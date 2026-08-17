Oyoqlari yo‘q bo‘lsa-da yer haydayotgan filippinlik yigit dunyoni larzaga soldi!
Filippinda yashovchi Tropang Solid belidan past qismi yo'q bo'lsa-da, dalada og'ir dehqonchilik mehnati bilan shug'ullanayotgani aks etgan video bilan ijtimoiy tarmoqlarda keng tarqaldi. U hayvonga ulangan omoch yordamida nam va tik qiyalikdagi yerni haydab, o'z rizqini mehnat bilan topmoqda. Bir necha kunlik yomg'irdan so'ng havo ochilishi bilan dalaga qaytgan Tropang: «Hozir yana daladaman. Bir necha kun tinimsiz yomg'ir yog'ib turdi va ish to'xtab qolgandi», dedi.
Ijtimoiy tarmoqlarda inson irodasi va mehnatsevarligining chegarasi yo‘qligini isbotlovchi navbatdagi ta’sirli videolavha keng tarqalmoqda. Filippinda yashovchi Tropang Solid ismli yigit belidan past qismi yo‘qligiga qaramay, dalada og‘ir dehqonchilik mehnati bilan shug‘ullanayotganini namoyish etdi.
Tarmoq foydalanuvchilarini larzaga solgan ushbu videoda yigit hayvonga ulangan omoch yordamida nam va tik qiyalikdagi yerni haydab, o‘z rizqini halol mehnat bilan terib yurgani aks etgan.
«Yomg‘ir to‘xtadi, ishga qaytishim kerak»: Oddiy dehqonning matonati
Bir necha kunlik tinimsiz yomg‘irdan so‘ng ob-havo ochilishi bilanoq dalaga chiqqan Tropang o‘z holatiga shunday izoh berdi:
«Hozir yana daladaman. Bir necha kun tinimsiz yomg‘ir yog‘ib turdi va ish to‘xtab qolgandi. Endi havo ochildi, quyosh chiqdi, shuning uchun yerni haydashga kirishdim».
Taqdim etilgan kadrlarda qahramon loyqa va noqulay yonbag‘irlikda muvozanatni mahorat bilan saqlab, omochni boshqarayotgani ko‘rinadi. Har qanday sog‘lom odamni ham toliqtiradigan bu og‘ir jarayonni u hech qanday shikoyatsiz, kundalik odatiy vazifa sifatida bajarmoqda.
Hayot uchun muhim xulosa
Ushbu videoning eng ta’sirli jihati — qahramonning taqdir zarbasidan yoki qiyinchiliklardan nolimasligida:
Imkoniyat chegaralarini yengish: Tropang nimalarni qila olmasligi haqida qayg‘urmay, nima qo‘lidan kelishini aniq biladi va harakatni aynan shu yerdan boshlaydi;
Dunyo bo‘ylab aks-sado: Millionlab insonlar ushbu kadrlarni ko‘rib, arzimas muammolar oldida tushkunlikka tushmaslik va boriga shukr qilib harakat qilish kerakligi haqida iliq izohlar qoldirmoqda.
Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.
…