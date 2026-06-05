Peskov Zelenskiyning maktubi va Moskvaga kelishiga munosabat bildirdi

·129·Dunyo
Peskov Zelenskiyning maktubi va Moskvaga kelishiga munosabat bildirdi

Global siyosiy maydondagi eng diqqatmahtal va nozik mavzulardan biri bo‘lgan Rossiya va Ukraina o‘rtasidagi munosabatlar atrofida yangi diplomatik qadamlar kuzatilmoqda. Ikki davlat o‘rtasidagi mavjud ziddiyatlarni muzokaralar stoli ortida hal etish imkoniyatlari xalqaro hamjamiyat va keng jamoatchilik tomonidan katta qiziqish bilan kuzatib borilmoqda. Rasmiy Kreml Ukraina tomonidan ilgari surilgan so‘nggi tashabbusga o‘z munosabatini oshkor qildi.

Rossiya Federatsiyasi Prezidentining matbuot kotibi Dmitriy Peskov Kreml ma’muriyati Ukraina rahbari Vladimir Zelenskiyning Rossiya yetakchisi Vladimir Putin nomiga yo‘llagan ochiq xati bilan atroflicha tanishib chiqqanini tasdiqladi. OAV vakillari va jurnalistlarning an’aviy savollariga javob berar ekan, Peskov ushbu murojaatdan to‘liq xabardor ekanliklarini quyidagicha bayon etdi:

«Ha, biz ushbu maktubni ko‘rdik va mazmuni bilan tanishdik. Mazkur murojaat davlatimiz rahbari ishtirokida bo‘lib o‘tayotgan rasmiy tadbirlardan birining jarayonida ommaga e’lon qilingan edi».

«Muloqot ishtiyoqi bo‘lsa, Moskva eshiklari ochiq»

Kreml vakili o‘z bayonoti davomida ushbu murakkab siyosiy vaziyatda muloqot o‘rnatishning ehtimoliy yo‘llari va shartlariga ham to‘xtalib o‘tdi. Uning so‘zlariga ko‘ra, Rossiya tomoni oliy darajadagi uchrashuvlar uchun muayyan imkoniyatlarni inkor etmaydi:

«Ukraina yetakchisi Vladimir Zelenskiy istalgan qulay vaqtda Moskvaga tashrif buyurishi mumkin. Prezidentimiz Vladimir Putin ilgari ham bir necha bor ta’kidlaganidek, agar Zelenskiy chin dildan suhbatlashmoqchi va dolzarb masalalarni muhokama qilmoqchi bo‘lsa, Rossiya poytaxtiga kelib, buni bevosita amalga oshirish imkoniyatiga ega».

Shuni alohida qayd etish joizki, Kreml matbuot kotibi Ukraina tomonining mazkur takliflariga nisbatan umumiy fikr bildirgan bo‘lsa-da, hozirgi soatlarga kelib Moskva rasmiylari tomonidan Zelenskiyning tinchlik muzokaralarini boshlash borasidagi tashabbuslariga hali rasmiy va batafsil yozma javob qaytarilgani yo‘q. Jarayonlarning keyingi rivoji diplomatik kanallar orqali belgilanadi.

Ochiq maktubning maqsadi va mazmuni

Eslatib o‘tamiz, mazkur siyosiy voqelikning boshlanishiga Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiyning o‘z rasmiy internet-saytida Rossiya rahbari Vladimir Putinga yo‘llagan maxsus ochiq maktubi sabab bo‘lgan edi. Shubhasiz, ushbu murojaatdan ko‘zlangan bosh maqsad hamda unda ilgari surilgan takliflar quyidagi muhim jihatlarni o‘z ichiga olgan:

Tashabbus turi

Murojaat yo‘nalishi

Ko‘zlangan asosiy maqsad

Ochiq xat va rasmiy murojaat

Shaxsiy uchrashuv tashkil etish

Qurolli to‘qnashuvlarni to‘xtatish va tinchlikka erishish

Tahririyat sharhi: Ikki davlat o‘rtasidagi to‘g‘ridan to‘g‘ri muloqotning qayta tiklanishi haqidagi muhokamalar jahon siyosatida katta ahamiyatga ega. Biroq takliflar va ularga qaytarilayotgan dastlabki munosabatlar real muzokaralar boshlanishi uchun hali ko‘plab siyosiy va diplomatik to‘siqlarni bartaraf etish lozimligini ko‘rsatmoqda.

Xalqaro maydondagi eng muhim geosiyosiy o‘zgarishlar, global diplomatiya yangiliklari va dunyo hamjamiyati diqqat markazidagi eng sara voqealarni har doim Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!

Dmitriy PeskovVladimir ZelenskiyVladimir PutinRossiyaUkraina
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Soniyalar ichida barbod bo‘lgan zargarlik o‘g‘irligiSoniyalar ichida barbod bo‘lgan zargarlik o‘g‘irligiBugun, 21:28Relsga tiqilib qolgan odam so‘nggi soniyalarda qutqarildiRelsga tiqilib qolgan odam so‘nggi soniyalarda qutqarildiBugun, 21:16Gretsiyada ayollar ilk bor armiyaga ko‘ngilli sifatida qabul qilindiGretsiyada ayollar ilk bor armiyaga ko‘ngilli sifatida qabul qilindiBugun, 21:078 kishini qutqargan o‘t o‘chiruvchi sudga tortildi8 kishini qutqargan o‘t o‘chiruvchi sudga tortildiBugun, 21:001,5 mln obunachili it o‘g‘irlanib, restoranga sotildi1,5 mln obunachili it o‘g‘irlanib, restoranga sotildiBugun, 20:3312 yosh deb asrab olingan qiz aslida 37 yoshli ayol bo‘lib chiqdi12 yosh deb asrab olingan qiz aslida 37 yoshli ayol bo‘lib chiqdiBugun, 20:05
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Eng ko‘p oltin qazib oluvchi yetakchi davlatlar reytingi e’lon qilindi...
Eng ko‘p oltin qazib oluvchi yetakchi davlatlar reytingi e’lon qilindi...
12 yillik intizorlikdan so‘ng ayol besh egizakni dunyoga keltirdi
12 yillik intizorlikdan so‘ng ayol besh egizakni dunyoga keltirdi
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Bu hafta osmonda noyob moviy oy ko‘rinish beradi
Bu hafta osmonda noyob moviy oy ko‘rinish beradi
40 yil sukut saqlagan “Lunoxod” yana signal yubordi
40 yil sukut saqlagan “Lunoxod” yana signal yubordi
Eng go‘zal ayollar yashaydigan davlatlar reytingi ma’lum qilindi
Eng go‘zal ayollar yashaydigan davlatlar reytingi ma’lum qilindi
Saudiya Arabistonida Qurbon Hayiti sanasi ma’lum qilindi
Saudiya Arabistonida Qurbon Hayiti sanasi ma’lum qilindi