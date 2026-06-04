Yenakiyevo yaqinida yo‘lovchi avtobusiga dron orqali hujum uyushtirildi
Foto: Reuters
Dunyo hamjamiyati va xalqaro ommaviy axborot vositalarining nigohi yana bir bor urush olovi ichida qolayotgan hududlardagi fojiali voqealarga qaratildi. Donetsk viloyatining okkupatsiya ostidagi hududida tinch aholi vakillari ketayotgan yo‘lovchi avtobusiga uchuvchisiz uchish apparati (dron) orqali halokatli zarba berilgani haqida xabarlar tarqaldi. Mazkur mudhish hodisa oqibatida bir necha kishi hayotdan ko‘z yumdi.
Zarba tafsilotlari va qurbonlar soni
Dastlabki ma’lumotlarga ko‘ra, o‘zini o‘zi e’lon qilgan Donetsk xalq respublikasi (DXR) rahbari Denis Pushilin chorshanba kuni ertalab «Moskva – Simferopol» yo‘nalishida harakatlanayotgan transport vositasi nishonga olingani, buning oqibatida 7 kishi halok bo‘lib, 11 kishi og‘ir tan jarohati olganini ma’lum qilgan edi.
Biroq keyinroq vaziyatga aniqlik kiritilib, qurbonlar soni 8 nafarga yetgani e’lon qilindi. Shuningdek, avtobus Rossiya poytaxtidan emas, balki shahar chetidagi Podolsk aholi punktidan yo‘lga chiqqani ma’lum bo‘ldi. Front chizig‘idan taxminan 40 kilometr uzoqlikda joylashgan Yenakiyevo shahrida yuz bergan ushbu voqea yuzasidan quyidagi tafsilotlar aniqlangan:
Yo‘lovchilar holati: Mahalliy sog‘liqni saqlat vazirligi jabrlanganlarning barchasi oddiy fuqarolar ekanini, ular orasida harbiylar umumuman bo‘lmaganini tasdiqladi. Jabrlanuvchilar zudlik bilan Gorlovkadagi shifoxonaga yetkazilgan.
Ro‘yxat muammosi: Mazkur reys uchun jami 53 kishi ro‘yxatdan o‘tgan bo‘lib, portlash paytida ularning qanchasi salon ichida bo‘lgani hozircha noma’lum. Mutasaddilar yo‘lovchilarning harakatlanish grafigi bo‘yicha surishtiruv o‘tkazmoqda.
Transport kompaniyasi bayonoti: Anneksiya qilingan Qrim rasmiylari avtobus mahalliy tashuvchiga tegishli ekanini bildirdi. «Bolshoy mir» shirkati rahbari Elmaz Ablyakimovning so‘zlariga ko‘ra, Rossiya markazidan yarimorolga qatnaydigan transportlar Donetskning shimoliy qismi yoki Mariupol orqali o‘tuvchi «Novorossiya» avtomagistralidan foydalanadi.
Tomonlarning rasmiy munosabati
Mazkur qonli hodisa yuzasidan ikki tomon ham bir-biriga zid bo‘lgan rasmiy bayonotlarni ilgari surmoqda:
Tomonlar
Rasmiy pozitsiya va bildirilgan fikrlar
Ukraina Qurolli Kuchlari
Bosh shtab Yenakiyevo hududidagi hujumlarni tasdiqlamadi va «tajovuzkor davlat bayonotlariga izoh bermasligini» ma’lum qildi.
Ukraina MXMK vakili
A. Kovalenko Rossiyaning o‘zi dronlar bilan tinch aholini nishonga olishini va bu terrorni xaspo‘shlash uchun parallel reallik yaratayotganini aytdi.
Rossiya rahbariyati
Kreml vakili Dmitriy Peskov voqeani «Kiyev rejimining navbatdagi jinoyati» deb baholadi. Tergov qo‘mitasi terakt moddasi bilan ish ochdi.
Bundan tashqari, yaqinda Rossiya prezidenti Vladimir Putin Ukraina tomonini yoshlar va voyaga yetmaganlarga nisbatan og‘ir jinoyatlar sodir etayotganlikda ayblab, Starobelsk va Genichesk shaharlaridagi hujumlarni misol qilib keltirgan edi. Ukraina tomoni esa Starobelskdagi hujum faqatgina Rossiya harbiy obyektlariga qaratilganini va xalqaro gumanitar huquq normalariga qat’iy amal qilinishini bildirgan.
Moskva o‘z hududiga uyushtirilayotgan bu kabi hujumlarga javoban Ukraina infratuzilmasiga «tizimli zarbalar» berilishi haqida yana bir bor ogohlantirdi. Rossiya hukumati faqat harbiy nishonlarni o‘qqa tutayotganini ta’kidlasa-da, amalda tinch aholi orasida qurbonlar soni ortib bormoqda.
Dunyo va mintaqadagi eng so‘nggi siyosiy jarayonlar, xalqaro nizolar atrofidagi muhim va xolis yangiliklarni har doim Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!
…