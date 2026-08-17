Eron AQSH harbiylarini ushlash uchun mukofot e’lon qildi

·39·Dunyo
Eron AQSH harbiylarini ushlash uchun mukofot e’lon qildi
Qisqacha

Eron armiyasi AQSH harbiy xizmatchilarini qo'lga olgan, o'ldirgan yoki tegishli organlarga topshirgan shaxslarga 30 ming dollar mukofot berishini ma'lum qildi. Eron armiyasi qo'mondoni, general-mayor Amir Hotamining aytishicha, ayollar uchun mukofot miqdori ikki barobar oshirilib, 60 ming dollargacha yetadi.

Eron armiyasi AQSH harbiy xizmatchilarini qo‘lga olish yoki o‘ldirgan shaxslarga pul mukofoti berishini ma’lum qildi. Bu haqda Eron davlat axborot agentligi IRNA ma’lumotlariga tayanib xalqaro OAV xabar tarqatdi.

Eron armiyasi qo‘mondoni, general-mayor Amir Hotamining aytishicha, agar AQSH harbiylari Eron hududiga kirsa, ulardan birini qo‘lga olgan, o‘ldirgan yoki tegishli organlarga topshirgan shaxsga 30 ming dollar miqdorida mukofot beriladi. Hotami bu qaror fuqarolarning moliyaviy qo‘llab-quvvatlash bo‘yicha ko‘plab murojaatlaridan so‘ng qabul qilinganini aytdi.

Eron harbiy rahbari mukofot miqdori ayollar uchun ikki barobar — 60 ming dollargacha bo‘lishini ham aytgan. Biroq u AQSH harbiylari qachon va qayerda nishonga olinishi mumkinligi bo‘yicha aniq tafsilotlarni keltirmagan.

Shu bilan birga, Hotami AQSH harbiylariga qarshi qo‘llanilgan qurollarni bozor narxidan ikki baravar yuqori qiymatda qayta sotib olish va ularning o‘rniga yangi qurollar berish taklifini ham bildirgani xabar qilinmoqda.

Bu bayonot AQSH va Eron o‘rtasidagi keskinlik yuqori darajada saqlanib qolayotgan bir paytda yangradi. Hotami avval ham AQSH qo‘shinlari Eron hududiga kirgan taqdirda mamlakat harbiylari keskin javob qaytarishini bildirgan edi.

Ayni paytda AQSH quruqlik qo‘shinlarining Eron hududida joylashtirilgani haqida tasdiqlangan ma’lumotlar yo‘q. Shu sababli e’lon qilingan mukofotning amalda qanday mexanizm asosida to‘lanishi ham ochiqlanmagan.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yosh shifokor xususiy shifoxonadagi ilk ish kunidayoq iste’foga chiqdiYosh shifokor xususiy shifoxonadagi ilk ish kunidayoq iste’foga chiqdiBugun, 11:02Vengriyada ziyoratchilar avtobusi halokatga uchradiVengriyada ziyoratchilar avtobusi halokatga uchradiBugun, 09:57€9 millionlik san'at xazinasi topildi: mashhur rassomlarning o'g'irlangan kartinalari qaytarildi€9 millionlik san'at xazinasi topildi: mashhur rassomlarning o'g'irlangan kartinalari qaytarildiBugun, 06:29Holandning "sevimli sabzisi" Norvegiyada xitga aylandi: hatto yangi nom ham oldiHolandning "sevimli sabzisi" Norvegiyada xitga aylandi: hatto yangi nom ham oldiBugun, 06:03Ronaldo va Jorjina nihoyat ramziy sanada nikohdan o‘tishdi: ilk video va suratlar tarmoqlarda tarqaldi! (video)Ronaldo va Jorjina nihoyat ramziy sanada nikohdan o‘tishdi: ilk video va suratlar tarmoqlarda tarqaldi! (video)Bugun, 06:00Indoneziyada 7,7 magnitudali zilzila: qurbonlar soni 53 nafarga yetdiIndoneziyada 7,7 magnitudali zilzila: qurbonlar soni 53 nafarga yetdiBugun, 05:54
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi