Peskov Zelenskiyning maktubi va Moskvaga kelishiga munosabat bildirdi
Global siyosiy maydondagi eng diqqatmahtal va nozik mavzulardan biri bo‘lgan Rossiya va Ukraina o‘rtasidagi munosabatlar atrofida yangi diplomatik qadamlar kuzatilmoqda. Ikki davlat o‘rtasidagi mavjud ziddiyatlarni muzokaralar stoli ortida hal etish imkoniyatlari xalqaro hamjamiyat va keng jamoatchilik tomonidan katta qiziqish bilan kuzatib borilmoqda. Rasmiy Kreml Ukraina tomonidan ilgari surilgan so‘nggi tashabbusga o‘z munosabatini oshkor qildi.
Rossiya Federatsiyasi Prezidentining matbuot kotibi Dmitriy Peskov Kreml ma’muriyati Ukraina rahbari Vladimir Zelenskiyning Rossiya yetakchisi Vladimir Putin nomiga yo‘llagan ochiq xati bilan atroflicha tanishib chiqqanini tasdiqladi. OAV vakillari va jurnalistlarning an’aviy savollariga javob berar ekan, Peskov ushbu murojaatdan to‘liq xabardor ekanliklarini quyidagicha bayon etdi:
«Ha, biz ushbu maktubni ko‘rdik va mazmuni bilan tanishdik. Mazkur murojaat davlatimiz rahbari ishtirokida bo‘lib o‘tayotgan rasmiy tadbirlardan birining jarayonida ommaga e’lon qilingan edi».
«Muloqot ishtiyoqi bo‘lsa, Moskva eshiklari ochiq»
Kreml vakili o‘z bayonoti davomida ushbu murakkab siyosiy vaziyatda muloqot o‘rnatishning ehtimoliy yo‘llari va shartlariga ham to‘xtalib o‘tdi. Uning so‘zlariga ko‘ra, Rossiya tomoni oliy darajadagi uchrashuvlar uchun muayyan imkoniyatlarni inkor etmaydi:
«Ukraina yetakchisi Vladimir Zelenskiy istalgan qulay vaqtda Moskvaga tashrif buyurishi mumkin. Prezidentimiz Vladimir Putin ilgari ham bir necha bor ta’kidlaganidek, agar Zelenskiy chin dildan suhbatlashmoqchi va dolzarb masalalarni muhokama qilmoqchi bo‘lsa, Rossiya poytaxtiga kelib, buni bevosita amalga oshirish imkoniyatiga ega».
Shuni alohida qayd etish joizki, Kreml matbuot kotibi Ukraina tomonining mazkur takliflariga nisbatan umumiy fikr bildirgan bo‘lsa-da, hozirgi soatlarga kelib Moskva rasmiylari tomonidan Zelenskiyning tinchlik muzokaralarini boshlash borasidagi tashabbuslariga hali rasmiy va batafsil yozma javob qaytarilgani yo‘q. Jarayonlarning keyingi rivoji diplomatik kanallar orqali belgilanadi.
Ochiq maktubning maqsadi va mazmuni
Eslatib o‘tamiz, mazkur siyosiy voqelikning boshlanishiga Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiyning o‘z rasmiy internet-saytida Rossiya rahbari Vladimir Putinga yo‘llagan maxsus ochiq maktubi sabab bo‘lgan edi. Shubhasiz, ushbu murojaatdan ko‘zlangan bosh maqsad hamda unda ilgari surilgan takliflar quyidagi muhim jihatlarni o‘z ichiga olgan:
Tashabbus turi
Murojaat yo‘nalishi
Ko‘zlangan asosiy maqsad
Ochiq xat va rasmiy murojaat
Shaxsiy uchrashuv tashkil etish
Qurolli to‘qnashuvlarni to‘xtatish va tinchlikka erishish
Tahririyat sharhi: Ikki davlat o‘rtasidagi to‘g‘ridan to‘g‘ri muloqotning qayta tiklanishi haqidagi muhokamalar jahon siyosatida katta ahamiyatga ega. Biroq takliflar va ularga qaytarilayotgan dastlabki munosabatlar real muzokaralar boshlanishi uchun hali ko‘plab siyosiy va diplomatik to‘siqlarni bartaraf etish lozimligini ko‘rsatmoqda.
Xalqaro maydondagi eng muhim geosiyosiy o‘zgarishlar, global diplomatiya yangiliklari va dunyo hamjamiyati diqqat markazidagi eng sara voqealarni har doim Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!
…