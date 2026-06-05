Vladimir Putin Zelenskiyning ochiq xatiga qanday munosabat bildirdi?
Rossiya Federatsiyasi prezidenti Vladimir Putin Sankt-Peterburg xalqaro iqtisodiy forumi (PMEF-2026) doirasida jahonning yetakchi axborot agentliklari rahbarlari va bosh muharrirlari bilan ochiq muloqot o‘tkazdi. Qizg‘in kechgan uchrashuv davomida Kreml rahbari bir kun avval Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy tomonidan unga yo‘llangan rasmiy murojaat va undagi takliflar borasida o‘z fikr-mulohazalarini bayon etdi.
Rossiya rahbarining so‘zlariga ko‘ra, mazkur maktub mazmunan muzokara olib borish tamoyillaridan yiroq va unda o‘zaro hurmat unsurlari yetishmaydi.
Yosh mas’uliyati va qonuniy legitimlik masalasi
Vladimir Putin matbuot kotibi Dmitriy Peskov tomonidan yetkazilgan ushbu hujjat bilan batafsil tanishganini qayd etar ekan, Ukraina rahbarining bayonotlaridagi siyosiy jihatlarga alohida to‘xtalib o‘tdi.
Ishlash qobiliyati birinchi o‘rinda: "Ertalab ushbu qog‘ozni ko‘zdan kechirdim. Unda mening yoshim tilga olingan ekan. Biroq siyosatda asosiy mezon yosh emas, balki rahbarlik qobiliyati va ish unumdorligidir", — dedi Putin.
Hokimiyatni egallab olish xavfi: Rossiya rahbari Ukrainada saylovlar o‘tkazilmayotganini tanqid ostiga oldi. Uning fikricha, Zelenskiy xalq ovozini olishdan va saylov jarayonlaridan qo‘rqmasligi lozim. Demokratik saylovlarsiz oliy lavozimni egallab turish — siyosiy tilda hokimiyatni noqonuniy o‘zlashtirish deb baholanadi.
"Bo‘sh idishni bo‘shatish" va muzokaralardan bosh tortish sababi
Kreml rahbari Kiyev rasmiylari bilan bevosita muloqot qilishdan hech qachon qochmaganini, biroq bugungi sharoitda bundan hech qanday natija chiqmasligini ta’kidladi. U siyosiy til bilan aytganda, samarasiz suhbatlarni "bo‘sh idishni yana bir bo‘sh idishga bo‘shatish" deya ta’rifladi.
Muloqot o‘rnatishga bo‘lgan urinishlar va ularning ortidan kelib chiqqan qurolli to‘qnashuvlar xronologiyasi quyidagi jadvalda keltirilgan:
So‘nggi siyosiy voqealar
Mazmuni va oqibatlari
Biznes vakilining tashrifi
Bundan uch hafta oldin Rossiya ishbilarmon doiralari vakili Kiyevda bo‘lib, Zelenskiy bilan uchrashgan va uning muloqot istagini yetkazgan.
Starobelskka qilingan zarba
Tinchlik so‘rovlari ortidan Starobelsk aholi punktiga harbiy hujum uyushtirilgan. Natijada begunoh bolalar va o‘smirlar qurbon bo‘lgan.
Zelenskiyning ochiq xati (4 iyun)
Ukraina rahbari rasmiy maktub yo‘llab, Rossiya uchun harbiy harakatlar bahosini oshirishga qodirligini aytgan va urushni tugatish uchun yuzma-yuz uchrashishga chaqirgan.
Rossiya prezidenti ayni paytda ushbu maktubda qo‘pollik elementlari mavjudligi va mavjud vaziyat tufayli Ukraina yetakchisi bilan uchrashishda hech qanday mantiq va ma’no ko‘rmayotganini qat’iy bildirdi.
Zamin sharhi: Sankt-Peterburg iqtisodiy forumi doirasidagi ushbu chiqish ikki davlat o‘rtasidagi diplomatik jarlik naqadar chuqurlashib ketganini yana bir bor ko‘rsatdi. Zelenskiyning urush narxini oshirish haqidagi ogohlantirishi va tinchlik muzokaralari bo‘yicha taklifi Kreml tomonidan keskin rad etildi. Starobelsk fojiasi va legitimlik maqomi atrofidagi bahslar yaqin orada tomonlarning muzokaralar stoliga o‘tirmasligidan dalolat bermoqda.
Global geosiyosat maydonidagi eng so‘nggi o‘zgarishlar, xalqaro forumlardagi muhim bayonotlar va siyosiy jarayonlarning eksklyuziv tahlillarini har doim Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!
…