʻliq mahalliylashtirilgan menyu va zamonaviy tizimga ega boʻldiKecha, 10:28Hyundai birinchi giperkarini namoyish etdi: Genesis Magma GT3 konseptiHyundai birinchi giperkarini namoyish etdi: Genesis Magma GT3 konseptiKecha, 10:00
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Rim papasi yangi elektromobilga mindi, Ferrari aksiyalari quladi (video)
Rim papasi yangi elektromobilga mindi, Ferrari aksiyalari quladi (video)
O‘zbekistonda mashhur brend avtomobil ishlab chiqarmoqchi
O‘zbekistonda mashhur brend avtomobil ishlab chiqarmoqchi
Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
BYD Yuan Plus uchinchi avlodi 21-may kuni taqdim etiladi
BYD Yuan Plus uchinchi avlodi 21-may kuni taqdim etiladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
850 ot kuchiga ega Rezvani Fortress zirhli pikapi taqdim etildi
850 ot kuchiga ega Rezvani Fortress zirhli pikapi taqdim etildi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi