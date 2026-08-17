Djed Spens Tottenxemdan Interga transfer qilindi
Angliya terma jamoasi himoyachisi Djed Spens 35 million yevro evaziga Tottenxemdan Interga transfer qilindi. 26 yoshli futbolchi Cristian Chivu boshqaruvidagi jamoada Real Madridga o'tgan Denzel Dumfrisning o'rnini egallashi kutilmoqda. Spens 2023–2024-yilgi mavsumning ikkinchi yarmida Jenoa safida 16 ta o'yin o'tkazgan, shuningdek, Renn va Lids Yunayted klublarida ijara asosida to'p surgan.
Angliya terma jamoasi himoyachisi Djed Spens faoliyatini Italiya A seriyasida davom ettiradigan boʻldi. U 35 million yevro evaziga Londonning Tottenxem klubidan milanliklar safiga koʻchib oʻtdi. Goal.com xabar berishicha, 26 yoshli futbolchining Italiya chempioniga oʻtishidagi asosiy sabablardan biri klubning boy tarixi va uning shonli anʼanalari boʻlgan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Yangi chaqiruv va tarixiy qadamSpens yakunlangan jahon chempionatidagi muvaffaqiyatli oʻyinlaridan soʻng Cristian Chivu boshqaruvidagi jamoa eʼtiborini tortgan edi. Real Madridga yoʻl olgan Denzel Dumfrisning oʻrnini egallashi kutilayotgan futbolchi transfer rasmiylashgach, oʻzining taassurotlari bilan oʻrtoqlashdi. Uning soʻzlariga koʻra, klub muzeyidagi sovrinlar va jamoaning salohiyati uning tanlovida hal qiluvchi rol oʻynagan.
"Men shubhasiz tarixga uchradim. Orqamizdagi barcha oʻsha sovrinlarga bir nazar tashlashning oʻzi kifoya. Bu haqiqatan ham ulkan klub. Bu men va oilam uchun katta qadam," — deya taʼkidlagan Djed Spens klub rasmiy saytiga bergan intervyusida.
Yevropadagi boy tajribaAngliyalik himoyachi uchun A seriya notanish muhit emas. U bundan ikki yil avval, 2023–2024-yilgi mavsumning ikkinchi yarmida Jenoa safida 16 ta oʻyin oʻtkazishga ulgurgan edi. Shuningdek, u Tottenxem bilan shartnomasi davomida Fransiyaning Renn hamda Angliyaning Lids Yunayted klublarida ham ijara asosida toʻp surib, qimmatli tajriba toʻplagan.
"Xorijda toʻp surganingizda juda koʻp narsani oʻrganasiz. Chet elda yurgan kezlarimda haqiqiy erkak boʻlib shakllanganimni ayta olaman va bu tajribalar uchun minnatdorman," — deya qoʻshimcha qildi 26 yoshli oʻyinchi.
Inter safidagi yangi tanishlarItaliya chempionining yozgi transferlar davridagi beshinchi xaridiga aylangan Spens milanliklar kiyinish xonasida oʻziga tanish boʻlgan futbolchilarni uchratadi. U yaqinda yakunlangan mundialda Angliya terma jamoasida birga oʻynagan Jon Stounz hamda Jenoadagi ijarasi davomida jamoadosh boʻlgan zaxira darvozaboni Xosep Martines bilan qayta jamoadoshga aylanadi.
Maʼlumot uchun, Djed Spens JChda Angliya bilan bronza medallarini qoʻlga kiritishga munosib hissa qoʻshib, turnir davomida 19 ta toʻpni olib qoʻyish amaliyotini bajarib ajralib turgandi. Uning yangi jamoasidagi debyuti va Skudetto tojini himoya qilish yoʻlidagi ilk sinovi kelshanba kuni Monzaga qarshi A seriyaning ochilish oʻyinida boʻlib oʻtishi kutilmoqda.
…