Bir milliardlik natija: 2026 yilning eng daromadli filmi nomi ochiqlandi

·40·Madaniyat
Bir milliardlik natija: 2026 yilning eng daromadli filmi nomi ochiqlandi

"O‘yinchoqlar tarixi"ning beshinchi qismi 2026 yil jahon prokatida eng katta daromad to‘plagan film bo‘ldi. Qariyb uch o‘n yillik tarixga ega franshiza yangi qismi bilan ham tomoshabinlar qiziqishini saqlab qoldi.

Filmning umumiy kassa tushumi 1 milliard 20 million dollardan oshgani aytilmoqda. Bu natija uni 2026 yilning eng kassabop kino loyihasiga aylantirdi.

Multfilm daromad bo‘yicha "Super Mario: Galaktika kinosi" va Maykl Jekson haqida hikoya qiluvchi "Maykl" biografik filmini ortda qoldirgan.

Vudi, Bazz Layter va ularning do‘stlari ishtirokidagi voqealar 1995 yildan beri katta ekranda davom etib kelmoqda. Yangi qismning milliard dollarlik marrani bosib o‘tishi franshizaga qiziqish hali ham yuqori ekanini ko‘rsatdi.

Toy StoryMichael JacksonWoodyBuzz Lightyear
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Netflix'da yil premerasi: «Joze Mourino. O‘ziga xos» hujjatli filmiNetflix'da yil premerasi: «Joze Mourino. O‘ziga xos» hujjatli filmiBugun, 19:27Otabek Mahkamov "Garri Potter" yulduzi bilan uchrashdi va milliy sovg‘a taqdim etdi (video)Otabek Mahkamov "Garri Potter" yulduzi bilan uchrashdi va milliy sovg‘a taqdim etdi (video)Bugun, 15:04Dilfuza Ismoilova: "Zo‘r xarakter o‘rganib oldim" (video)Dilfuza Ismoilova: "Zo‘r xarakter o‘rganib oldim" (video)Bugun, 09:19"Yana qaytishni istaydigan shahar": Rayhonning Frankfurt sayohatidan yangi lavhalar"Yana qaytishni istaydigan shahar": Rayhonning Frankfurt sayohatidan yangi lavhalarBugun, 04:29Kristofer Nolanning "Odisseya" filmi ikki haftada 640 million dollar daromad oldiKristofer Nolanning "Odisseya" filmi ikki haftada 640 million dollar daromad oldiBugun, 04:24Asl ismi Zilola bo‘lgan go‘zal xonanda Shahzodaning bugun tug‘ilgan kuni!Asl ismi Zilola bo‘lgan go‘zal xonanda Shahzodaning bugun tug‘ilgan kuni!Bugun, 04:04
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Abbosbek Fayzullayev qaysi viloyatga kuyov bo‘layotgani ma’lum bo‘ldi
Abbosbek Fayzullayev qaysi viloyatga kuyov bo‘layotgani ma’lum bo‘ldi
Shohruh Mirzo va Oyshaxon ilk bor farzandli bo‘lishdi
Shohruh Mirzo va Oyshaxon ilk bor farzandli bo‘lishdi
140 kilodan 70 kiloga ozgan Muborak Abdullayeva ijodga qaytdi
140 kilodan 70 kiloga ozgan Muborak Abdullayeva ijodga qaytdi
Asal Shodiyeva “Kavkaz asirasi” filmidagi Nina obrazida muxlislarni hayratga soldi
Asal Shodiyeva “Kavkaz asirasi” filmidagi Nina obrazida muxlislarni hayratga soldi
Abbosbek Fayzullayev to‘yidagi onalarga gul berish va kuyov otish an’anasi diqqatni tortdi (video)
Abbosbek Fayzullayev to‘yidagi onalarga gul berish va kuyov otish an’anasi diqqatni tortdi (video)
Abbosbek Fayzullayevning to‘yidan ilk lavhalar tarqaldi (video)
Abbosbek Fayzullayevning to‘yidan ilk lavhalar tarqaldi (video)
Yulduz Turdiyeva va afg‘on xonandasi Qais Ulfat dueti yana e’tibor markazida (video)
Yulduz Turdiyeva va afg‘on xonandasi Qais Ulfat dueti yana e’tibor markazida (video)
To‘ydagi videolar sabab Abduqodir Husanovning ukasi diqqat markazida
To‘ydagi videolar sabab Abduqodir Husanovning ukasi diqqat markazida