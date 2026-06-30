Elektromobillarga oʻtish davri: Flot menejerlari orasida ruhiy toliqish holatlari koʻpaymoqda
Global avtomobil sanoatining elektromobillarga (EV) oʻtishi nafaqat texnologik inqilobni, balki ushbu jarayonni boshqarayotgan mutaxassislar uchun jiddiy psixologik va professional bosimni ham keltirib chiqarmoqda. Soʻnggi maʼlumotlarga koʻra, avtoparklarni boshqarish tizimidagi murakkabliklarning ortishi soha xodimlari orasida "burnout" yoki kasbiy toliqish holatlarining keskin koʻpayishiga sabab boʻldi. Bu holat kelajakda malakali kadrlar yetishmovchiligiga olib kelishi mumkinligi haqida jiddiy ogohlantirishlar yangramoqda. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.
Autocar nashrining xabar berishicha, Flot mutaxassislari assotsiatsiyasi (AFP) vakillari hozirgi vaziyatni oʻta murakkab deb baholamoqda. Ilgari flot menejerining vazifasi haydovchiga oddiygina dizel avtomobili kalitini topshirish va texnik xizmat koʻrsatishni nazorat qilish bilan cheklangan boʻlsa, bugun vaziyat tubdan oʻzgargan. Endilikda mutaxassislar akkumulyatorlar kimyosi, elektr taʼminoti infratuzilmasi va doimiy oʻzgarib turuvchi qonunchilik talablarini chuqur oʻrganishga majbur boʻlmoqdalar.
Texnologiya va energiya chorrahasidagi qiyinchiliklarAFP raisi oʻrinbosari Lorna McAtearning taʼkidlashicha, flot menejerlari ayni paytda uchta alohida soha — texnologiya, transport va energetika chorrahasida qolib ketishgan. Ular nafaqat anʼanaviy servis va taʼmirlash ishlarini boshqarishi, balki haydovchilarga elektromobillardan foydalanish sirlarini oʻrgatishi, zaryadlash stansiyalari muammolarini hal qilishi va yangi dasturiy taʼminotlarni testdan oʻtkazishi lozim. Bu esa ish vaqtidan tashqari qoʻshimcha mehnat va doimiy stressni keltirib chiqarmoqda.
Maʼlumotlarga koʻra, Buyuk Britaniya kabi rivojlangan bozorlarda korporativ avtoparklarning elektromobillashuvi umumiy bozordan ancha ilgarilab ketgan. Masalan, 2025-yil oxiriga kelib, ijara asosida xizmat koʻrsatuvchi biznes avtomobillarining qariyb 47 foizini toʻliq elektr quvvati bilan ishlaydigan transport vositalari tashkil etgan. Bu deyarli yarim million dona elektromobil deganidir. Biroq, bunday tezkor oʻsish boshqaruv xodimlarining ish yuklamasini bir necha barobarga oshirib yubordi.
Yangi muammolar va kadrlar tanqisligi xavfiSoha mutaxassislari duch kelayotgan asosiy muammolardan biri — bu avtomobil ishlab chiqaruvchilarning yangi modellarni juda qisqa muddatlarda bozorga chiqarishi. Natijada, flot menejerlari koʻpincha xomaki dasturiy taʼminotga ega avtomobillarni "beta-tester" sifatida sinab koʻrishga majbur boʻlmoqdalar. Dasturiy xatolarni tuzatish uchun masofaviy yangilanishlarni (OTA) kutish va haydovchilarning tungi vaqtdagi murojaatlariga javob berish odatiy holga aylangan.
Pandemiya, energiya narxlarining oʻynashi va yarim oʻtkazgichlar tanqisligi kabi yillik inqirozlar fonida, xodimlarning dam olish kunlari va kechalari ham ishlashga majbur boʻlayotgani ularning sogʻligʻiga salbiy taʼsir koʻrsatmoqda. Koʻplab kompaniyalarda kasallik taʼtiliga chiqqan menejer oʻrnini bosadigan boshqa mutaxassisning yoʻqligi vaziyatni yanada ogʻirlashtirmoqda.
Oʻzbekiston bozorida ham elektromobillar soni jadal surʼatlar bilan ortib borayotganini hisobga olsak, mahalliy korporativ avtoparklar va logistika kompaniyalari ham tez orada shunday muammolarga duch kelishi tayin. Mutaxassislarning fikricha, sohada kadrlar yetishmovchiligining oldini olish uchun boshqaruv tizimini avtomatlashtirish va xodimlarni tayyorlash metodikasini qayta koʻrib chiqish zarur.
…