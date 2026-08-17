NASA Oydagi uzoq muddatli missiyalar uchun olimlardan yordam soʻradi

·22·Texno
NASA Oydagi uzoq muddatli missiyalar uchun olimlardan yordam soʻradi
Qisqacha

NASA ilmiy hamjamiyatdan Oy bazalari va Mars sari uzoq muddatli ekspeditsiyalarda inson organizmiga ta'sir qiladigan xavflarni o'rganish bo'yicha takliflar so'ramoqda. Agentlik Oyga qisqa tashriflar o'rniga doimiy baza barpo etish va u yerda uzoq vaqt qolish ssenariysiga o'tmoqda, biroq Oy muhitining inson organizmiga ta'siri haqida ma'lumotlar cheklangan.

AQShning Milliy kosmonavtikada tadqiqotlar agentligi — NASA oʻzining Inson tadqiqotlari dasturi (Human Research Program, HRP) orqali ilmiy hamjamiyatga muhim murojaat bilan chiqdi. Agentlik kelgusida Oydagi bazalarda va hatto Mars sari yoʻl oladigan uzoq muddatli ekspeditsiyalarda inson organizmi duch keladigan xavflarni oldindan aniqlash hamda oʻrganish boʻyicha takliflar kiritishni soʻramoqda. Ushbu tashabbus insoniyatning kosmosni oʻzlashtirish tarixidagi yangi bosqichga oʻtish davridagi eng muhim tibbiy-biologik vazifalardan biriga aylanib ulgurdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, NASA endilikda Oyga qisqa muddatli tashriflar uyushtirishdan voz kechib, u yerda doimiy bazani barpo etish va uzoq vaqt qolish ssenariysiga oʻtmoqda. Biroq asosiy muammo shundaki, hozirgi kunda insoniyatda ayniqsa oy muhitining organizmga taʼsiri haqida oʻta cheklangan maʼlumotlar mavjud xolos. Shu paytgacha Xalqaro kosmik stansiyada (XKS) va boshqa stansiyalarda 437 kungacha boʻlgan uzoq parvozlar oʻrganilgan boʻlsa-da, Oy sirtida barcha astronavtlar jamlanma holda atigi 80 soatga yaqin vaqt oʻtkazishgan.

Oy muhitining oʻziga xos xavflari

Mutaxassislarning taʼkidlashicha, Oy sharoitini XKSdagi tajriba orqali toʻgʻridan-toʻgʻri takrorlab boʻlmaydi. Astronavtlar u yerda past darajadagi tortishish kuchi va kuchaytirilgan radiatsiya taʼsiri kabi mutlaqo oʻzgacha omillarga duch kelishadi. HRP bosh ilmiy maslahatchisi Maykl Stengerning qayd etishicha, doimiy oy bazasidagi tadqiqotlar inson organizmi qisman gravitatsiyaga uzoq vaqt davomida qanday moslashishini tushunish imkonini beradi. Shuningdek, kelgusida Oy sirtida maxsus tibbiy-biologik laboratoriyani ham joylashtirish imkoniyati mavjud.

NASA mutaxassislari uzoq muddatli qolish jismoniy va ruhiy salomatlikka qanday taʼsir qilishini chuqur oʻrganishni maqsad qilgan. Shuning bilan birga, fazogirlar uchun masofaviy tibbiy yordamni qanchalik samarali tashkil etish mumkinligi va qanday jismoniy mashqlar tizimlari talab etilishi ham diqqat markazida turibdi. Agarda jiddiy sogʻliq muammosi yuzaga kelsa, Oy sirtidan turib ekipajni Yerga zudlik bilan qaytarib olib kelish imkoni boʻlmagani sababli, bu masalalar oʻta keskin ahamiyat kasb etadi.

Hozirgi vaqtda yigʻilayotgan ilmiy savollar va takliflar kelgusidagi tadqiqotlar yoʻnalishini belgilab berishi lozim. Garchi XKSda toʻplangan tajriba mustahkam asos boʻlib xizmat qilsa-da, Oy sharoitlari koʻlami va muhit parametrlari boʻyicha tubdan farq qiladi. NASA ushbu saʼy-harakatlar orqali boʻlgʻusi oy ekspeditsiyalaridagi barcha tibbiy xavflarni minimallashtirishni va insoniyatning fazoda uzoq yashashi uchun zamin hozirlashni rejalashtirmoqda.

NASAOyKosmosFanTadqiqot
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Arktika-M yoʻldoshi quyosh tutilishini fazodan videoga oldiArktika-M yoʻldoshi quyosh tutilishini fazodan videoga oldiBugun, 10:27Koinot chiqindilari: sunʼiy yoʻldoshlar kritik chegaraga yetmoqdaKoinot chiqindilari: sunʼiy yoʻldoshlar kritik chegaraga yetmoqdaKecha, 23:24Zamonaviy OLED-televizorlar 10 yil avvalgi modellardek eskirmoqdaZamonaviy OLED-televizorlar 10 yil avvalgi modellardek eskirmoqdaKecha, 19:51NASA oy missiyalarini xususiy kompaniyalarga topshirishni rejalashtirmoqdaNASA oy missiyalarini xususiy kompaniyalarga topshirishni rejalashtirmoqdaKecha, 19:23Xiaomi brendining ilk smartfoniga 15 yil toʻldiXiaomi brendining ilk smartfoniga 15 yil toʻldiKecha, 15:28Xiaomi Mi 6 smartfoni uchun Android 17 bazasidagi HyperOS 4 chiqdiXiaomi Mi 6 smartfoni uchun Android 17 bazasidagi HyperOS 4 chiqdiKecha, 13:29
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi
Honor Robot Phone ilk bor futbol maydonida koʻrinish berdi: 4D kamerali smartfon imkoniyatlari
Honor Robot Phone ilk bor futbol maydonida koʻrinish berdi: 4D kamerali smartfon imkoniyatlari
Tecno dunyodagi ilk ramkasiz smartfonni namoyish etadi
Tecno dunyodagi ilk ramkasiz smartfonni namoyish etadi