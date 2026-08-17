Djed Spens Tottenxemdan Interga transfer qilindi

·13·Sport
Djed Spens Tottenxemdan Interga transfer qilindi
Qisqacha

Angliya terma jamoasi himoyachisi Djed Spens 35 million yevro evaziga Tottenxemdan Interga transfer qilindi. 26 yoshli futbolchi Cristian Chivu boshqaruvidagi jamoada Real Madridga o'tgan Denzel Dumfrisning o'rnini egallashi kutilmoqda. Spens 2023–2024-yilgi mavsumning ikkinchi yarmida Jenoa safida 16 ta o'yin o'tkazgan, shuningdek, Renn va Lids Yunayted klublarida ijara asosida to'p surgan.

Angliya terma jamoasi himoyachisi Djed Spens faoliyatini Italiya A seriyasida davom ettiradigan boʻldi. U 35 million yevro evaziga Londonning Tottenxem klubidan milanliklar safiga koʻchib oʻtdi. Goal.com xabar berishicha, 26 yoshli futbolchining Italiya chempioniga oʻtishidagi asosiy sabablardan biri klubning boy tarixi va uning shonli anʼanalari boʻlgan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Yangi chaqiruv va tarixiy qadam

Spens yakunlangan jahon chempionatidagi muvaffaqiyatli oʻyinlaridan soʻng Cristian Chivu boshqaruvidagi jamoa eʼtiborini tortgan edi. Real Madridga yoʻl olgan Denzel Dumfrisning oʻrnini egallashi kutilayotgan futbolchi transfer rasmiylashgach, oʻzining taassurotlari bilan oʻrtoqlashdi. Uning soʻzlariga koʻra, klub muzeyidagi sovrinlar va jamoaning salohiyati uning tanlovida hal qiluvchi rol oʻynagan.

"Men shubhasiz tarixga uchradim. Orqamizdagi barcha oʻsha sovrinlarga bir nazar tashlashning oʻzi kifoya. Bu haqiqatan ham ulkan klub. Bu men va oilam uchun katta qadam," — deya taʼkidlagan Djed Spens klub rasmiy saytiga bergan intervyusida.

Yevropadagi boy tajriba

Angliyalik himoyachi uchun A seriya notanish muhit emas. U bundan ikki yil avval, 2023–2024-yilgi mavsumning ikkinchi yarmida Jenoa safida 16 ta oʻyin oʻtkazishga ulgurgan edi. Shuningdek, u Tottenxem bilan shartnomasi davomida Fransiyaning Renn hamda Angliyaning Lids Yunayted klublarida ham ijara asosida toʻp surib, qimmatli tajriba toʻplagan.

"Xorijda toʻp surganingizda juda koʻp narsani oʻrganasiz. Chet elda yurgan kezlarimda haqiqiy erkak boʻlib shakllanganimni ayta olaman va bu tajribalar uchun minnatdorman," — deya qoʻshimcha qildi 26 yoshli oʻyinchi.

Inter safidagi yangi tanishlar

Italiya chempionining yozgi transferlar davridagi beshinchi xaridiga aylangan Spens milanliklar kiyinish xonasida oʻziga tanish boʻlgan futbolchilarni uchratadi. U yaqinda yakunlangan mundialda Angliya terma jamoasida birga oʻynagan Jon Stounz hamda Jenoadagi ijarasi davomida jamoadosh boʻlgan zaxira darvozaboni Xosep Martines bilan qayta jamoadoshga aylanadi.

Maʼlumot uchun, Djed Spens JChda Angliya bilan bronza medallarini qoʻlga kiritishga munosib hissa qoʻshib, turnir davomida 19 ta toʻpni olib qoʻyish amaliyotini bajarib ajralib turgandi. Uning yangi jamoasidagi debyuti va Skudetto tojini himoya qilish yoʻlidagi ilk sinovi kelshanba kuni Monzaga qarshi A seriyaning ochilish oʻyinida boʻlib oʻtishi kutilmoqda.

Djed SpensInterTottenxemA SeriyaTransfer
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yangilangan rekord: Islam Maxachev Gerriga qarshi bahs sirlarini ochdi...Yangilangan rekord: Islam Maxachev Gerriga qarshi bahs sirlarini ochdi...Bugun, 11:06O‘zbek dueti benefisi: Shomurodov va Fayzullayevning o‘yiniga qanday baho berildi?O‘zbek dueti benefisi: Shomurodov va Fayzullayevning o‘yiniga qanday baho berildi?Bugun, 11:01Dana Uayt va Habib o‘rtasida bahs: Sobiq chempionning hozirgi vazni qancha?Dana Uayt va Habib o‘rtasida bahs: Sobiq chempionning hozirgi vazni qancha?Bugun, 10:56Dani Sebalos transferi: Napoli tajribali yarim himoyachi uchun harakatni boshladiDani Sebalos transferi: Napoli tajribali yarim himoyachi uchun harakatni boshladiBugun, 10:54UFC 330 finalidan so‘ng Habib Nurmagomedovning shov-shuvli posti tarqaldiUFC 330 finalidan so‘ng Habib Nurmagomedovning shov-shuvli posti tarqaldiBugun, 10:50Yuventus Emiliano Martines transferidan voz kechdiYuventus Emiliano Martines transferidan voz kechdiBugun, 10:00
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?