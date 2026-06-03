Yangi dvigatelli va ruxlangan kuzovli Lada Niva Legend ishlab chiqariladi

·186·Avto
Yangi dvigatelli va ruxlangan kuzovli Lada Niva Legend ishlab chiqariladi
Audio versiyasi

AvtoVAZ” kompaniyasi 2026-yilning 20-iyulidan boshlab yangilangan Lada Niva Legend modelini seriyali ishlab chiqarishni yoʻlga qoʻyishni rejalashtirmoqda. Bu haqda kompaniya rahbari Maksim Sokolov PMEF-2026 forumi doirasida maʼlum qildi. Uning soʻzlariga koʻra, afsonaviy yoʻltanlamas yangi komplektatsiya, kuchliroq dvigatel va qoʻshimcha opsiyalar bilan taqdim etiladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Avvalroq kompaniya ushbu model 1,8 litrli, 8 klapanli va 90 ot kuchiga ega dvigatel bilan jihozlanishiga aniqlik kiritgan edi. Xuddi shunday motor hozirda Lada Niva Travel modellariga oʻrnatilmoqda. Yangilanishning eng muhim jihatlaridan biri — Lada Niva Legend tarixida ilk bor kuzov elementlari uchun ikki tomonlama ruxlangan (sinklangan) poʻlatdan foydalaniladi.

Xususan, avtomobilning old paneli (“televizor”), kapoti, tomi, yukxona eshigi va orqa fartugi korroziyaga chidamli ruxlangan metalldan tayyorlanadi. Shuningdek, xavfsizlik tizimida ham oʻzgarish boʻlib, haydovchi uchun frontal xavfsizlik yostigʻi (airbag) joriy etiladi.

Texnik qismda avtomobilning old podveskasi modernizatsiya qilingan: koʻndalang barqarorlik stabilizatori oldinga koʻchirilgan. Bu oʻzgarish boshqaruvchanlikni va harakatlanish ravonligini yaxshilashi kutilmoqda. Umumiy hisobda yangilangan Lada Niva Legend modelida 100 dan ortiq yangi va 60 dan ziyod modernizatsiya qilingan detallar hamda uzellar qoʻllanilgan.

AvtoVAZLada Niva LegendAvtomobilRossiyaTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yetti oʻrinli Skoda Peaq: Yangi flagman krossoverning ilk suratlari eʼlon qilindiBugun, 08:27Ford 2029-yilgacha Yevropada ralli uslubidagi beshta yangi modelni chiqaradiBugun, 07:272005-yilgi BMW 3 Series bilan 8000 kilometr: Klassikani har kuni haydash mumkinmi?Bugun, 06:27Stellantis yangi strategiyani eʻlon qildi: Asosiy eʻtibor mahsulot sifatigaBugun, 05:24Toyota Alphard va Vellfire yangilandi: yanada qulay va arzonroq gibrid versiyalarBugun, 03:272026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladiBugun, 02:28
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Rim papasi yangi elektromobilga mindi, Ferrari aksiyalari quladi (video)
O‘zbekistonda mashhur brend avtomobil ishlab chiqarmoqchi
BYD oʻzining yangi flagman krossoveri Hiace 08 modelini taqdim etdi
BYD Yuan Plus uchinchi avlodi 21-may kuni taqdim etiladi
850 ot kuchiga ega Rezvani Fortress zirhli pikapi taqdim etildi
Zeekr endi yetakchi emas: Xitoyning eng aqlli avtomobillari e’lon qilindi
Hongqi Guoya: Mercedes-Maybach S-Class ga raqobatchi bo‘lgan hashamatli sedan
Rossiyada RAM pikaplariga talab keskin oshdi: Savdo hajmi 121 foizga oʻsdi