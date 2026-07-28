Ruben Amorim Rafael Leaoning kelajagi va transfer mish-mishlariga munosabat bildirdi

·0·Sport
Ruben Amorim Rafael Leaoning kelajagi va transfer mish-mishlariga munosabat bildirdi

Milan jamoasining bosh murabbiyi Ruben Amorim qanot hujumchisi Rafael Leaoning kelajagi borasida toʻxtalib oʻtdi. Sport Mediaset xabariga koʻra, futbolchi atrofidagi transfer mish-mishlari va Fenerbahce klubining rasmiy taklifi jamoatchilik eʼtiborini tortib kelmoqda, biroq mutaxassis har doim jamoa manfaatlari birinchi oʻrinda turishini taʼkidladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Hozirda Rossoneri mavsumoldi tayyorgarligining ikkinchi bosqichi uchun Avstraliyaning Pert shahriga yetib keldi. Jamoa yopiq eshiklar ortida Perth Glory klubiga qarshi oʻrtoqlik oʻyinini oʻtkazishi rejalashtirilgan. Rafael Leao esa Jahon chempionatidan qaytgach, Avstraliyadagi tarkibga qoʻshilishi kutilmoqda.

Turkiya grandi Fenerbahce futbolchi uchun umumiy qiymati 42 million yevrogacha boʻlgan taklifni ilgari surgani aytilmoqda. Ushbu taklif dastlabki 5 million yevrolik ijara haqi, kelasi yozda 35 million yevro evaziga sotib majburiyatini va 2 million yevro bonuslarni oʻz ichiga oladi. Biroq Milan rahbariyati futbolchini faqat toʻgʻridan-toʻgʻri 50 million yevro evaziga sotishga tayyor va ijaraga berish variantini qatʼiyan rad etmoqda.

Moliyaviy talablar va transfer siyosati

Gianluca Dimarzio maʼlumotiga koʻra, matbuot anjumanida soʻz olgan Ruben Amorim shaxsiy vaziyatlar jamoaviy tayyorgarlikka xalaqit bermasligini ochiq aytdi. Uning soʻzlariga koʻra, har qanday holatda ham jamoa har qanday individual futboldan ustun turadi va vaziyat oʻzgarmaguncha futbolchi klubi sharafini himoya qiladi.

Amorim oʻz bayonotida quyidagilarni taʼkidladi: “U oʻzgarish sodir boʻlgunga qadar bizning oʻyinchimiz, jamoa birinchi oʻrinda turadi. Bu unchalik murakkab emas, men uchun jamoa eng muhimi. Men Rafael, Gonsalu Ramush, Aleksis Salemakers va JChdan qaytayotgan barcha oʻyinchilar bilan gaplashib, nima qilishimizni tushuntiraman”.

Italiya klubi yozgi transfer oynasida allaqachon 100 million yevrodan ortiq mablagʻ sarflab, Gonsalu Ramush va Mario Gilani oʻz safiga qoʻshib oldi. Shu bois, Milan tarkibni yanada kuchaytirish va moliyaviy muvozanatni saqlash uchun yangi mablagʻlarga muhtoj boʻlib turibdi.

MilanRuben AmorimRafael LeaoFenerbahceItaliya A seriyasi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Real Madrid hujum chizigʻini qayta koʻrib chiqmoqdaReal Madrid hujum chizigʻini qayta koʻrib chiqmoqdaBugun, 15:50Chelsi ijaraga bergan Jesse Derri Sporting safida ilk golini urdiChelsi ijaraga bergan Jesse Derri Sporting safida ilk golini urdiBugun, 15:38Angliya klublari Petar Sučić uchun kurashga kirishdiAngliya klublari Petar Sučić uchun kurashga kirishdiBugun, 14:58Rasman: Zinedin Zidan — Fransiya terma jamoasi bosh murabbiyi!Rasman: Zinedin Zidan — Fransiya terma jamoasi bosh murabbiyi!Bugun, 14:42Yozgi transferlar bozori: Yevropa grandlari Barselona rejalarini chappasiga keltirmoqdaYozgi transferlar bozori: Yevropa grandlari Barselona rejalarini chappasiga keltirmoqdaBugun, 14:38Neymar Santos kiyim almashtirish xonasidagi mojaro haqidagi xabarlarni rad etdiNeymar Santos kiyim almashtirish xonasidagi mojaro haqidagi xabarlarni rad etdiBugun, 14:38
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Kongo sardori O‘zbekistonning zaif nuqtalarini qanday topganini aytdi
Kongo sardori O‘zbekistonning zaif nuqtalarini qanday topganini aytdi