Fransiya osmonida ilk bor noyob “olovli bulutlar” kuzatildi

·34·Dunyo
Fransiya osmonida ilk bor noyob “olovli bulutlar” kuzatildi

Yevropa davlatlarida bir necha kundan buyon keng ko‘lamli o‘rmon yong‘inlari davom etmoqda. Ayniqsa, Fransiya va Ispaniyada yuzaga kelgan yirik yong‘inlar oqibatida evakuatsiya qilingan aholi soni 300 ming nafardan oshib ketdi. Mutaxassislar buni Yevropa tarixidagi eng keng qamrovli evakuatsiya holatlaridan biri sifatida baholamoqda. Bu haqda Deutsche Welle nashri ma’lum qildi.

Fransiyadagi eng yirik o‘rmon yong‘inlari munosabati bilan tashkil etilgan favqulodda xizmatlarning inqirozga qarshi markaziga tashrif buyurgan mamlakat prezidenti Emmanuel Makron vaziyatga munosabat bildirdi. Uning ta’kidlashicha, mamlakat janubi-g‘arbidagi yong‘inlar ma’lum darajada jilovlangan bo‘lsa-da, Bordo shahri atrofida alangani to‘liq nazorat ostiga olish hozircha imkoni bo‘lmayapti.

AFP agentligi tarqatgan ma’lumotga ko‘ra, Fransiya tarixida ilk marta noyob tabiiy hodisa — momaqaldiroqli “olovli bulutlar” kuzatildi. Bunday hodisa ilgari Avstraliya va Kanadada sodir bo‘lgan ulkan o‘rmon yong‘inlari vaqtida qayd etilgan edi.

«Bu Fransiya uchun mutlaqo misli ko‘rilmagan holat», — dedi yong‘in xavfsizligi xizmati vakili Erik Brokardi.

Mutaxassislarning tushuntirishicha, mazkur bulutlar kuchli yong‘inlar natijasida hosil bo‘lgan tutun, suv bug‘i va kulning yuqori atmosfera qatlamlariga, hatto stratosferagacha ko‘tarilishi orqali shakllanadi. Bunday jarayon esa chaqmoq chaqishi va yangi yong‘inlar kelib chiqishi xavfini yanada oshirishi mumkin.

Prezident Emmanuel Makron ham vaziyatga baho berar ekan, «Oldindagi haftalar og‘ir kechadi», deya ta’kidladi.

Rasmiy ma’lumotlarga ko‘ra, Bordo shahri bilan Atlantika okeani sohili o‘rtasida joylashgan hududda 22 iyuldan buyon davom etayotgan yong‘inlar qariyb 42 ming gektar yer maydonini kulga aylantirdi. Umuman olganda, joriy yil boshidan beri Fransiya bo‘ylab yong‘inlar 116 ming gektar hududni vayron qilgan. Xavfsizlik choralari doirasida mamlakatda 220 mingga yaqin aholi evakuatsiya qilingan.

O‘rmon yong‘inlari qo‘shni Ispaniyada ham tobora kuchayib bormoqda. Ikki mamlakatda xavfsiz hududlarga ko‘chirilgan odamlar soni 300 ming nafardan oshib ketgan. Yong‘inlarni bartaraf etish ishlarida esa Yevropa Ittifoqiga a’zo davlatlar qutqaruv kuchlari va maxsus texnikalar bilan faol yordam ko‘rsatmoqda.

FransiyaEmmanuel MacronBordoIspaniyaAvstraliya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xitoyda ofatlar paytida yana bir xavf kuchaydi: AI soxta videolariXitoyda ofatlar paytida yana bir xavf kuchaydi: AI soxta videolariBugun, 16:11Dubay shahzodasi "uy bekasi" atamasini o‘zgartirishni taklif qildiDubay shahzodasi "uy bekasi" atamasini o‘zgartirishni taklif qildiBugun, 15:48Hindistonda 4 yoshli qizaloq 12-qavatdan qulab halok bo‘ldi (video)Hindistonda 4 yoshli qizaloq 12-qavatdan qulab halok bo‘ldi (video)Bugun, 15:38Qirg‘oqqa chiqqan delfin sayyohlar sabab nobud bo‘ldiQirg‘oqqa chiqqan delfin sayyohlar sabab nobud bo‘ldiBugun, 15:13Mbappe butsalarini mixga ilganidan so‘ng nima ish qilishini ochiqladiMbappe butsalarini mixga ilganidan so‘ng nima ish qilishini ochiqladiBugun, 14:59Pedro Sanches G‘azolik bolalarning suratiga ta’sirli javob qaytardiPedro Sanches G‘azolik bolalarning suratiga ta’sirli javob qaytardiBugun, 14:45
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Lamin Yamalning finaldan keyingi pul dastalari bilan tushgan surati tarmoqlarda bahs uyg‘otdi
Lamin Yamalning finaldan keyingi pul dastalari bilan tushgan surati tarmoqlarda bahs uyg‘otdi
Lamin Yamalning Ispaniya federatsiyasidan so‘ragan g‘alati iltimosi ko‘plab bahslarga sabab bo‘ldi
Lamin Yamalning Ispaniya federatsiyasidan so‘ragan g‘alati iltimosi ko‘plab bahslarga sabab bo‘ldi
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda