Neymar va Tiagu Mendes mojarosi: San-Januardagi sovuq salomlashuv

·55·Sport
Neymar va Tiagu Mendes mojarosi: San-Januardagi sovuq salomlashuv
Qisqacha

Yakshanba kuni San-Januar stadionida "Vasko da Gama" yarim himoyachisi Tiagu Mendes "Santos" hujumchisi Neymar bilan qo'l berib ko'rishmadi va uning uzatgan qo'lini rad etdi. Bu holat stadion kameralariga tushib, ijtimoiy tarmoqlarda keng muhokama qilindi, Neymar esa xafa bo'lganini bildiruvchi emoji qoldirdi.

Braziliya futbolida yulduzlar o‘rtasidagi eski ziddiyat yana avj oldi. Yakshanba kuni "Vasko da Gama" hamda "Santos" jamoalari o‘rtasidagi bahs oldidan an’anaviy qo‘l berib ko‘rishish marosimida mezbonlar yarim himoyachisi Tiagu Mendes hujumchi Neymar bilan ataylab salomlashmadi. San-Januar stadionida sodir bo‘lgan bu sovuq munosabat darhol keng muhokamalarga sabab bo‘ldi va ijtimoiy tarmoqlarda qizg‘in bahslarni keltirib chiqardi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

O‘yin boshlanishidan avval ham atmosferaning keskinligi sezilib turgandi. Maydonga tushish oldidan jamoalar futbolchilari bir-birlari bilan ko‘rishayotgan paytda, Tiagu Mendes "Santos" hujumchisini ochiqchasiga e’tiborsiz qoldirdi va uning uzatgan qo‘lini rad etdi. Ushbu holat stadion kameralari obyektiviga tushib qoldi va tez fursatda internet tarmog‘ida ommalashib ketdi. Videodagi vaziyatga javoban Neymar o‘zining rasmiy sahifasida xafa bo‘lganini bildiruvchi emojini qoldirdi.

Muxlislarning munosabati va ijtimoiy tarmoqlardagi keskinlik

Stadiondagi muhit nafaqat futbolchilarning harakatlari, balki tribunadagi muxlislar tufayli ham yanada qizidi. "Vasko da Gama" ishqibozlari o‘yin davomida Neymarning obro‘siga putur yetkazish va uni ruhiy jihatdan izdan chiqarish maqsadida uning yig‘layotgan qiyofasidagi niqoblarni tarqatishdi. Bunday bosim o‘yinchining yaqin doirasi va do‘stlarining e’tiboridan chetda qolmadi.

Xususan, Neymarning yaqin do‘sti Jota Amansiu ijtimoiy tarmoqlarda Tiagu Mendesning xatti-harakatini keskin tanqid qildi. U braziliyalik afsonaviy futbolchi Ronaldinyoning so‘zlarini eslab, kichikroq darajadagi o‘yinchilarda ko‘pincha ortiqcha ego bo‘lishini, haqiqiy yulduzlar esa ancha sodda va vazmin tabiatga egaligini ta’kidlab o‘tdi. Bu chiqish ikki futbolchi o‘rtasidagi adovat shunchaki maydon bilan cheklanib qolmasligini ko‘rsatdi.

Yillar davom etib kelayotgan adovat tarixi

Goal.com xabar berishicha, Neymar va Tiagu Mendes o‘rtasidagi kelishmovchilik yangi holat emas. Bu ziddiyat ildizlari 2020-yilda Fransiyaning Ligasida — "Pari Sen-Jermen" va "Lion" jamoalari o‘rtasidagi o‘yinga borib taqaladi. O‘sha uchrashuvda Tiagu Mendes Parij klubi hujumchisiga qarshi o‘ta qo‘pol harakat ishlatib, qizil kartochka olgan edi. O‘sha qo‘pol qaychi uslubidagi tacle Neymarning oyog‘i jiddiy shikastlanishiga sabab bo‘lgandi.

Garchi o‘sha paytda Tiagu Mendes o‘z qilmishi uchun ommaviy ravishda uzr so‘ragan bo‘lsa-da, bu voqea futbolchilar xotirasida o‘chmas iz qoldirdi. Hatto o‘sha vaqtda Neymarning otasi Neymar Senior ham farzandining xavfsizligi va hakamlarning qo‘polliklarga ko‘z yumayotganidan qattiq noroziligini bildirib, futbol shafqatsiz tus olib borayotganini ta’kidlagan edi. Yakshanba kungi holat esa ana shu eski jarohatlar va og‘riqli xotiralar hanuz unutmaganini yaqqol ko‘rsatdi.

NeymarTiagu MendesVasko da GamaSantosFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Luis Enrike Superkubokdagi mag‘lubiyatdan so‘ng keskin bayonot berdi!Luis Enrike Superkubokdagi mag‘lubiyatdan so‘ng keskin bayonot berdi!Bugun, 11:12Yangilangan rekord: Islam Maxachev Gerriga qarshi bahs sirlarini ochdi...Yangilangan rekord: Islam Maxachev Gerriga qarshi bahs sirlarini ochdi...Bugun, 11:06O‘zbek dueti benefisi: Shomurodov va Fayzullayevning o‘yiniga qanday baho berildi?O‘zbek dueti benefisi: Shomurodov va Fayzullayevning o‘yiniga qanday baho berildi?Bugun, 11:01Dana Uayt va Habib o‘rtasida bahs: Sobiq chempionning hozirgi vazni qancha?Dana Uayt va Habib o‘rtasida bahs: Sobiq chempionning hozirgi vazni qancha?Bugun, 10:56Dani Sebalos transferi: Napoli tajribali yarim himoyachi uchun harakatni boshladiDani Sebalos transferi: Napoli tajribali yarim himoyachi uchun harakatni boshladiBugun, 10:54UFC 330 finalidan so‘ng Habib Nurmagomedovning shov-shuvli posti tarqaldiUFC 330 finalidan so‘ng Habib Nurmagomedovning shov-shuvli posti tarqaldiBugun, 10:50
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?