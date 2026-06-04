Yenakiyevo yaqinida yo‘lovchi avtobusiga dron orqali hujum uyushtirildi

·109·Dunyo
Yenakiyevo yaqinida yo‘lovchi avtobusiga dron orqali hujum uyushtirildi
Audio versiyasi

Foto: Reuters

Dunyo hamjamiyati va xalqaro ommaviy axborot vositalarining nigohi yana bir bor urush olovi ichida qolayotgan hududlardagi fojiali voqealarga qaratildi. Donetsk viloyatining okkupatsiya ostidagi hududida tinch aholi vakillari ketayotgan yo‘lovchi avtobusiga uchuvchisiz uchish apparati (dron) orqali halokatli zarba berilgani haqida xabarlar tarqaldi. Mazkur mudhish hodisa oqibatida bir necha kishi hayotdan ko‘z yumdi.

Zarba tafsilotlari va qurbonlar soni

Dastlabki ma’lumotlarga ko‘ra, o‘zini o‘zi e’lon qilgan Donetsk xalq respublikasi (DXR) rahbari Denis Pushilin chorshanba kuni ertalab «Moskva – Simferopol» yo‘nalishida harakatlanayotgan transport vositasi nishonga olingani, buning oqibatida 7 kishi halok bo‘lib, 11 kishi og‘ir tan jarohati olganini ma’lum qilgan edi.

Biroq keyinroq vaziyatga aniqlik kiritilib, qurbonlar soni 8 nafarga yetgani e’lon qilindi. Shuningdek, avtobus Rossiya poytaxtidan emas, balki shahar chetidagi Podolsk aholi punktidan yo‘lga chiqqani ma’lum bo‘ldi. Front chizig‘idan taxminan 40 kilometr uzoqlikda joylashgan Yenakiyevo shahrida yuz bergan ushbu voqea yuzasidan quyidagi tafsilotlar aniqlangan:

  • Yo‘lovchilar holati: Mahalliy sog‘liqni saqlat vazirligi jabrlanganlarning barchasi oddiy fuqarolar ekanini, ular orasida harbiylar umumuman bo‘lmaganini tasdiqladi. Jabrlanuvchilar zudlik bilan Gorlovkadagi shifoxonaga yetkazilgan.

  • Ro‘yxat muammosi: Mazkur reys uchun jami 53 kishi ro‘yxatdan o‘tgan bo‘lib, portlash paytida ularning qanchasi salon ichida bo‘lgani hozircha noma’lum. Mutasaddilar yo‘lovchilarning harakatlanish grafigi bo‘yicha surishtiruv o‘tkazmoqda.

  • Transport kompaniyasi bayonoti: Anneksiya qilingan Qrim rasmiylari avtobus mahalliy tashuvchiga tegishli ekanini bildirdi. «Bolshoy mir» shirkati rahbari Elmaz Ablyakimovning so‘zlariga ko‘ra, Rossiya markazidan yarimorolga qatnaydigan transportlar Donetskning shimoliy qismi yoki Mariupol orqali o‘tuvchi «Novorossiya» avtomagistralidan foydalanadi.

Tomonlarning rasmiy munosabati

Mazkur qonli hodisa yuzasidan ikki tomon ham bir-biriga zid bo‘lgan rasmiy bayonotlarni ilgari surmoqda:

Tomonlar

Rasmiy pozitsiya va bildirilgan fikrlar

Ukraina Qurolli Kuchlari

Bosh shtab Yenakiyevo hududidagi hujumlarni tasdiqlamadi va «tajovuzkor davlat bayonotlariga izoh bermasligini» ma’lum qildi.

Ukraina MXMK vakili

A. Kovalenko Rossiyaning o‘zi dronlar bilan tinch aholini nishonga olishini va bu terrorni xaspo‘shlash uchun parallel reallik yaratayotganini aytdi.

Rossiya rahbariyati

Kreml vakili Dmitriy Peskov voqeani «Kiyev rejimining navbatdagi jinoyati» deb baholadi. Tergov qo‘mitasi terakt moddasi bilan ish ochdi.

Bundan tashqari, yaqinda Rossiya prezidenti Vladimir Putin Ukraina tomonini yoshlar va voyaga yetmaganlarga nisbatan og‘ir jinoyatlar sodir etayotganlikda ayblab, Starobelsk va Genichesk shaharlaridagi hujumlarni misol qilib keltirgan edi. Ukraina tomoni esa Starobelskdagi hujum faqatgina Rossiya harbiy obyektlariga qaratilganini va xalqaro gumanitar huquq normalariga qat’iy amal qilinishini bildirgan.

Moskva o‘z hududiga uyushtirilayotgan bu kabi hujumlarga javoban Ukraina infratuzilmasiga «tizimli zarbalar» berilishi haqida yana bir bor ogohlantirdi. Rossiya hukumati faqat harbiy nishonlarni o‘qqa tutayotganini ta’kidlasa-da, amalda tinch aholi orasida qurbonlar soni ortib bormoqda.

Dunyo va mintaqadagi eng so‘nggi siyosiy jarayonlar, xalqaro nizolar atrofidagi muhim va xolis yangiliklarni har doim Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!

EnakievoDenis PushilinDonetskMoskvaSimpol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

AQSH davlat kotibining Ukraina haqidagi bayonotiga Lavrovning munosabatiKecha, 18:07Everestda 6 kun ovqatsiz va kislorodsiz qolgan erkak tirik topildiKecha, 17:515300 yillik mumiyada xavfli mikroorganizmlar aniqlandiKecha, 14:12Kutilmagan voqea: ayol mashinasi bilan metro relsiga tushib qoldiKecha, 13:42Eron Oliy rahbari Xomanaiy kutilmagan bayonot berdiKecha, 12:58Ilon Mask dunyodagi ilk trillioner bo‘lishi mumkinKecha, 12:35
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Shavkat Mirziyoyev Xitoydagi fojia munosabati bilan hamdardlik bildirdi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Eng ko‘p oltin qazib oluvchi yetakchi davlatlar reytingi e’lon qilindi...
12 yillik intizorlikdan so‘ng ayol besh egizakni dunyoga keltirdi
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Bu hafta osmonda noyob moviy oy ko‘rinish beradi
40 yil sukut saqlagan “Lunoxod” yana signal yubordi
Eng go‘zal ayollar yashaydigan davlatlar reytingi ma’lum qilindi
Yenakiyevo yaqinida yo‘lovchi avtobusiga dron orqali hujum uyushtirildi – Zamin.uz, 04.06.2026