Mbappe butsalarini mixga ilganidan so‘ng nima ish qilishini ochiqladi

·83·Dunyo
Mbappe butsalarini mixga ilganidan so‘ng nima ish qilishini ochiqladi

Dunyo futbolining eng yorqin yulduzlaridan biri, «Real Madrid» va Fransiya terma jamoasi hujumchisi Kilian Mbappe futbolchilik faoliyatini yakunlaganidan so‘ng qaysi sohada ish yuritishi va nega murabbiy bo‘lishni xohlamasligi haqida ochiq-oydin gapirdi.

Zamin.uz mashhur futbolchining kelajakdagi rejalari, biznesdagi muvaffaqiyatlari va murabbiylik haqidagi mulohazalari o‘rin olgan shov-shuvli bayonotini taqdim etadi.

1. «Buyuk futbolchi bo‘lish — yaxshi murabbiy bo‘lishni anglatmaydi»

Mbappening ta’kidlashicha, maydondagi buyuklik avtomat ravishda murabbiylikdagi muvaffaqiyatni kafolatlamaydi. U faoliyatini tugatgach, aslo murabbiylik sohasini tanlamasligini qat’iy ta’kidladi.

Fransiyalik yulduz ko‘plab buyuk futbolchilarning murabbiylikda kutilgan natijani ko‘rsata olmaganini va buning sababi futbolni bilmaslik emas, balki psixologiya va muloqot mahorati ekanini tushuntirdi.

Kilian Mbappening samimiy e’tirofidan:

«Faoliyatimni tugatganimdan keyin murabbiylik qilish?! Yo‘q, aniq murabbiylik qilmayman. Murabbiylik umuman boshqa ish, sizning yaxshi futbolchi bo‘lishingiz, murabbiylikni ham eplashingizni anglatmaydi.

Qanchadan-qancha buyuk futbolchilar murabbiylikda o‘rtacha darajaga tushib qolganini ko‘rdim — bu ularning futbolni tushunmasliklaridan emas, balki har bir inson bilan to‘g‘ri muloqot qila olish qobiliyatidandir. Murabbiylik juda qiyin ish.»

2. Biznesdagi muvaffaqiyat va prezidentlik haqidagi hazil

Kilian Mbappe kelajakda asosiy e’tiborini o‘z biznes loyihalariga qaratishini bildirdi. Bundan tashqari, u yaqinlarining taklifi hamda siyosat haqidagi savolga ham hazil-mutoyiba bilan munosabat bildirdi.

  • Biznes va investitsiyalar: «Bizneslarim yaxshi yurib turibdi, shu sohadan ketsam kerak», — deydi hujumchi.

  • Prezidentlik ambitsiyalari: «Do‘stlarim prezidentlikka nomzodimni qo‘yishim kerakligini aytishadi, ammo bunday ishlar rejalarimda yo‘q, meni shundoq ham yetarlicha yomon ko‘rishadi», — deya qo‘shimcha qildi Mbappe.

Kilian Mbappening bayonoti va kelajak rejalari bo‘yicha asosiy faktlar

Aspekt / Mezzon

Tafsilotlar

Sportchi

Kilian Mbappe

Murabbiylik bo‘yicha pozitsiyasi

Qat’iy ravishda «Yo‘q» (Murabbiy bo‘lmaydi)

Asosiy sababi

Murabbiylik — psixologiya va muloqotni talab qiluvchi murakkab soha

Kelajakdagi asosiy sohasi

Tadbirkorlik va biznes loyihalari

Siyosat / Prezidentlik

Rejada yo‘q («Meni shundoq ham yetarlicha yomon ko‘rishadi»)

Kilian Mbappening futboldan keyingi hayot haqidagi real va ochiq-odin fikrlari millionlab muxlislar o‘rtasida qizg‘in muhokamalarga sabab bo‘lmoqda.

Ushbu qiziqarli maqolani do‘stlaringiz, hamkasblaringiz va futbol ishqibozlari guruhlariga darhol yuboring!

Sizningcha, Mbappe kelajakda yaxshi murabbiy bo‘la olarmidi va u biznes sohasida ham futboldagidek zafar qucha oladimi? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!

Kylian MbappeReal MadridFransiyaZamin
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xitoyda ofatlar paytida yana bir xavf kuchaydi: AI soxta videolariXitoyda ofatlar paytida yana bir xavf kuchaydi: AI soxta videolariBugun, 16:11Fransiya osmonida ilk bor noyob “olovli bulutlar” kuzatildiFransiya osmonida ilk bor noyob “olovli bulutlar” kuzatildiBugun, 15:49Dubay shahzodasi "uy bekasi" atamasini o‘zgartirishni taklif qildiDubay shahzodasi "uy bekasi" atamasini o‘zgartirishni taklif qildiBugun, 15:48Hindistonda 4 yoshli qizaloq 12-qavatdan qulab halok bo‘ldi (video)Hindistonda 4 yoshli qizaloq 12-qavatdan qulab halok bo‘ldi (video)Bugun, 15:38Qirg‘oqqa chiqqan delfin sayyohlar sabab nobud bo‘ldiQirg‘oqqa chiqqan delfin sayyohlar sabab nobud bo‘ldiBugun, 15:13Pedro Sanches G‘azolik bolalarning suratiga ta’sirli javob qaytardiPedro Sanches G‘azolik bolalarning suratiga ta’sirli javob qaytardiBugun, 14:45
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Lamin Yamalning finaldan keyingi pul dastalari bilan tushgan surati tarmoqlarda bahs uyg‘otdi
Lamin Yamalning finaldan keyingi pul dastalari bilan tushgan surati tarmoqlarda bahs uyg‘otdi
Lamin Yamalning Ispaniya federatsiyasidan so‘ragan g‘alati iltimosi ko‘plab bahslarga sabab bo‘ldi
Lamin Yamalning Ispaniya federatsiyasidan so‘ragan g‘alati iltimosi ko‘plab bahslarga sabab bo‘ldi
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda