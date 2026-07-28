Ruben Amorim Rafael Leaoning kelajagi va transfer mish-mishlariga munosabat bildirdi
Milan jamoasining bosh murabbiyi Ruben Amorim qanot hujumchisi Rafael Leaoning kelajagi borasida toʻxtalib oʻtdi. Sport Mediaset xabariga koʻra, futbolchi atrofidagi transfer mish-mishlari va Fenerbahce klubining rasmiy taklifi jamoatchilik eʼtiborini tortib kelmoqda, biroq mutaxassis har doim jamoa manfaatlari birinchi oʻrinda turishini taʼkidladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Hozirda Rossoneri mavsumoldi tayyorgarligining ikkinchi bosqichi uchun Avstraliyaning Pert shahriga yetib keldi. Jamoa yopiq eshiklar ortida Perth Glory klubiga qarshi oʻrtoqlik oʻyinini oʻtkazishi rejalashtirilgan. Rafael Leao esa Jahon chempionatidan qaytgach, Avstraliyadagi tarkibga qoʻshilishi kutilmoqda.
Turkiya grandi Fenerbahce futbolchi uchun umumiy qiymati 42 million yevrogacha boʻlgan taklifni ilgari surgani aytilmoqda. Ushbu taklif dastlabki 5 million yevrolik ijara haqi, kelasi yozda 35 million yevro evaziga sotib majburiyatini va 2 million yevro bonuslarni oʻz ichiga oladi. Biroq Milan rahbariyati futbolchini faqat toʻgʻridan-toʻgʻri 50 million yevro evaziga sotishga tayyor va ijaraga berish variantini qatʼiyan rad etmoqda.
Moliyaviy talablar va transfer siyosatiGianluca Dimarzio maʼlumotiga koʻra, matbuot anjumanida soʻz olgan Ruben Amorim shaxsiy vaziyatlar jamoaviy tayyorgarlikka xalaqit bermasligini ochiq aytdi. Uning soʻzlariga koʻra, har qanday holatda ham jamoa har qanday individual futboldan ustun turadi va vaziyat oʻzgarmaguncha futbolchi klubi sharafini himoya qiladi.
Amorim oʻz bayonotida quyidagilarni taʼkidladi: “U oʻzgarish sodir boʻlgunga qadar bizning oʻyinchimiz, jamoa birinchi oʻrinda turadi. Bu unchalik murakkab emas, men uchun jamoa eng muhimi. Men Rafael, Gonsalu Ramush, Aleksis Salemakers va JChdan qaytayotgan barcha oʻyinchilar bilan gaplashib, nima qilishimizni tushuntiraman”.
Italiya klubi yozgi transfer oynasida allaqachon 100 million yevrodan ortiq mablagʻ sarflab, Gonsalu Ramush va Mario Gilani oʻz safiga qoʻshib oldi. Shu bois, Milan tarkibni yanada kuchaytirish va moliyaviy muvozanatni saqlash uchun yangi mablagʻlarga muhtoj boʻlib turibdi.
…