Qirg‘oqqa chiqqan delfin sayyohlar sabab nobud bo‘ldi
Rossiyaning Anapa shahridagi plyajlardan birida qirg‘oqqa chiqib qolgan delfin bilan bog‘liq achinarli hodisa yuz berdi. Guvohlarning aytishicha, dam oluvchilar mutaxassislar yetib kelishini kutish o‘rniga hayvonni silab, u bilan suratga tushgan hamda uni o‘z kuchlari bilan dengizga qaytarishga uringan.
Oradan ko‘p o‘tmay voqea joyiga qutqaruvchilar va mutaxassislar yetib kelgan. Biroq o‘sha paytga kelib delfin nobud bo‘lgani aniqlangan. Mutaxassislar noto‘g‘ri harakatlar va ortiqcha bezovta qilish hayvonning holatini yanada og‘irlashtirgan bo‘lishi mumkinligini ta’kidlamoqda.
Shundan so‘ng mutaxassislar fuqarolarni yovvoyi dengiz hayvonlariga qo‘l tekkizmaslik, ularni bezovta qilmaslik va bunday vaziyatlarda zudlik bilan tegishli qutqaruv xizmatlariga xabar berishga chaqirdi. Chunki bunday holatlarda har qanday noto‘g‘ri harakat hayvonning hayotiga xavf tug‘dirishi mumkin.
…