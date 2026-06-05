Xitoylik bloger mushuklari uchun basketbol maydoni qurib berdi

·95·Dunyo
Xitoylik bloger mushuklari uchun basketbol maydoni qurib berdi
Audio versiyasi

Xitoylik bloger va muhandis Sin Chjiley o‘z mushuklari uchun haqiqiy basketbol maydonini barpo etdi.

U loyiha doirasida tomoshabinlar uchun tribunalar, parket qoplamali o‘yin maydoni, basketbol savatlari, ekranlar o‘rnatgan hamda kichik o‘lchamdagi to‘plarni ham tayyorlagan. Blogerning ma’lum qilishicha, ushbu ish ustida u uch oy davomida mehnat qilgan.

Chjiley tayyor bo‘lgan arenani o‘zining ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalari orqali namoyish etdi. Kadrlarda uning mushugi bilan birga basketbol o‘ynayotganini ko‘rish mumkin.

Basketbol maydoni blogerning mushuklari uchun yaratgan yagona loyihasi emas. Muhandis bir necha yildan buyon to‘liq “Mushuklar shahri” loyihasi ustida ish olib bormoqda. Ushbu shaharda miniatyura metro tizimi, blogerning o‘zining kichik nusxasi joylashgan uy, bank, kinoteatr, supermarket, MeowDonald's kafesi hamda boshqa ko‘plab obyektlar mavjud.

Bundan tashqari, Chjiley xayriya ishlari bilan ham faol shug‘ullanadi. U ko‘cha mushuklari uchun issiq va qulay boshpanalar qurib beradi.

Xin ZhileiXitoyMeowDonald'sMew City
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Soniyalar ichida barbod bo‘lgan zargarlik o‘g‘irligiSoniyalar ichida barbod bo‘lgan zargarlik o‘g‘irligiBugun, 21:28Relsga tiqilib qolgan odam so‘nggi soniyalarda qutqarildiRelsga tiqilib qolgan odam so‘nggi soniyalarda qutqarildiBugun, 21:16Gretsiyada ayollar ilk bor armiyaga ko‘ngilli sifatida qabul qilindiGretsiyada ayollar ilk bor armiyaga ko‘ngilli sifatida qabul qilindiBugun, 21:078 kishini qutqargan o‘t o‘chiruvchi sudga tortildi8 kishini qutqargan o‘t o‘chiruvchi sudga tortildiBugun, 21:001,5 mln obunachili it o‘g‘irlanib, restoranga sotildi1,5 mln obunachili it o‘g‘irlanib, restoranga sotildiBugun, 20:3312 yosh deb asrab olingan qiz aslida 37 yoshli ayol bo‘lib chiqdi12 yosh deb asrab olingan qiz aslida 37 yoshli ayol bo‘lib chiqdiBugun, 20:05
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Eng ko‘p oltin qazib oluvchi yetakchi davlatlar reytingi e’lon qilindi...
Eng ko‘p oltin qazib oluvchi yetakchi davlatlar reytingi e’lon qilindi...
12 yillik intizorlikdan so‘ng ayol besh egizakni dunyoga keltirdi
12 yillik intizorlikdan so‘ng ayol besh egizakni dunyoga keltirdi
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Bu hafta osmonda noyob moviy oy ko‘rinish beradi
Bu hafta osmonda noyob moviy oy ko‘rinish beradi
40 yil sukut saqlagan “Lunoxod” yana signal yubordi
40 yil sukut saqlagan “Lunoxod” yana signal yubordi
Eng go‘zal ayollar yashaydigan davlatlar reytingi ma’lum qilindi
Eng go‘zal ayollar yashaydigan davlatlar reytingi ma’lum qilindi
Saudiya Arabistonida Qurbon Hayiti sanasi ma’lum qilindi
Saudiya Arabistonida Qurbon Hayiti sanasi ma’lum qilindi