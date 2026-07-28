Mbappe butsalarini mixga ilganidan so‘ng nima ish qilishini ochiqladi
Dunyo futbolining eng yorqin yulduzlaridan biri, «Real Madrid» va Fransiya terma jamoasi hujumchisi Kilian Mbappe futbolchilik faoliyatini yakunlaganidan so‘ng qaysi sohada ish yuritishi va nega murabbiy bo‘lishni xohlamasligi haqida ochiq-oydin gapirdi.
Zamin.uz mashhur futbolchining kelajakdagi rejalari, biznesdagi muvaffaqiyatlari va murabbiylik haqidagi mulohazalari o‘rin olgan shov-shuvli bayonotini taqdim etadi.
1. «Buyuk futbolchi bo‘lish — yaxshi murabbiy bo‘lishni anglatmaydi»
Mbappening ta’kidlashicha, maydondagi buyuklik avtomat ravishda murabbiylikdagi muvaffaqiyatni kafolatlamaydi. U faoliyatini tugatgach, aslo murabbiylik sohasini tanlamasligini qat’iy ta’kidladi.
Fransiyalik yulduz ko‘plab buyuk futbolchilarning murabbiylikda kutilgan natijani ko‘rsata olmaganini va buning sababi futbolni bilmaslik emas, balki psixologiya va muloqot mahorati ekanini tushuntirdi.
Kilian Mbappening samimiy e’tirofidan:
«Faoliyatimni tugatganimdan keyin murabbiylik qilish?! Yo‘q, aniq murabbiylik qilmayman. Murabbiylik umuman boshqa ish, sizning yaxshi futbolchi bo‘lishingiz, murabbiylikni ham eplashingizni anglatmaydi.
Qanchadan-qancha buyuk futbolchilar murabbiylikda o‘rtacha darajaga tushib qolganini ko‘rdim — bu ularning futbolni tushunmasliklaridan emas, balki har bir inson bilan to‘g‘ri muloqot qila olish qobiliyatidandir. Murabbiylik juda qiyin ish.»
2. Biznesdagi muvaffaqiyat va prezidentlik haqidagi hazil
Kilian Mbappe kelajakda asosiy e’tiborini o‘z biznes loyihalariga qaratishini bildirdi. Bundan tashqari, u yaqinlarining taklifi hamda siyosat haqidagi savolga ham hazil-mutoyiba bilan munosabat bildirdi.
Biznes va investitsiyalar: «Bizneslarim yaxshi yurib turibdi, shu sohadan ketsam kerak», — deydi hujumchi.
Prezidentlik ambitsiyalari: «Do‘stlarim prezidentlikka nomzodimni qo‘yishim kerakligini aytishadi, ammo bunday ishlar rejalarimda yo‘q, meni shundoq ham yetarlicha yomon ko‘rishadi», — deya qo‘shimcha qildi Mbappe.
Kilian Mbappening bayonoti va kelajak rejalari bo‘yicha asosiy faktlar
Aspekt / Mezzon
Tafsilotlar
Sportchi
Kilian Mbappe
Murabbiylik bo‘yicha pozitsiyasi
Qat’iy ravishda «Yo‘q» (Murabbiy bo‘lmaydi)
Asosiy sababi
Murabbiylik — psixologiya va muloqotni talab qiluvchi murakkab soha
Kelajakdagi asosiy sohasi
Tadbirkorlik va biznes loyihalari
Siyosat / Prezidentlik
Rejada yo‘q («Meni shundoq ham yetarlicha yomon ko‘rishadi»)
Kilian Mbappening futboldan keyingi hayot haqidagi real va ochiq-odin fikrlari millionlab muxlislar o‘rtasida qizg‘in muhokamalarga sabab bo‘lmoqda.
Ushbu qiziqarli maqolani do‘stlaringiz, hamkasblaringiz va futbol ishqibozlari guruhlariga darhol yuboring!
Sizningcha, Mbappe kelajakda yaxshi murabbiy bo‘la olarmidi va u biznes sohasida ham futboldagidek zafar qucha oladimi? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!
…