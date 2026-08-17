Yuventus Emiliano Martines transferidan voz kechdi

·25·Sport
Yuventus Emiliano Martines transferidan voz kechdi
Qisqacha

Yuventus Emiliano Martines transferi bo'yicha Aston Villa bilan kelisha olmagach, muzokaralarni rasman to'xtatdi. Bunga ingliz klubining darvozabon uchun 8,5 million funt sterling talab qilgani sabab bo'ldi. Martines hozircha Aston Villa safida qoladi, biroq klub Parma darvozaboni Zion Suzukini 30 million yevroga, bonuslar bilan birga 35 million yevrogacha bo'lgan qiymatda sotib oldi.

Italiyaning Yuventus klubi Aston Villa darvozaboni Emiliano Martinesni oʻz safiga qoʻshib olish boʻyicha muzokaralarni rasman toʻxtatdi. Tomonlar transfer qiymati borasida kelishuvga erisha olmagach, turinliklar ushbu kelishuvdan butunlay voz kechishga majbur boʻlishdi va transfer oynasi yopilishidan oldin boshqa muqobil variantlarni qidirishni boshlab yuborishdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Mashhur sport jurnalisti Fabritsio Romano oʻzining ijtimoiy tarmoqdagi sahifasida Argentinadagi jahon chempionining Italiyaga koʻchib oʻtishi barbod boʻlganini tasdiqladi. Uning soʻzlariga koʻra, Yuventus va futbolchining vakillari oʻrtasida kechgan soʻnggi muzokaralar natijasiz yakunlangan va kelishuv rasman yopilgan.

Asl manbalar maʼlumotiga koʻra, transferning barbod boʻlishiga Aston Villa klubining moliyaviy talablari sabab boʻlgan. Ingliz klubi oʻz darvozaboni uchun qatʼiy ravishda 8,5 million funt sterling miqdoridagi mablagʻni talab qilgan va bu talab Italiya grandining byudjetiga ogʻirlik qilgan. Natijada turinliklar muzokaralar stolidan butunlay turib ketishga qaror qilishgan.

Aston Villa safidagi oʻzgarishlar

Muzokaralarning muvaffaqiyatsiz yakunlangani Emiliano Martinesning hozircha Aston Villa safida qolishini anglatadi. Biroq, tajribali darvozabonning jamoadagi asosiy tarkibdagi oʻrni endilikda jiddiy xavf ostida qolmoqda, chunki ingliz klubi transfer bozorida faol harakat qilib, yangi posbonni oʻz safiga qoʻshib oldi.

Aston Villa Pari Sen-Jermen klubi nishonida turgan Parma darvozaboni Zion Suzukining transferini soʻnggi daqiqalarda oʻz foydasiga hal qildi. Klub yaponiyalik iqtidorli posbon uchun 30 million yevro toʻlashga rozi boʻlgan, bu summa bonuslar bilan birga 35 million yevroga yetishi mumkin. Jahon chempionatida ishonchli oʻyin koʻrsatgan Suzuki asosiy tarkib uchun kurashishi kutilmoqda.

Yuventusning yangi maqsadi

Martines transferi barbod boʻlgach, Yuventus darhol Tottenxem darvozaboni Guglielmo Vikario nomzodiga eʼtibor qaratdi. Fabritsio Romanoning xabar berishicha, Turin klubi hozirda Vikaroni sotib olish majburiyati bilan ijara asosida oʻz safiga qoʻshib olish boʻyicha faol muzokaralar olib bormoqda.

Italiyalik darvozabon Tottenxem safida asosiy tarkibdagi oʻrnini yoʻqotib qoʻygan edi. Unga A Seriyaga qaytish va oʻyin amaliyotini tiklash uchun ajoyib imkoniyat yuzaga kelgan boʻlib, mazkur transfer yaqin kunlarda rasman eʼlon qilinishi kutilmoqda.

YuventusEmiliano MartinesGuglielmo VikarioAston VillaTransfer
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Luis Enrike Superkubokdagi mag‘lubiyatdan so‘ng keskin bayonot berdi!Luis Enrike Superkubokdagi mag‘lubiyatdan so‘ng keskin bayonot berdi!Bugun, 11:12Yangilangan rekord: Islam Maxachev Gerriga qarshi bahs sirlarini ochdi...Yangilangan rekord: Islam Maxachev Gerriga qarshi bahs sirlarini ochdi...Bugun, 11:06O‘zbek dueti benefisi: Shomurodov va Fayzullayevning o‘yiniga qanday baho berildi?O‘zbek dueti benefisi: Shomurodov va Fayzullayevning o‘yiniga qanday baho berildi?Bugun, 11:01Dana Uayt va Habib o‘rtasida bahs: Sobiq chempionning hozirgi vazni qancha?Dana Uayt va Habib o‘rtasida bahs: Sobiq chempionning hozirgi vazni qancha?Bugun, 10:56Dani Sebalos transferi: Napoli tajribali yarim himoyachi uchun harakatni boshladiDani Sebalos transferi: Napoli tajribali yarim himoyachi uchun harakatni boshladiBugun, 10:54UFC 330 finalidan so‘ng Habib Nurmagomedovning shov-shuvli posti tarqaldiUFC 330 finalidan so‘ng Habib Nurmagomedovning shov-shuvli posti tarqaldiBugun, 10:50
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?