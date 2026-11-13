Munisa Rizayeva yangi qo‘shig‘ini muxlislariga taqdim etdi: "Adolar etma" (video)
1 daqiqa o'qish17
Xonanda Munisa Rizayeva bugun yangi taronasini muxlislar e’tiboriga havola qildi. «Adolar etma» deb nomlangan qo‘shiq xonandaning YouTube'dagi rasmiy kanaliga joylandi.
Yangi tarona e’lon qilinishi bilanoq tinglovchilarda qiziqish uyg‘otdi. Qisqa vaqt ichida ko‘plab tomoshalar to‘plagan qo‘shiq ostida iliq izohlar ham ko‘paydi. Muxlislar taronani yuqori baholab, xonandaga ijodiy omad tilamoqda.
Siz Munisa Rizayevaning «Adolar etma» taronasini tingladingizmi? Agar qo‘shiqqa 10 ballik tizimda baho berish imkoniyati bo‘lganida, necha ball qo‘ygan bo‘lardingiz? Fikringizni izohlarda yozib qoldiring!
Maqola sizga yoqdimi?
Zamin'ni kuzating:Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…