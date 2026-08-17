Yuventus Emiliano Martines transferidan voz kechdi
Yuventus Emiliano Martines transferi bo'yicha Aston Villa bilan kelisha olmagach, muzokaralarni rasman to'xtatdi. Bunga ingliz klubining darvozabon uchun 8,5 million funt sterling talab qilgani sabab bo'ldi. Martines hozircha Aston Villa safida qoladi, biroq klub Parma darvozaboni Zion Suzukini 30 million yevroga, bonuslar bilan birga 35 million yevrogacha bo'lgan qiymatda sotib oldi.
Italiyaning Yuventus klubi Aston Villa darvozaboni Emiliano Martinesni oʻz safiga qoʻshib olish boʻyicha muzokaralarni rasman toʻxtatdi. Tomonlar transfer qiymati borasida kelishuvga erisha olmagach, turinliklar ushbu kelishuvdan butunlay voz kechishga majbur boʻlishdi va transfer oynasi yopilishidan oldin boshqa muqobil variantlarni qidirishni boshlab yuborishdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Mashhur sport jurnalisti Fabritsio Romano oʻzining ijtimoiy tarmoqdagi sahifasida Argentinadagi jahon chempionining Italiyaga koʻchib oʻtishi barbod boʻlganini tasdiqladi. Uning soʻzlariga koʻra, Yuventus va futbolchining vakillari oʻrtasida kechgan soʻnggi muzokaralar natijasiz yakunlangan va kelishuv rasman yopilgan.
Asl manbalar maʼlumotiga koʻra, transferning barbod boʻlishiga Aston Villa klubining moliyaviy talablari sabab boʻlgan. Ingliz klubi oʻz darvozaboni uchun qatʼiy ravishda 8,5 million funt sterling miqdoridagi mablagʻni talab qilgan va bu talab Italiya grandining byudjetiga ogʻirlik qilgan. Natijada turinliklar muzokaralar stolidan butunlay turib ketishga qaror qilishgan.
Aston Villa safidagi oʻzgarishlarMuzokaralarning muvaffaqiyatsiz yakunlangani Emiliano Martinesning hozircha Aston Villa safida qolishini anglatadi. Biroq, tajribali darvozabonning jamoadagi asosiy tarkibdagi oʻrni endilikda jiddiy xavf ostida qolmoqda, chunki ingliz klubi transfer bozorida faol harakat qilib, yangi posbonni oʻz safiga qoʻshib oldi.
Aston Villa Pari Sen-Jermen klubi nishonida turgan Parma darvozaboni Zion Suzukining transferini soʻnggi daqiqalarda oʻz foydasiga hal qildi. Klub yaponiyalik iqtidorli posbon uchun 30 million yevro toʻlashga rozi boʻlgan, bu summa bonuslar bilan birga 35 million yevroga yetishi mumkin. Jahon chempionatida ishonchli oʻyin koʻrsatgan Suzuki asosiy tarkib uchun kurashishi kutilmoqda.
Yuventusning yangi maqsadiMartines transferi barbod boʻlgach, Yuventus darhol Tottenxem darvozaboni Guglielmo Vikario nomzodiga eʼtibor qaratdi. Fabritsio Romanoning xabar berishicha, Turin klubi hozirda Vikaroni sotib olish majburiyati bilan ijara asosida oʻz safiga qoʻshib olish boʻyicha faol muzokaralar olib bormoqda.
Italiyalik darvozabon Tottenxem safida asosiy tarkibdagi oʻrnini yoʻqotib qoʻygan edi. Unga A Seriyaga qaytish va oʻyin amaliyotini tiklash uchun ajoyib imkoniyat yuzaga kelgan boʻlib, mazkur transfer yaqin kunlarda rasman eʼlon qilinishi kutilmoqda.
…