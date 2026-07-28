ASRock kompaniyasi yangi AMD Radeon RX 9050 video-kartasini taqdim etdi
Kompyuter texnologiyalari bozorida uzoq davom etgan mish-mishlarga yakun yasalib, yangi avlod grafika adapterlaridan biri rasman namoyish etildi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ASRock kompaniyasi birinchilardan boʻlib oʻzining muqobil dizayndagi video-kartasini taqdim etdi va shu tariqa uning real texnik tavsilotlarini oshkor qildi. Taqdimot jarayonida maʼlum boʻlishicha, yangi qurilma dastlabki sizib chiqqan maʼlumotlardagidan ancha soddalashtirilgan konfiguratsiyaga ega boʻlib, foydalanuvchilarga kutilmagan modifikatsiyada taklif etiladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Ishlab chiqaruvchining rasmiy veb-saytida paydo boʻlgan maʼlumotlarga koʻra, yangi qurilma Radeon RX 9050 Challenger deb nomlandi. Ushbu grafika kartasi bozorga bir yoʻla ikki xil talqinda — 8 va 4 gigabaytli xotiraga ega versiyalarda chiqarilishi rejalashtirilgan. Ilgigi tahliliy prognozlar va tarmoqdagi sizdirilgan xabarlarda bu turdagi qurilmalar ancha yuqori koʻrsatkichlarga ega boʻlishi taxmin qilingan edi, biroq yakuniy natija biroz boshqacha tus oldi.
Texnik imkoniyatlar va meʼmorchilikIkki versiya ham RDNA 4 meʼmorchiligiga asoslangan zamonaviy Navi 44 grafik protsessoriga tayanadi. Shu bilan birga, qurilmalar atigi 16 ta hisoblash bloki (CU) hamda 1024 ta FP32 oqimli protsessor bilan jihozlandi. Eʼtiborli jihati shundaki, bu koʻrsatkich avvalroq eʼlon qilingan Radeon RX 9050 XT modeliga nisbatan ikki barobar kamdir. Dastlabki tarmoq manbalari yangi qurilmalar 32 ta hisoblash blokiga ega boʻlishini kutgan edi.
Grafik protsessorning chastotasi Boost rejimida 2600 MHz gacha koʻtarilsa, oʻyin jarayonidagi real chastota 1920 MHz darajasida belgilangan. Qurilmalarning ikkala versiyasida ham tezligi sekundiga 18 gigabitni tashkil etuvchi xotiradan foydalaniladi. Biroq modellar nafaqat xotira hajmi, balki boshqa muhim tizim shinasi koʻrsatkichlari bilan ham bir-biridan jiddiy farq qiladi.
Xotira va quvvat xususiyatlariYangi video-kartaning 8 gigabaytli hajmni olgan versiyasi 128-bitli xotira shinasiga ega boʻldi. Shu bilan birga, ixchamlashtirilgan 4 gigabaytli variant atigi 64-bitli shina bilan cheklangani maʼlum qilindi. Bu esa ikkinchi versiyaning umumiy oʻtkazish qobiliyatiga oʻz taʼsirini oʻtkazmay qolmaydi va uning imkoniyatlarini bir oz pasaytiradi.
Qurilmalarning quvvat olish tizimi va tashqi interfeyslari borasida ham aniqlik kiritildi. Xususan:
- Har ikki model uchun bitta 8 kontaktli quvvat ulagichi talab etiladi
- Video-chiqishlar toʻplamiga ikkita DisplayPort 2.1a kirish porti kiritilgan
- Qurilmada bitta zamonaviy HDMI 2.1b porti ham mavjud
…