Pedro Sanches G‘azolik bolalarning suratiga ta’sirli javob qaytardi

·67·Dunyo
Pedro Sanches G‘azolik bolalarning suratiga ta’sirli javob qaytardi

Ispaniya Bosh vaziri Pedro Sanches G‘azo sektoridagi falastinlik bolalar va yosh rassomlarga atab ta’sirli videomurojaat yo‘lladi. Unda hukumat rahbari Ispaniya xalqi falastinliklar bilan birga ekanini ta’kidlab, ularga chin dildan ma’naviy dalda berdi.

Zamin.uz Ispaniya Bosh vazirining ushbu samimiy murojaati va G‘azodagi vayronalar orasida chizilgan shov-shuvli surat tafsilotlarini taqdim etadi.

1. G‘azolik bolalarning tashabbusi va Sanchesning ta’sirli javobi

Ushbu videomurojaat G‘azodagi vayron bo‘lgan binolar devorida Pedro Sanchesning surati chizilganidan so‘ng paydo bo‘ldi. Yosh rassomlar — Layan Al-Gvaqa, Obai Karim va ularning tengdoshlari tomonidan chizilgan ushbu surat ijtimoiy tarmoqlarda tezda tarqalib, Ispaniyaning Falastinni doimiy siyosiy va ma’naviy qo‘llab-quvvatlashiga minnatdorchilik ramziga aylandi.

Ispaniya hukumati rahbari ushbu samimiy ishorani yuqori baholab, yosh rassomlarga samimiy minnatdorlik bildirdi.

Pedro Sanchesning videomurojaatidan:

«Rahmat, Layan va yosh rassomlarga rahmat. Bu chinakam ajoyib ishora. Siz boshdan kechirayotgan barcha azob-uqubatlar orasida bizga sevgingizni ko‘rsatish uchun vaqt ajratganingiz juda mazmunli.

Bilishingizni istayman: Ispaniya xalqi sizni eshitadi, dardingizni ko‘radi, sevadi va sizni unutmagan. Umid qilamanki, tez orada siz maktabga qaytib, qo‘rquvsiz rasm chizib, tinchlikda yashay olasiz.»

Pedro Sanchesning murojaati va Ispaniyaning pozitsiyasi bo‘yicha asosiy faktlar

Aspekt / Ko‘rsatkich

Tafsilotlar

Murojaat muallifi

Ispaniya Bosh vaziri Pedro Sanches

Qabul qiluvchilar

Layan Al-Gvaqa, Obai Karim va G‘azolik yosh rassomlar

Murojaat sababi

Vayronalar devoriga Sanches suratining chizilishi

Asosiy messej

«Ispaniya xalqi sizni eshitadi, ko‘radi, sevadi va unutmagan»

Diplomatik maqomi

Ispaniya Falastin davlatini rasman tan olgan

2. Ispaniyaning G‘azo bo‘yicha qat’iy va izchil pozitsiyasi

Ispaniya Yevropa Ittifoqi mamlakatlari orasida Falastin mustaqilligini rasman tan olgan va G‘azodagi gumanitar inqirozga qarshi eng faol ovoz chiqarayotgan davlatlardan biri hisoblanadi.

Pedro Sanches boshchiligidagi Ispaniya hukumati yaqinda xalqaro forum va sammitlarda G‘azo bo‘yicha qat’iy diplomatik sa’y-harakatlari hamda tinch aholini himoya qilish talablari bilan alohida ajralib turdi. Vayronalar orasidagi surat va unga berilgan javob ikki xalq o‘rtasidagi insoniy va ma’naviy bog‘liqlikning yorqin ifodasiga aylandi.

G‘azodagi murakkab sharoitda umid, san’at va tinchlikka bo‘lgan intilish xalqaro hamjamiyat e’tiborida qolmoqda.

Ushbu maqolani do‘stlaringiz, hamkasblaringiz va xalqaro yangiliklarni kuzatuvchilar guruhlariga darhol yuboring!

Sizningcha, Yevropa mamlakatlarining G‘azodagi inqirozga nisbatan pozitsiyasi va diplomatik sa’y-harakatlari tinchlikka erishishda qanchalik muhim rol o‘ynaydi? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!

Pedro SánchezGazaIspaniyaLayan Al-GwaqaZamin.uz
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xitoyda ofatlar paytida yana bir xavf kuchaydi: AI soxta videolariXitoyda ofatlar paytida yana bir xavf kuchaydi: AI soxta videolariBugun, 16:11Fransiya osmonida ilk bor noyob “olovli bulutlar” kuzatildiFransiya osmonida ilk bor noyob “olovli bulutlar” kuzatildiBugun, 15:49Dubay shahzodasi "uy bekasi" atamasini o‘zgartirishni taklif qildiDubay shahzodasi "uy bekasi" atamasini o‘zgartirishni taklif qildiBugun, 15:48Hindistonda 4 yoshli qizaloq 12-qavatdan qulab halok bo‘ldi (video)Hindistonda 4 yoshli qizaloq 12-qavatdan qulab halok bo‘ldi (video)Bugun, 15:38Qirg‘oqqa chiqqan delfin sayyohlar sabab nobud bo‘ldiQirg‘oqqa chiqqan delfin sayyohlar sabab nobud bo‘ldiBugun, 15:13Mbappe butsalarini mixga ilganidan so‘ng nima ish qilishini ochiqladiMbappe butsalarini mixga ilganidan so‘ng nima ish qilishini ochiqladiBugun, 14:59
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Lamin Yamalning finaldan keyingi pul dastalari bilan tushgan surati tarmoqlarda bahs uyg‘otdi
Lamin Yamalning finaldan keyingi pul dastalari bilan tushgan surati tarmoqlarda bahs uyg‘otdi
Lamin Yamalning Ispaniya federatsiyasidan so‘ragan g‘alati iltimosi ko‘plab bahslarga sabab bo‘ldi
Lamin Yamalning Ispaniya federatsiyasidan so‘ragan g‘alati iltimosi ko‘plab bahslarga sabab bo‘ldi
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda