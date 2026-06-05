Vladimir Putin Zelenskiyning ochiq xatiga qanday munosabat bildirdi?

·123·Dunyo
Vladimir Putin Zelenskiyning ochiq xatiga qanday munosabat bildirdi?

Rossiya Federatsiyasi prezidenti Vladimir Putin Sankt-Peterburg xalqaro iqtisodiy forumi (PMEF-2026) doirasida jahonning yetakchi axborot agentliklari rahbarlari va bosh muharrirlari bilan ochiq muloqot o‘tkazdi. Qizg‘in kechgan uchrashuv davomida Kreml rahbari bir kun avval Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy tomonidan unga yo‘llangan rasmiy murojaat va undagi takliflar borasida o‘z fikr-mulohazalarini bayon etdi.

Rossiya rahbarining so‘zlariga ko‘ra, mazkur maktub mazmunan muzokara olib borish tamoyillaridan yiroq va unda o‘zaro hurmat unsurlari yetishmaydi.

Yosh mas’uliyati va qonuniy legitimlik masalasi

Vladimir Putin matbuot kotibi Dmitriy Peskov tomonidan yetkazilgan ushbu hujjat bilan batafsil tanishganini qayd etar ekan, Ukraina rahbarining bayonotlaridagi siyosiy jihatlarga alohida to‘xtalib o‘tdi.

  • Ishlash qobiliyati birinchi o‘rinda: "Ertalab ushbu qog‘ozni ko‘zdan kechirdim. Unda mening yoshim tilga olingan ekan. Biroq siyosatda asosiy mezon yosh emas, balki rahbarlik qobiliyati va ish unumdorligidir", — dedi Putin.

  • Hokimiyatni egallab olish xavfi: Rossiya rahbari Ukrainada saylovlar o‘tkazilmayotganini tanqid ostiga oldi. Uning fikricha, Zelenskiy xalq ovozini olishdan va saylov jarayonlaridan qo‘rqmasligi lozim. Demokratik saylovlarsiz oliy lavozimni egallab turish — siyosiy tilda hokimiyatni noqonuniy o‘zlashtirish deb baholanadi.

"Bo‘sh idishni bo‘shatish" va muzokaralardan bosh tortish sababi

Kreml rahbari Kiyev rasmiylari bilan bevosita muloqot qilishdan hech qachon qochmaganini, biroq bugungi sharoitda bundan hech qanday natija chiqmasligini ta’kidladi. U siyosiy til bilan aytganda, samarasiz suhbatlarni "bo‘sh idishni yana bir bo‘sh idishga bo‘shatish" deya ta’rifladi.

Muloqot o‘rnatishga bo‘lgan urinishlar va ularning ortidan kelib chiqqan qurolli to‘qnashuvlar xronologiyasi quyidagi jadvalda keltirilgan:

So‘nggi siyosiy voqealar

Mazmuni va oqibatlari

Biznes vakilining tashrifi

Bundan uch hafta oldin Rossiya ishbilarmon doiralari vakili Kiyevda bo‘lib, Zelenskiy bilan uchrashgan va uning muloqot istagini yetkazgan.

Starobelskka qilingan zarba

Tinchlik so‘rovlari ortidan Starobelsk aholi punktiga harbiy hujum uyushtirilgan. Natijada begunoh bolalar va o‘smirlar qurbon bo‘lgan.

Zelenskiyning ochiq xati (4 iyun)

Ukraina rahbari rasmiy maktub yo‘llab, Rossiya uchun harbiy harakatlar bahosini oshirishga qodirligini aytgan va urushni tugatish uchun yuzma-yuz uchrashishga chaqirgan.

Rossiya prezidenti ayni paytda ushbu maktubda qo‘pollik elementlari mavjudligi va mavjud vaziyat tufayli Ukraina yetakchisi bilan uchrashishda hech qanday mantiq va ma’no ko‘rmayotganini qat’iy bildirdi.

Zamin sharhi: Sankt-Peterburg iqtisodiy forumi doirasidagi ushbu chiqish ikki davlat o‘rtasidagi diplomatik jarlik naqadar chuqurlashib ketganini yana bir bor ko‘rsatdi. Zelenskiyning urush narxini oshirish haqidagi ogohlantirishi va tinchlik muzokaralari bo‘yicha taklifi Kreml tomonidan keskin rad etildi. Starobelsk fojiasi va legitimlik maqomi atrofidagi bahslar yaqin orada tomonlarning muzokaralar stoliga o‘tirmasligidan dalolat bermoqda.

Global geosiyosat maydonidagi eng so‘nggi o‘zgarishlar, xalqaro forumlardagi muhim bayonotlar va siyosiy jarayonlarning eksklyuziv tahlillarini har doim Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!

Vladimir PutinVladimir ZelenskiyRossiyaUkrainaDmitriy Peskov
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Soniyalar ichida barbod bo‘lgan zargarlik o‘g‘irligiSoniyalar ichida barbod bo‘lgan zargarlik o‘g‘irligiBugun, 21:28Relsga tiqilib qolgan odam so‘nggi soniyalarda qutqarildiRelsga tiqilib qolgan odam so‘nggi soniyalarda qutqarildiBugun, 21:16Gretsiyada ayollar ilk bor armiyaga ko‘ngilli sifatida qabul qilindiGretsiyada ayollar ilk bor armiyaga ko‘ngilli sifatida qabul qilindiBugun, 21:078 kishini qutqargan o‘t o‘chiruvchi sudga tortildi8 kishini qutqargan o‘t o‘chiruvchi sudga tortildiBugun, 21:001,5 mln obunachili it o‘g‘irlanib, restoranga sotildi1,5 mln obunachili it o‘g‘irlanib, restoranga sotildiBugun, 20:3312 yosh deb asrab olingan qiz aslida 37 yoshli ayol bo‘lib chiqdi12 yosh deb asrab olingan qiz aslida 37 yoshli ayol bo‘lib chiqdiBugun, 20:05
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Eng ko‘p oltin qazib oluvchi yetakchi davlatlar reytingi e’lon qilindi...
Eng ko‘p oltin qazib oluvchi yetakchi davlatlar reytingi e’lon qilindi...
12 yillik intizorlikdan so‘ng ayol besh egizakni dunyoga keltirdi
12 yillik intizorlikdan so‘ng ayol besh egizakni dunyoga keltirdi
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Bu hafta osmonda noyob moviy oy ko‘rinish beradi
Bu hafta osmonda noyob moviy oy ko‘rinish beradi
40 yil sukut saqlagan “Lunoxod” yana signal yubordi
40 yil sukut saqlagan “Lunoxod” yana signal yubordi
Eng go‘zal ayollar yashaydigan davlatlar reytingi ma’lum qilindi
Eng go‘zal ayollar yashaydigan davlatlar reytingi ma’lum qilindi
Saudiya Arabistonida Qurbon Hayiti sanasi ma’lum qilindi
Saudiya Arabistonida Qurbon Hayiti sanasi ma’lum qilindi
Vladimir Putin Zelenskiyning ochiq xatiga qanday munosabat bildirdi? – Zamin.uz, 05.06.2026