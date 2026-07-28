Xiaomi uch oy quvvat talab qilmaydigan arzon elektr britvasini chiqardi

·26·Texno
Xiaomi uch oy quvvat talab qilmaydigan arzon elektr britvasini chiqardi

Xiaomi korporatsiyasi oʻzining Mijia ekotizimi ostida yangi avlod elektr britvasini savdoga chiqardi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, zamonaviy texnologiyalar va yuqori avtonomlikni oʻzida mujassam etgan ushbu gadjet xaridorlarga atigi 30 AQSh dollariga baholangan arzon narxda taklif etilmoqda va kundalik parvarish bozorida jiddiy qiziqish uygʻotmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Hozircha yangi qurilma faqat Xitoy bozorida sotuvga chiqqan boʻlib, uning tavsiya etilgan boshlangʻich narxi 249 yuan (taxminan 37 dollar) etib belgilangan. Biroq maxsus aksiyalar doirasida ilk xaridorlar ushbu qulay vositani 199,75 yuan, yaʼni taxminan 30 AQSh dollariga xarid qilishlari mumkinligi eʼlon qilindi.

Ilgʻor konstruksiya va yuqori unumdorlik

Mijia liniyasining yangi vakili oʻziga xos innovatsion konstruksiyaga ega boʻldi. Xususan, qurilma halqali ushlab turish tizimi hamda pichoqlarning toʻlqinsimon tuzilishiga ega qoʻshaloq toʻr bilan jihozlangan. Ishlab chiqaruvchining taʼkidlashicha, bunday texnologik yechim soqol olish jarayonida oʻtkazib yuborilgan tuklar sonini sezilarli darajada kamaytiradi va ularning teriga yopishib qolishi yoki qisilib qolish ehtimolini yoʻqqa chiqaradi.

Qurilmaning asosiy yuragi yuqori tezlikda ishlovchi motor hisoblanadi. U daqiqasiga 5 million martagacha aylanish tezligini taʼminlay oladi. Shuningdek, motor soqolning qalinligi va zichligiga qarab quvvatni avtomatik ravishda aqlli boshqarish funksiyasini ham qoʻllab-quvvatlaydi.

Suvdan himoya va rekord darajadagi avtonomlik

Zamonaviy foydalanuvchilar qulayligini inobatga olgan holda, elektr britvaning korpusi IPX7 namlikdan himoya standarti bilan taʼminlangan. Bu esa foydalanishdan keyin qurilmani toʻgʻridan-toʻgʻri oqayotgan suv ostida osongina yuvib tozalash imkonini beradi. Quvvat olish uchun esa ommabop USB Type-C porti tanlangan boʻlib, batareyani toʻliq toʻldirish uchun taxminan ikki soat vaqt ketadi.

Mazkur gadjetning eng asosiy ustunligi uning oʻta yuqori avtonomligidir. Xiaomi maʼlumotlariga koʻra, oʻrnatilgan akkumulyator sigʻimi qurilmadan qoʻshimcha quvvat olmasdan turib naq 90 kungacha uzluksiz foydalanish imkonini beradi. Xaridorlar uchun qurilma uchta jozibali rangda — kulrang, havorang va kumushrang koʻrinishda taqdim etilmoqda.

XiaomiElektr britvaMijiaGadjetlarYangi texnologiyalar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

ASRock kompaniyasi yangi AMD Radeon RX 9050 video-kartasini taqdim etdiASRock kompaniyasi yangi AMD Radeon RX 9050 video-kartasini taqdim etdiBugun, 16:29Rosatom 25 yil xizmat qiladigan kompozit bekatni taqdim etdiRosatom 25 yil xizmat qiladigan kompozit bekatni taqdim etdiBugun, 14:54Xitoy oʻzining immersion DUV-litograflarini seriyali ishlab chiqarishni boshladiXitoy oʻzining immersion DUV-litograflarini seriyali ishlab chiqarishni boshladiBugun, 14:26Boeing 737 MAX samolyotlarida yangi xavfsizlik muammosi aniqlandiBoeing 737 MAX samolyotlarida yangi xavfsizlik muammosi aniqlandiBugun, 13:56HMD kompaniyasi afsonaviy Asha qatorini yangi smartfon bilan qaytarmoqdaHMD kompaniyasi afsonaviy Asha qatorini yangi smartfon bilan qaytarmoqdaBugun, 13:28Baidu va Lyft Londonda avtonom taksilarni sinovdan oʻtkazishni boshladiBaidu va Lyft Londonda avtonom taksilarni sinovdan oʻtkazishni boshladiBugun, 13:24
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob