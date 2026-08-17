Neymar va Tiagu Mendes mojarosi: San-Januardagi sovuq salomlashuv
Yakshanba kuni San-Januar stadionida "Vasko da Gama" yarim himoyachisi Tiagu Mendes "Santos" hujumchisi Neymar bilan qo'l berib ko'rishmadi va uning uzatgan qo'lini rad etdi. Bu holat stadion kameralariga tushib, ijtimoiy tarmoqlarda keng muhokama qilindi, Neymar esa xafa bo'lganini bildiruvchi emoji qoldirdi.
Braziliya futbolida yulduzlar o‘rtasidagi eski ziddiyat yana avj oldi. Yakshanba kuni "Vasko da Gama" hamda "Santos" jamoalari o‘rtasidagi bahs oldidan an’anaviy qo‘l berib ko‘rishish marosimida mezbonlar yarim himoyachisi Tiagu Mendes hujumchi Neymar bilan ataylab salomlashmadi. San-Januar stadionida sodir bo‘lgan bu sovuq munosabat darhol keng muhokamalarga sabab bo‘ldi va ijtimoiy tarmoqlarda qizg‘in bahslarni keltirib chiqardi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
O‘yin boshlanishidan avval ham atmosferaning keskinligi sezilib turgandi. Maydonga tushish oldidan jamoalar futbolchilari bir-birlari bilan ko‘rishayotgan paytda, Tiagu Mendes "Santos" hujumchisini ochiqchasiga e’tiborsiz qoldirdi va uning uzatgan qo‘lini rad etdi. Ushbu holat stadion kameralari obyektiviga tushib qoldi va tez fursatda internet tarmog‘ida ommalashib ketdi. Videodagi vaziyatga javoban Neymar o‘zining rasmiy sahifasida xafa bo‘lganini bildiruvchi emojini qoldirdi.
Muxlislarning munosabati va ijtimoiy tarmoqlardagi keskinlikStadiondagi muhit nafaqat futbolchilarning harakatlari, balki tribunadagi muxlislar tufayli ham yanada qizidi. "Vasko da Gama" ishqibozlari o‘yin davomida Neymarning obro‘siga putur yetkazish va uni ruhiy jihatdan izdan chiqarish maqsadida uning yig‘layotgan qiyofasidagi niqoblarni tarqatishdi. Bunday bosim o‘yinchining yaqin doirasi va do‘stlarining e’tiboridan chetda qolmadi.
Xususan, Neymarning yaqin do‘sti Jota Amansiu ijtimoiy tarmoqlarda Tiagu Mendesning xatti-harakatini keskin tanqid qildi. U braziliyalik afsonaviy futbolchi Ronaldinyoning so‘zlarini eslab, kichikroq darajadagi o‘yinchilarda ko‘pincha ortiqcha ego bo‘lishini, haqiqiy yulduzlar esa ancha sodda va vazmin tabiatga egaligini ta’kidlab o‘tdi. Bu chiqish ikki futbolchi o‘rtasidagi adovat shunchaki maydon bilan cheklanib qolmasligini ko‘rsatdi.
Yillar davom etib kelayotgan adovat tarixiGoal.com xabar berishicha, Neymar va Tiagu Mendes o‘rtasidagi kelishmovchilik yangi holat emas. Bu ziddiyat ildizlari 2020-yilda Fransiyaning Ligasida — "Pari Sen-Jermen" va "Lion" jamoalari o‘rtasidagi o‘yinga borib taqaladi. O‘sha uchrashuvda Tiagu Mendes Parij klubi hujumchisiga qarshi o‘ta qo‘pol harakat ishlatib, qizil kartochka olgan edi. O‘sha qo‘pol qaychi uslubidagi tacle Neymarning oyog‘i jiddiy shikastlanishiga sabab bo‘lgandi.
Garchi o‘sha paytda Tiagu Mendes o‘z qilmishi uchun ommaviy ravishda uzr so‘ragan bo‘lsa-da, bu voqea futbolchilar xotirasida o‘chmas iz qoldirdi. Hatto o‘sha vaqtda Neymarning otasi Neymar Senior ham farzandining xavfsizligi va hakamlarning qo‘polliklarga ko‘z yumayotganidan qattiq noroziligini bildirib, futbol shafqatsiz tus olib borayotganini ta’kidlagan edi. Yakshanba kungi holat esa ana shu eski jarohatlar va og‘riqli xotiralar hanuz unutmaganini yaqqol ko‘rsatdi.
…