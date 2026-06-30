Elektromobillarga oʻtish davri: Flot menejerlari orasida ruhiy toliqish holatlari koʻpaymoqda

·0·Avto
Elektromobillarga oʻtish davri: Flot menejerlari orasida ruhiy toliqish holatlari koʻpaymoqda

Global avtomobil sanoatining elektromobillarga (EV) oʻtishi nafaqat texnologik inqilobni, balki ushbu jarayonni boshqarayotgan mutaxassislar uchun jiddiy psixologik va professional bosimni ham keltirib chiqarmoqda. Soʻnggi maʼlumotlarga koʻra, avtoparklarni boshqarish tizimidagi murakkabliklarning ortishi soha xodimlari orasida "burnout" yoki kasbiy toliqish holatlarining keskin koʻpayishiga sabab boʻldi. Bu holat kelajakda malakali kadrlar yetishmovchiligiga olib kelishi mumkinligi haqida jiddiy ogohlantirishlar yangramoqda. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.

Autocar nashrining xabar berishicha, Flot mutaxassislari assotsiatsiyasi (AFP) vakillari hozirgi vaziyatni oʻta murakkab deb baholamoqda. Ilgari flot menejerining vazifasi haydovchiga oddiygina dizel avtomobili kalitini topshirish va texnik xizmat koʻrsatishni nazorat qilish bilan cheklangan boʻlsa, bugun vaziyat tubdan oʻzgargan. Endilikda mutaxassislar akkumulyatorlar kimyosi, elektr taʼminoti infratuzilmasi va doimiy oʻzgarib turuvchi qonunchilik talablarini chuqur oʻrganishga majbur boʻlmoqdalar.

Texnologiya va energiya chorrahasidagi qiyinchiliklar

AFP raisi oʻrinbosari Lorna McAtearning taʼkidlashicha, flot menejerlari ayni paytda uchta alohida soha — texnologiya, transport va energetika chorrahasida qolib ketishgan. Ular nafaqat anʼanaviy servis va taʼmirlash ishlarini boshqarishi, balki haydovchilarga elektromobillardan foydalanish sirlarini oʻrgatishi, zaryadlash stansiyalari muammolarini hal qilishi va yangi dasturiy taʼminotlarni testdan oʻtkazishi lozim. Bu esa ish vaqtidan tashqari qoʻshimcha mehnat va doimiy stressni keltirib chiqarmoqda.

Maʼlumotlarga koʻra, Buyuk Britaniya kabi rivojlangan bozorlarda korporativ avtoparklarning elektromobillashuvi umumiy bozordan ancha ilgarilab ketgan. Masalan, 2025-yil oxiriga kelib, ijara asosida xizmat koʻrsatuvchi biznes avtomobillarining qariyb 47 foizini toʻliq elektr quvvati bilan ishlaydigan transport vositalari tashkil etgan. Bu deyarli yarim million dona elektromobil deganidir. Biroq, bunday tezkor oʻsish boshqaruv xodimlarining ish yuklamasini bir necha barobarga oshirib yubordi.

Yangi muammolar va kadrlar tanqisligi xavfi

Soha mutaxassislari duch kelayotgan asosiy muammolardan biri — bu avtomobil ishlab chiqaruvchilarning yangi modellarni juda qisqa muddatlarda bozorga chiqarishi. Natijada, flot menejerlari koʻpincha xomaki dasturiy taʼminotga ega avtomobillarni "beta-tester" sifatida sinab koʻrishga majbur boʻlmoqdalar. Dasturiy xatolarni tuzatish uchun masofaviy yangilanishlarni (OTA) kutish va haydovchilarning tungi vaqtdagi murojaatlariga javob berish odatiy holga aylangan.

Pandemiya, energiya narxlarining oʻynashi va yarim oʻtkazgichlar tanqisligi kabi yillik inqirozlar fonida, xodimlarning dam olish kunlari va kechalari ham ishlashga majbur boʻlayotgani ularning sogʻligʻiga salbiy taʼsir koʻrsatmoqda. Koʻplab kompaniyalarda kasallik taʼtiliga chiqqan menejer oʻrnini bosadigan boshqa mutaxassisning yoʻqligi vaziyatni yanada ogʻirlashtirmoqda.

Oʻzbekiston bozorida ham elektromobillar soni jadal surʼatlar bilan ortib borayotganini hisobga olsak, mahalliy korporativ avtoparklar va logistika kompaniyalari ham tez orada shunday muammolarga duch kelishi tayin. Mutaxassislarning fikricha, sohada kadrlar yetishmovchiligining oldini olish uchun boshqaruv tizimini avtomatlashtirish va xodimlarni tayyorlash metodikasini qayta koʻrib chiqish zarur.

ElektromobilAvtoparkLogistikaTexnologiyaMashinasozlik
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Renault 5 Turbo 3E: G'ildirak ichidagi motorlar texnologiyasida inqilobRenault 5 Turbo 3E: G'ildirak ichidagi motorlar texnologiyasida inqilobBugun, 12:51Toshkentdagi dahshatli YTHda Lacetti ikkiga bo‘linib ketdi (Video)Toshkentdagi dahshatli YTHda Lacetti ikkiga bo‘linib ketdi (Video)Bugun, 12:38Yoqilgʻi narxini nazorat qilish tizimi: Britaniya tajribasi kutilgan natijani bermoqdami?Yoqilgʻi narxini nazorat qilish tizimi: Britaniya tajribasi kutilgan natijani bermoqdami?Bugun, 10:57JLR Xitoy bozorida qanday qilib BMW va Porsche kabi gigantlardan oʻzib ketmoqdaJLR Xitoy bozorida qanday qilib BMW va Porsche kabi gigantlardan oʻzib ketmoqdaBugun, 06:55Jeep Yevropa bozori uchun uchta yangi yoʻltanlamas, jumladan Xitoy bilan hamkorlikdagi modelni taqdim etadiJeep Yevropa bozori uchun uchta yangi yoʻltanlamas, jumladan Xitoy bilan hamkorlikdagi modelni taqdim etadiKecha, 23:58Porsche yangi 520 ot kuchi va 375 ming dollarlik poyga avtomobili yaratdiPorsche yangi 520 ot kuchi va 375 ming dollarlik poyga avtomobili yaratdiKecha, 20:00
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
Zeekr endi yetakchi emas: Xitoyning eng aqlli avtomobillari e’lon qilindi
Zeekr endi yetakchi emas: Xitoyning eng aqlli avtomobillari e’lon qilindi
Kia Seltos 2027 taqdim etildi: 190 ot kuchi va 8 pogʻonali avtomat uzatmalar qutisi
Kia Seltos 2027 taqdim etildi: 190 ot kuchi va 8 pogʻonali avtomat uzatmalar qutisi
Yangi dvigatelli va ruxlangan kuzovli Lada Niva Legend ishlab chiqariladi
Yangi dvigatelli va ruxlangan kuzovli Lada Niva Legend ishlab chiqariladi
BYD yangi flagman sedanini taqdim etdi: Mercedes-Benz S-Class’dan ham yirik
BYD yangi flagman sedanini taqdim etdi: Mercedes-Benz S-Class’dan ham yirik