ASRock kompaniyasi yangi AMD Radeon RX 9050 video-kartasini taqdim etdi

·0·Texno
ASRock kompaniyasi yangi AMD Radeon RX 9050 video-kartasini taqdim etdi

Kompyuter texnologiyalari bozorida uzoq davom etgan mish-mishlarga yakun yasalib, yangi avlod grafika adapterlaridan biri rasman namoyish etildi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ASRock kompaniyasi birinchilardan boʻlib oʻzining muqobil dizayndagi video-kartasini taqdim etdi va shu tariqa uning real texnik tavsilotlarini oshkor qildi. Taqdimot jarayonida maʼlum boʻlishicha, yangi qurilma dastlabki sizib chiqqan maʼlumotlardagidan ancha soddalashtirilgan konfiguratsiyaga ega boʻlib, foydalanuvchilarga kutilmagan modifikatsiyada taklif etiladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Ishlab chiqaruvchining rasmiy veb-saytida paydo boʻlgan maʼlumotlarga koʻra, yangi qurilma Radeon RX 9050 Challenger deb nomlandi. Ushbu grafika kartasi bozorga bir yoʻla ikki xil talqinda — 8 va 4 gigabaytli xotiraga ega versiyalarda chiqarilishi rejalashtirilgan. Ilgigi tahliliy prognozlar va tarmoqdagi sizdirilgan xabarlarda bu turdagi qurilmalar ancha yuqori koʻrsatkichlarga ega boʻlishi taxmin qilingan edi, biroq yakuniy natija biroz boshqacha tus oldi.

Texnik imkoniyatlar va meʼmorchilik

Ikki versiya ham RDNA 4 meʼmorchiligiga asoslangan zamonaviy Navi 44 grafik protsessoriga tayanadi. Shu bilan birga, qurilmalar atigi 16 ta hisoblash bloki (CU) hamda 1024 ta FP32 oqimli protsessor bilan jihozlandi. Eʼtiborli jihati shundaki, bu koʻrsatkich avvalroq eʼlon qilingan Radeon RX 9050 XT modeliga nisbatan ikki barobar kamdir. Dastlabki tarmoq manbalari yangi qurilmalar 32 ta hisoblash blokiga ega boʻlishini kutgan edi.

Grafik protsessorning chastotasi Boost rejimida 2600 MHz gacha koʻtarilsa, oʻyin jarayonidagi real chastota 1920 MHz darajasida belgilangan. Qurilmalarning ikkala versiyasida ham tezligi sekundiga 18 gigabitni tashkil etuvchi xotiradan foydalaniladi. Biroq modellar nafaqat xotira hajmi, balki boshqa muhim tizim shinasi koʻrsatkichlari bilan ham bir-biridan jiddiy farq qiladi.

Xotira va quvvat xususiyatlari

Yangi video-kartaning 8 gigabaytli hajmni olgan versiyasi 128-bitli xotira shinasiga ega boʻldi. Shu bilan birga, ixchamlashtirilgan 4 gigabaytli variant atigi 64-bitli shina bilan cheklangani maʼlum qilindi. Bu esa ikkinchi versiyaning umumiy oʻtkazish qobiliyatiga oʻz taʼsirini oʻtkazmay qolmaydi va uning imkoniyatlarini bir oz pasaytiradi.

Qurilmalarning quvvat olish tizimi va tashqi interfeyslari borasida ham aniqlik kiritildi. Xususan:

  • Har ikki model uchun bitta 8 kontaktli quvvat ulagichi talab etiladi
  • Video-chiqishlar toʻplamiga ikkita DisplayPort 2.1a kirish porti kiritilgan
  • Qurilmada bitta zamonaviy HDMI 2.1b porti ham mavjud
Hozirgi vaqtda ASRock kompaniyasi yangi Radeon RX 9050 Challenger video-kartasining aniq narxini oshkor qilgani yoʻq. Shuningdek, AMD kompaniyasi ham oʻz rasmiy sahifasida ushbu mahsulot haqida toʻliq maʼlumot eʼlon qilgani kuzatilmadi. Shunga qaramay, mazkur qurilmaning bozorga chiqishi oʻrta darajadagi kompyuter yigʻuvchilari uchun yangi imkoniyatlarni ochib berishi kutilmoqda.

AMDASRockRadeonVideokartaTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xiaomi uch oy quvvat talab qilmaydigan arzon elektr britvasini chiqardiXiaomi uch oy quvvat talab qilmaydigan arzon elektr britvasini chiqardiBugun, 15:54Rosatom 25 yil xizmat qiladigan kompozit bekatni taqdim etdiRosatom 25 yil xizmat qiladigan kompozit bekatni taqdim etdiBugun, 14:54Xitoy oʻzining immersion DUV-litograflarini seriyali ishlab chiqarishni boshladiXitoy oʻzining immersion DUV-litograflarini seriyali ishlab chiqarishni boshladiBugun, 14:26Boeing 737 MAX samolyotlarida yangi xavfsizlik muammosi aniqlandiBoeing 737 MAX samolyotlarida yangi xavfsizlik muammosi aniqlandiBugun, 13:56HMD kompaniyasi afsonaviy Asha qatorini yangi smartfon bilan qaytarmoqdaHMD kompaniyasi afsonaviy Asha qatorini yangi smartfon bilan qaytarmoqdaBugun, 13:28Baidu va Lyft Londonda avtonom taksilarni sinovdan oʻtkazishni boshladiBaidu va Lyft Londonda avtonom taksilarni sinovdan oʻtkazishni boshladiBugun, 13:24
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob