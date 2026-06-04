Lada Azimut sotuvlar boshlanmasdan turib turbo dvigatel bilan jihozlandi

·91·Avto
Lada Azimut sotuvlar boshlanmasdan turib turbo dvigatel bilan jihozlandi
Audio versiyasi

AvtoVAZ rahbari Maksim Sokolovning maʻlum qilishicha, Lada Azimut krossoveri hozirda turbo dvigatel bilan sinovdan oʻtkazilmoqda. Yangi modelni seriyali ishlab chiqarish boʻyicha yakuniy qaror ushbu sinovlar natijalariga koʻra qabul qilinadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Kompaniya rahbariyati yaqin kelajakda flagman modellarga, birinchi navbatda Lada Azimut avtomobiliga gibrid va turbo dvigatellarni oʻrnatishni rejalashtirmoqda. Bunday prototip joriy yilning oxirigacha keng jamoatchilikka namoyish etilishi kutilmoqda.

Taʻkidlash joizki, gap faqat Rossiyada ishlab chiqarilgan agregatlar haqida emas, balki hamkorlik doirasida olingan dvigatellar haqida bormoqda. Hozirgi vaqtda Lada brendining Granta, Vesta, Niva, Largus va Iskra kabi barcha seriyali modellari faqat atmosferali dvigatellar bilan jihozlangan.

Lada Azimut krossoverini seriyali ishlab chiqarish joriy yilning uchinchi choragida boshlanishi, sotuvlar esa toʻrtinchi chorakka borib yoʻlga qoʻyilishi rejalashtirilgan. Yangi model Lada Vesta platformasining modernizatsiya qilingan varianti asosida qurilgan.

Lada AzimutAvtoVAZTurbo DvigatelAvtomobilLada Vesta
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yetti oʻrinli Skoda Peaq: Yangi flagman krossoverning ilk suratlari eʼlon qilindiBugun, 08:27Ford 2029-yilgacha Yevropada ralli uslubidagi beshta yangi modelni chiqaradiBugun, 07:272005-yilgi BMW 3 Series bilan 8000 kilometr: Klassikani har kuni haydash mumkinmi?Bugun, 06:27Stellantis yangi strategiyani eʻlon qildi: Asosiy eʻtibor mahsulot sifatigaBugun, 05:24Toyota Alphard va Vellfire yangilandi: yanada qulay va arzonroq gibrid versiyalarBugun, 03:272026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladiBugun, 02:28
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Rim papasi yangi elektromobilga mindi, Ferrari aksiyalari quladi (video)
O‘zbekistonda mashhur brend avtomobil ishlab chiqarmoqchi
BYD oʻzining yangi flagman krossoveri Hiace 08 modelini taqdim etdi
BYD Yuan Plus uchinchi avlodi 21-may kuni taqdim etiladi
850 ot kuchiga ega Rezvani Fortress zirhli pikapi taqdim etildi
Zeekr endi yetakchi emas: Xitoyning eng aqlli avtomobillari e’lon qilindi
Hongqi Guoya: Mercedes-Maybach S-Class ga raqobatchi bo‘lgan hashamatli sedan
Rossiyada RAM pikaplariga talab keskin oshdi: Savdo hajmi 121 foizga oʻsdi