Oyoqlari yo‘q bo‘lsa-da yer haydayotgan filippinlik yigit dunyoni larzaga soldi!

·48·Jamiyat
Oyoqlari yo‘q bo‘lsa-da yer haydayotgan filippinlik yigit dunyoni larzaga soldi!
Qisqacha

Filippinda yashovchi Tropang Solid belidan past qismi yo'q bo'lsa-da, dalada og'ir dehqonchilik mehnati bilan shug'ullanayotgani aks etgan video bilan ijtimoiy tarmoqlarda keng tarqaldi. U hayvonga ulangan omoch yordamida nam va tik qiyalikdagi yerni haydab, o'z rizqini mehnat bilan topmoqda. Bir necha kunlik yomg'irdan so'ng havo ochilishi bilan dalaga qaytgan Tropang: «Hozir yana daladaman. Bir necha kun tinimsiz yomg'ir yog'ib turdi va ish to'xtab qolgandi», dedi.

Ijtimoiy tarmoqlarda inson irodasi va mehnatsevarligining chegarasi yo‘qligini isbotlovchi navbatdagi ta’sirli videolavha keng tarqalmoqda. Filippinda yashovchi Tropang Solid ismli yigit belidan past qismi yo‘qligiga qaramay, dalada og‘ir dehqonchilik mehnati bilan shug‘ullanayotganini namoyish etdi.

Tarmoq foydalanuvchilarini larzaga solgan ushbu videoda yigit hayvonga ulangan omoch yordamida nam va tik qiyalikdagi yerni haydab, o‘z rizqini halol mehnat bilan terib yurgani aks etgan.

«Yomg‘ir to‘xtadi, ishga qaytishim kerak»: Oddiy dehqonning matonati

Bir necha kunlik tinimsiz yomg‘irdan so‘ng ob-havo ochilishi bilanoq dalaga chiqqan Tropang o‘z holatiga shunday izoh berdi:

«Hozir yana daladaman. Bir necha kun tinimsiz yomg‘ir yog‘ib turdi va ish to‘xtab qolgandi. Endi havo ochildi, quyosh chiqdi, shuning uchun yerni haydashga kirishdim».

Taqdim etilgan kadrlarda qahramon loyqa va noqulay yonbag‘irlikda muvozanatni mahorat bilan saqlab, omochni boshqarayotgani ko‘rinadi. Har qanday sog‘lom odamni ham toliqtiradigan bu og‘ir jarayonni u hech qanday shikoyatsiz, kundalik odatiy vazifa sifatida bajarmoqda.

Hayot uchun muhim xulosa

Ushbu videoning eng ta’sirli jihati — qahramonning taqdir zarbasidan yoki qiyinchiliklardan nolimasligida:

  • Imkoniyat chegaralarini yengish: Tropang nimalarni qila olmasligi haqida qayg‘urmay, nima qo‘lidan kelishini aniq biladi va harakatni aynan shu yerdan boshlaydi;

  • Dunyo bo‘ylab aks-sado: Millionlab insonlar ushbu kadrlarni ko‘rib, arzimas muammolar oldida tushkunlikka tushmaslik va boriga shukr qilib harakat qilish kerakligi haqida iliq izohlar qoldirmoqda.

Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.

FilippinTropang SolidTelegram
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Tomdi tuman sudi raisi Aziza Mirzayeva YTHda halok bo‘ldiTomdi tuman sudi raisi Aziza Mirzayeva YTHda halok bo‘ldiBugun, 10:31Toshkentda ko‘p qavatli uy tomida yong‘in chiqdiToshkentda ko‘p qavatli uy tomida yong‘in chiqdiBugun, 09:39Toshkent – Qarshi poyezdida katta miqdordagi pul topildi — IIV xabariToshkent – Qarshi poyezdida katta miqdordagi pul topildi — IIV xabariKecha, 12:21Munisa Rizayeva Toshkent manzarasini ko‘rib: «Dubaydamizmi?» (video)Munisa Rizayeva Toshkent manzarasini ko‘rib: «Dubaydamizmi?» (video)Kecha, 12:14Andijonda bog'cha ochish uchun 10 ming dollar so'ragan shaxs ushlandiAndijonda bog'cha ochish uchun 10 ming dollar so'ragan shaxs ushlandiKecha, 00:18Dunyoda birinchi: Toshkentda soyali ko'chalarni topib beruvchi «Yashil» yo'nalish paydo bo'ldiDunyoda birinchi: Toshkentda soyali ko'chalarni topib beruvchi «Yashil» yo'nalish paydo bo'ldi15.08, 20:44
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Arab shayxidan o‘zbekistonlik ayolga qilingan sovg‘a tarmoqlarda qizg‘in muhokama qilinmoqda
Arab shayxidan o‘zbekistonlik ayolga qilingan sovg‘a tarmoqlarda qizg‘in muhokama qilinmoqda
Abduqodir Husanov og‘ir judolikka uchradi
Abduqodir Husanov og‘ir judolikka uchradi
Uy hayvonlari uchun talab qilinadigan pasportning nusxa ko‘rinishi tarmoqlarda tarqaldi
Uy hayvonlari uchun talab qilinadigan pasportning nusxa ko‘rinishi tarmoqlarda tarqaldi
To‘y kuni qabristonga borgan kelin-kuyov ko‘pchilikni to‘lqinlantirdi
To‘y kuni qabristonga borgan kelin-kuyov ko‘pchilikni to‘lqinlantirdi
Koreyalik sayyohga 90 ming so‘mlik ichimlik sotgan O‘zbekistonlik sotuvchi Koreya televideniyasida ham yoritildi
Koreyalik sayyohga 90 ming so‘mlik ichimlik sotgan O‘zbekistonlik sotuvchi Koreya televideniyasida ham yoritildi
O‘zbekistonda erkak 8 yildan so‘ng ayolining genetik jihatdan erkak jinsiga mansub ekanligini bilib qoldi
O‘zbekistonda erkak 8 yildan so‘ng ayolining genetik jihatdan erkak jinsiga mansub ekanligini bilib qoldi
Noqonuniy qurilish qimmatga tushdi
Noqonuniy qurilish qimmatga tushdi
21 yoshli blogerning so‘nggi sayohati fojia bilan yakunlandi
21 yoshli blogerning so‘nggi sayohati fojia bilan yakunlandi