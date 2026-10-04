Onix va Tracker uchun 0 foizli to‘lov shartlari e’lon qilindi

·0·Avto
Onix va Tracker uchun 0 foizli to‘lov shartlari e’lon qilindi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Davr Bank bilan hamkorlikda Chevrolet Onix va Tracker avtomobillari uchun 0 foizli kredit taklif etilmoqda.
  • Xaridorlar boshlang‘ich to‘lov miqdori va muddatini o‘zlariga qulay tarzda tanlab, 15 foizdan 50 foizgacha bo‘lgan boshlang‘ich to‘lov bilan 24 oydan 60 oygacha muddatga avtomobil xarid qilishlari mumkin.
  • Masalan, 15 foiz boshlang‘ich to‘lov bilan Onix uchun oylik to‘lov 6 mln 543 ming 229 so‘m, Tracker uchun esa 7 mln 825 ming 361 so‘mni tashkil etadi.

Chevrolet Onix va Tracker avtomobillarini xarid qilish uchun yangi bo‘lib to‘lash shartlari taklif etildi. Davr Bank bilan hamkorlikdagi dasturda avtomobillarni 15 foiz boshlang‘ich to‘lov bilan 0 foizli stavkada xarid qilish mumkin.

Yangi shartlarda xaridor boshlang‘ich to‘lov miqdori va to‘lov muddatini o‘ziga qulay tarzda tanlashi mumkin.

Kamroq boshlang‘ich to‘lov qilishni istaganlar uchun Onix'ga 27 mln 712 ming 500 so‘m, Tracker'ga esa 33 mln 142 ming 704 so‘mdan boshlang‘ich to‘lov belgilab qo‘yilgan. Bu holatda Onix uchun oylik to‘lov 6 mln 543 ming 229 so‘m, Tracker uchun esa 7 mln 825 ming 361 so‘mni tashkil etadi.

Kattaroq boshlang‘ich to‘lov evaziga oylik xarajatni kamaytirish imkoniyati ham bor. Bunda Onix uchun 92 mln 375 ming so‘m boshlang‘ich to‘lov qilinsa, oylik to‘lov 1 mln 539 ming 583 so‘mdan bo‘ladi. Tracker uchun 110 mln 475 ming 680 so‘m boshlang‘ich to‘lovda oyiga 1 mln 841 ming 261 so‘mdan to‘lash mumkin.

0 foizli shartlar boshlang‘ich to‘lov miqdoriga qarab quyidagicha belgilangan:

• 15 foiz boshlang‘ich to‘lov, 24 oyga

• 25 foiz boshlang‘ich to‘lov, 36 oyga

• 30 foiz boshlang‘ich to‘lov, 40 oyga

• 40 foiz boshlang‘ich to‘lov, 48 oyga

• 50 foiz boshlang‘ich to‘lov, 60 oyga

Bundan tashqari, 2 foizdan 12 foizgacha pasaytirilgan foiz stavkalari asosida ham to‘lov variantlari mavjud.

Shu bilan birga, ushbu shartlar avtomobillarning bazaviy komplektatsiyalari asosida hisoblangan. Yakuniy to‘lov miqdori tanlangan komplektatsiyaga qarab farq qilishi mumkin.

Mazkur taklif avtomobillarning zavod narxi pasaytirilganini anglatmaydi. Asosiy o‘zgarish xaridni bo‘lib to‘lash va kreditlash shartlariga taalluqli.

Chevrolet OnixChevrolet TrackerDavr Bank
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Samarqandda 11 ta hujjat sabab Chevrolet ONIX xatlandiSamarqandda 11 ta hujjat sabab Chevrolet ONIX xatlandi23 sentabr 21:19Damas avtomobilini 50 foizini to‘lab, qolganini 24 oyda foizsiz berish mumkinDamas avtomobilini 50 foizini to‘lab, qolganini 24 oyda foizsiz berish mumkin24 sentabr 10:29UzAuto Motors foizsiz rassrochka muddatlarini uzaytirdiUzAuto Motors foizsiz rassrochka muddatlarini uzaytirdi18 iyul 14:46Chevrolet Onix avtomobillari savdosi bilan bog‘liq muhokamalar ijtimoiy tarmoqlarda ko‘paymoqdaChevrolet Onix avtomobillari savdosi bilan bog‘liq muhokamalar ijtimoiy tarmoqlarda ko‘paymoqda17 iyun 14:57«Chiroyli» avtomobil raqamini saqlash endi qancha turadi?«Chiroyli» avtomobil raqamini saqlash endi qancha turadi?4 avgust 17:07BelDji zavodi uchinchi avtomobil brendini bozorga chiqarishni rejalashtirmoqdaBelDji zavodi uchinchi avtomobil brendini bozorga chiqarishni rejalashtirmoqdaBugun 00:50
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Xiaomi oʻzining gigant gibrid krossoverlarini yetkazib berishni boshladi
Xiaomi oʻzining gigant gibrid krossoverlarini yetkazib berishni boshladi
«Rul va pedallarsiz kelajak»: Tesla Ostinda sirli Cybercab'ni namoyish etdi
«Rul va pedallarsiz kelajak»: Tesla Ostinda sirli Cybercab'ni namoyish etdi
Geely kompaniyasining ilk yirik yoʻltanlamasi bir soatda 43 mingdan ortiq buyurtma oldi
Geely kompaniyasining ilk yirik yoʻltanlamasi bir soatda 43 mingdan ortiq buyurtma oldi
Dunyodagi eng tor avtomobil Ginnes rekordiga kirdi
Dunyodagi eng tor avtomobil Ginnes rekordiga kirdi
BYD elektromobillari 1300 kilometrlik masofani bosib oʻtishi mumkin
BYD elektromobillari 1300 kilometrlik masofani bosib oʻtishi mumkin
Toyota Land Cruiser 300 yangilandi: endi benzini yoʻq va gibridga oʻtdi
Toyota Land Cruiser 300 yangilandi: endi benzini yoʻq va gibridga oʻtdi
Kia K4 2027 modeli taqdim etildi: yangi imkoniyatlar va narxlar
Kia K4 2027 modeli taqdim etildi: yangi imkoniyatlar va narxlar
Chery va Jaguar Land Rover hamkorligidagi Freelander 8 jahon rekordini oʻrnatdi
Chery va Jaguar Land Rover hamkorligidagi Freelander 8 jahon rekordini oʻrnatdi