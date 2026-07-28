Pedro Sanches G‘azolik bolalarning suratiga ta’sirli javob qaytardi
Ispaniya Bosh vaziri Pedro Sanches G‘azo sektoridagi falastinlik bolalar va yosh rassomlarga atab ta’sirli videomurojaat yo‘lladi. Unda hukumat rahbari Ispaniya xalqi falastinliklar bilan birga ekanini ta’kidlab, ularga chin dildan ma’naviy dalda berdi.
Zamin.uz Ispaniya Bosh vazirining ushbu samimiy murojaati va G‘azodagi vayronalar orasida chizilgan shov-shuvli surat tafsilotlarini taqdim etadi.
1. G‘azolik bolalarning tashabbusi va Sanchesning ta’sirli javobi
Ushbu videomurojaat G‘azodagi vayron bo‘lgan binolar devorida Pedro Sanchesning surati chizilganidan so‘ng paydo bo‘ldi. Yosh rassomlar — Layan Al-Gvaqa, Obai Karim va ularning tengdoshlari tomonidan chizilgan ushbu surat ijtimoiy tarmoqlarda tezda tarqalib, Ispaniyaning Falastinni doimiy siyosiy va ma’naviy qo‘llab-quvvatlashiga minnatdorchilik ramziga aylandi.
Ispaniya hukumati rahbari ushbu samimiy ishorani yuqori baholab, yosh rassomlarga samimiy minnatdorlik bildirdi.
Pedro Sanchesning videomurojaatidan:
«Rahmat, Layan va yosh rassomlarga rahmat. Bu chinakam ajoyib ishora. Siz boshdan kechirayotgan barcha azob-uqubatlar orasida bizga sevgingizni ko‘rsatish uchun vaqt ajratganingiz juda mazmunli.
Bilishingizni istayman: Ispaniya xalqi sizni eshitadi, dardingizni ko‘radi, sevadi va sizni unutmagan. Umid qilamanki, tez orada siz maktabga qaytib, qo‘rquvsiz rasm chizib, tinchlikda yashay olasiz.»
Pedro Sanchesning murojaati va Ispaniyaning pozitsiyasi bo‘yicha asosiy faktlar
Aspekt / Ko‘rsatkich
Tafsilotlar
Murojaat muallifi
Ispaniya Bosh vaziri Pedro Sanches
Qabul qiluvchilar
Layan Al-Gvaqa, Obai Karim va G‘azolik yosh rassomlar
Murojaat sababi
Vayronalar devoriga Sanches suratining chizilishi
Asosiy messej
«Ispaniya xalqi sizni eshitadi, ko‘radi, sevadi va unutmagan»
Diplomatik maqomi
Ispaniya Falastin davlatini rasman tan olgan
2. Ispaniyaning G‘azo bo‘yicha qat’iy va izchil pozitsiyasi
Ispaniya Yevropa Ittifoqi mamlakatlari orasida Falastin mustaqilligini rasman tan olgan va G‘azodagi gumanitar inqirozga qarshi eng faol ovoz chiqarayotgan davlatlardan biri hisoblanadi.
Pedro Sanches boshchiligidagi Ispaniya hukumati yaqinda xalqaro forum va sammitlarda G‘azo bo‘yicha qat’iy diplomatik sa’y-harakatlari hamda tinch aholini himoya qilish talablari bilan alohida ajralib turdi. Vayronalar orasidagi surat va unga berilgan javob ikki xalq o‘rtasidagi insoniy va ma’naviy bog‘liqlikning yorqin ifodasiga aylandi.
G‘azodagi murakkab sharoitda umid, san’at va tinchlikka bo‘lgan intilish xalqaro hamjamiyat e’tiborida qolmoqda.
Ushbu maqolani do‘stlaringiz, hamkasblaringiz va xalqaro yangiliklarni kuzatuvchilar guruhlariga darhol yuboring!
Sizningcha, Yevropa mamlakatlarining G‘azodagi inqirozga nisbatan pozitsiyasi va diplomatik sa’y-harakatlari tinchlikka erishishda qanchalik muhim rol o‘ynaydi? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!
…