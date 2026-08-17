Arktika-M yoʻldoshi quyosh tutilishini fazodan videoga oldi

·12·Texno
Arktika-M yoʻldoshi quyosh tutilishini fazodan videoga oldi
Qisqacha

Rossiyaning «Arktika-M» kosmik tizimi 12-avgust kuni sodir bo'lgan to'liq quyosh tutilishini orbitadan muvaffaqiyatli videoga oldi. Hodisa Moskva vaqti bilan 18:34 dan 22:58 ga qadar davom etgan. Tasvirlarda Oyning to'q soyasi Yer yuzi bo'ylab bosqichma-bosqich harakatlanayotgani ko'rindi. «Arktika-M» Arktika va Yerning shimoliy hududlarini uzluksiz kuzatishga mo'ljallangan bo'lib, olingan kadrlar uning ilmiy kuzatuvlarni ham amalga oshira olishini ko'rsatdi.

Rossiyaning «Arktika-M» kosmik tizimi 12-avgust kuni sodir boʻlgan toʻliq quyosh tutilishini orbitadan turib muvaffaqiyatli qayd etdi. Noyob astronomik hodisa Moskva vaqti bilan soat 18:34 dan 22:58 ga qadar davom etdi va zamonaviy kosmik texnologiyalar imkoniyatlarini yana bir bor namoyish etdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, fazoviy apparat tomonidan olingan kadrlarda Oyning toʻq soyasi Yer yuzi boʻylab bosqichma-bosqich harakatlanayotganini aniq koʻrish mumkin. Bunday noyob tasvirlar sayyoramizdagi yirik miqyosdagi tabiiy jarayonlarni global miqyosda kuzatishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Fazodan noyob kuzatuv

Anʼanaviy tarzda quyosh tutilishi Yer yuzidagi maʼlum bir nuqtadan turib kuzatilsa, «Arktika-M» yordamida olingan kadrlar jarayonga butunlay oʻzgacha nuqtai nazardan qarash imkonini berdi. Kosmosdan turib olib borilgan tasvirga olish ishlari Oy soyasining sayyoraning muhim qismi boʻylab qanday koʻchib oʻtishini yaqqol koʻrsatib berdi.

Mutaxassislarning taʼkidlashicha, Oy Quyoshni toʻsib qoʻyayotgan bir paytda, uning soyasi Yer sirtida toʻliq tutilish hududi bilan birgalikda ketma-ket siljib boradi. Bu esa olimlarga nafaqat estetik jihatdan goʻzal manzarani, balki atmosfera va sayyoramiz yuzasidagi oʻzgarishlarni tahlil qilish uchun qimmatli ilmiy maʼlumotlarni taqdim etadi.

Kosmik tizimning vazifalari

«Arktika-M» asosan Arktika mintaqasi hamda Yerning shimoliy hududlarini uzluksiz kuzatishga moʻljallangan ilgʻor Rossiya kosmik tizimi hisoblanadi. Mazkur turdagi sunʼiy yoʻldoshlar sayyoramiz yuzasi va uning atmosferasini doimiy ravishda suratga olib boradi.

Ushbu texnologik yechimlar turli meteorologik jarayonlar, iqlim oʻzgarishlari hamda koinotdan turib qayd etiladigan yirik tabiiy hodisalarni tezkorlik bilan aniqlash va kuzatish imkoniyatini beradi. 12-avgustdagi quyosh tutilishi paytida olingan kadrlar esa tizimning nafaqat amaliy vazifalarni, balki murakkab ilmiy kuzatuvlarni ham muvaffaqiyatli bajarishini isbotladi.

Arktika-MQuyosh tutilishiKosmik texnologiyalarAstronomiyaSunʼiy yoʻldosh
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

NASA Oydagi uzoq muddatli missiyalar uchun olimlardan yordam soʻradiNASA Oydagi uzoq muddatli missiyalar uchun olimlardan yordam soʻradiBugun, 09:58Koinot chiqindilari: sunʼiy yoʻldoshlar kritik chegaraga yetmoqdaKoinot chiqindilari: sunʼiy yoʻldoshlar kritik chegaraga yetmoqdaKecha, 23:24Zamonaviy OLED-televizorlar 10 yil avvalgi modellardek eskirmoqdaZamonaviy OLED-televizorlar 10 yil avvalgi modellardek eskirmoqdaKecha, 19:51NASA oy missiyalarini xususiy kompaniyalarga topshirishni rejalashtirmoqdaNASA oy missiyalarini xususiy kompaniyalarga topshirishni rejalashtirmoqdaKecha, 19:23Xiaomi brendining ilk smartfoniga 15 yil toʻldiXiaomi brendining ilk smartfoniga 15 yil toʻldiKecha, 15:28Xiaomi Mi 6 smartfoni uchun Android 17 bazasidagi HyperOS 4 chiqdiXiaomi Mi 6 smartfoni uchun Android 17 bazasidagi HyperOS 4 chiqdiKecha, 13:29
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi
Honor Robot Phone ilk bor futbol maydonida koʻrinish berdi: 4D kamerali smartfon imkoniyatlari
Honor Robot Phone ilk bor futbol maydonida koʻrinish berdi: 4D kamerali smartfon imkoniyatlari
Tecno dunyodagi ilk ramkasiz smartfonni namoyish etadi
Tecno dunyodagi ilk ramkasiz smartfonni namoyish etadi