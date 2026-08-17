Arktika-M yoʻldoshi quyosh tutilishini fazodan videoga oldi
Rossiyaning «Arktika-M» kosmik tizimi 12-avgust kuni sodir bo'lgan to'liq quyosh tutilishini orbitadan muvaffaqiyatli videoga oldi. Hodisa Moskva vaqti bilan 18:34 dan 22:58 ga qadar davom etgan. Tasvirlarda Oyning to'q soyasi Yer yuzi bo'ylab bosqichma-bosqich harakatlanayotgani ko'rindi. «Arktika-M» Arktika va Yerning shimoliy hududlarini uzluksiz kuzatishga mo'ljallangan bo'lib, olingan kadrlar uning ilmiy kuzatuvlarni ham amalga oshira olishini ko'rsatdi.
Rossiyaning «Arktika-M» kosmik tizimi 12-avgust kuni sodir boʻlgan toʻliq quyosh tutilishini orbitadan turib muvaffaqiyatli qayd etdi. Noyob astronomik hodisa Moskva vaqti bilan soat 18:34 dan 22:58 ga qadar davom etdi va zamonaviy kosmik texnologiyalar imkoniyatlarini yana bir bor namoyish etdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, fazoviy apparat tomonidan olingan kadrlarda Oyning toʻq soyasi Yer yuzi boʻylab bosqichma-bosqich harakatlanayotganini aniq koʻrish mumkin. Bunday noyob tasvirlar sayyoramizdagi yirik miqyosdagi tabiiy jarayonlarni global miqyosda kuzatishda muhim ahamiyat kasb etadi.
Fazodan noyob kuzatuvAnʼanaviy tarzda quyosh tutilishi Yer yuzidagi maʼlum bir nuqtadan turib kuzatilsa, «Arktika-M» yordamida olingan kadrlar jarayonga butunlay oʻzgacha nuqtai nazardan qarash imkonini berdi. Kosmosdan turib olib borilgan tasvirga olish ishlari Oy soyasining sayyoraning muhim qismi boʻylab qanday koʻchib oʻtishini yaqqol koʻrsatib berdi.
Mutaxassislarning taʼkidlashicha, Oy Quyoshni toʻsib qoʻyayotgan bir paytda, uning soyasi Yer sirtida toʻliq tutilish hududi bilan birgalikda ketma-ket siljib boradi. Bu esa olimlarga nafaqat estetik jihatdan goʻzal manzarani, balki atmosfera va sayyoramiz yuzasidagi oʻzgarishlarni tahlil qilish uchun qimmatli ilmiy maʼlumotlarni taqdim etadi.
Kosmik tizimning vazifalari«Arktika-M» asosan Arktika mintaqasi hamda Yerning shimoliy hududlarini uzluksiz kuzatishga moʻljallangan ilgʻor Rossiya kosmik tizimi hisoblanadi. Mazkur turdagi sunʼiy yoʻldoshlar sayyoramiz yuzasi va uning atmosferasini doimiy ravishda suratga olib boradi.
Ushbu texnologik yechimlar turli meteorologik jarayonlar, iqlim oʻzgarishlari hamda koinotdan turib qayd etiladigan yirik tabiiy hodisalarni tezkorlik bilan aniqlash va kuzatish imkoniyatini beradi. 12-avgustdagi quyosh tutilishi paytida olingan kadrlar esa tizimning nafaqat amaliy vazifalarni, balki murakkab ilmiy kuzatuvlarni ham muvaffaqiyatli bajarishini isbotladi.
…