Xiaomi uch oy quvvat talab qilmaydigan arzon elektr britvasini chiqardi
Xiaomi korporatsiyasi oʻzining Mijia ekotizimi ostida yangi avlod elektr britvasini savdoga chiqardi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, zamonaviy texnologiyalar va yuqori avtonomlikni oʻzida mujassam etgan ushbu gadjet xaridorlarga atigi 30 AQSh dollariga baholangan arzon narxda taklif etilmoqda va kundalik parvarish bozorida jiddiy qiziqish uygʻotmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Hozircha yangi qurilma faqat Xitoy bozorida sotuvga chiqqan boʻlib, uning tavsiya etilgan boshlangʻich narxi 249 yuan (taxminan 37 dollar) etib belgilangan. Biroq maxsus aksiyalar doirasida ilk xaridorlar ushbu qulay vositani 199,75 yuan, yaʼni taxminan 30 AQSh dollariga xarid qilishlari mumkinligi eʼlon qilindi.
Ilgʻor konstruksiya va yuqori unumdorlikMijia liniyasining yangi vakili oʻziga xos innovatsion konstruksiyaga ega boʻldi. Xususan, qurilma halqali ushlab turish tizimi hamda pichoqlarning toʻlqinsimon tuzilishiga ega qoʻshaloq toʻr bilan jihozlangan. Ishlab chiqaruvchining taʼkidlashicha, bunday texnologik yechim soqol olish jarayonida oʻtkazib yuborilgan tuklar sonini sezilarli darajada kamaytiradi va ularning teriga yopishib qolishi yoki qisilib qolish ehtimolini yoʻqqa chiqaradi.
Qurilmaning asosiy yuragi yuqori tezlikda ishlovchi motor hisoblanadi. U daqiqasiga 5 million martagacha aylanish tezligini taʼminlay oladi. Shuningdek, motor soqolning qalinligi va zichligiga qarab quvvatni avtomatik ravishda aqlli boshqarish funksiyasini ham qoʻllab-quvvatlaydi.
Suvdan himoya va rekord darajadagi avtonomlikZamonaviy foydalanuvchilar qulayligini inobatga olgan holda, elektr britvaning korpusi IPX7 namlikdan himoya standarti bilan taʼminlangan. Bu esa foydalanishdan keyin qurilmani toʻgʻridan-toʻgʻri oqayotgan suv ostida osongina yuvib tozalash imkonini beradi. Quvvat olish uchun esa ommabop USB Type-C porti tanlangan boʻlib, batareyani toʻliq toʻldirish uchun taxminan ikki soat vaqt ketadi.
Mazkur gadjetning eng asosiy ustunligi uning oʻta yuqori avtonomligidir. Xiaomi maʼlumotlariga koʻra, oʻrnatilgan akkumulyator sigʻimi qurilmadan qoʻshimcha quvvat olmasdan turib naq 90 kungacha uzluksiz foydalanish imkonini beradi. Xaridorlar uchun qurilma uchta jozibali rangda — kulrang, havorang va kumushrang koʻrinishda taqdim etilmoqda.
…