Xo‘jayiniga buyragini bergan ayol keyinchalik ishdan bo‘shatildi

·0·Dunyo
Xo‘jayiniga buyragini bergan ayol keyinchalik ishdan bo‘shatildi

AQSHda sodir bo‘lgan ushbu voqea uzoq yillardan buyon organ donorligi bilan bog‘liq eng ko‘p muhokama qilingan hodisalardan biri sifatida tilga olinadi. Debbi Stivens ismli ayol o‘z xo‘jayinining hayotini saqlab qolish maqsadida unga buyragini donor sifatida berishga rozi bo‘lgan. Biroq operatsiyadan so‘ng u kutgan minnatdorlik o‘rniga kutilmagan muammolarga duch kelgan.

Ma’lum bo‘lishicha, Debbi Stivens AQSHning Nyu-York shtatida joylashgan kompaniyalardan birida ishlagan. Uning rahbari Jeki Brusiya buyrak yetishmovchiligi bilan kurashayotgani ma’lum bo‘lgach, Debbi hech ikkilanmay donor bo‘lishga qaror qilgan. Dastlab o‘tkazilgan tekshiruvlar ularning to‘g‘ridan to‘g‘ri mos kelmasligini ko‘rsatgan. Shundan so‘ng u "paired kidney exchange" (juft donor almashinuvi) dasturida ishtirok etib, o‘z buyragini boshqa bemorga bergan. Evaziga esa mos donorning buyragi uning xo‘jayiniga ko‘chirib o‘tkazilgan.

Operatsiyadan keyin Debbi ish joyida bosim va turli kelishmovchiliklarga duch kelganini da’vo qilgan. Oradan ko‘p o‘tmay u ishdan bo‘shatilgan. Ayol ommaviy axborot vositalariga bergan intervyularidan birida: "Go‘yo meni faqat buyragim kerak bo‘lgani uchun ishga olishgandek tuyuldi", deya o‘sha davrdagi og‘ir kechinmalarini eslagan.

Keyinchalik Debbi Stivens sobiq ish beruvchisiga nisbatan sudga murojaat qilgan. Biroq ish bo‘yicha tomonlar turli pozitsiyani bildirgan, ish beruvchi esa ayblovlarni rad etgan. Mazkur voqea AQSH va boshqa davlatlarda organ donorligini qo‘llab-quvvatlash, donorlarning huquqlari hamda ish joyidagi munosabatlar haqida keng jamoatchilik muhokamalariga sabab bo‘lgan.

Debbi Stivensning hikoyasi ko‘pchilik uchun bir haqiqatni eslatadi: ba’zan ezgulik kutilganidek mukofotlanmasligi mumkin. Shunga qaramay, uning qilgan insonparvarlik qadami minglab odamlar uchun organ donorligining hayot saqlab qolishdagi ahamiyatini yana bir bor yodga soldi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Portugaliyada shov-shuv: Trampning nabirasi Joau Feliksga qiziqish bildirdiPortugaliyada shov-shuv: Trampning nabirasi Joau Feliksga qiziqish bildirdiBugun, 19:12Ufada daryoda cho‘milgan o‘zbekistonlik fojiali tarzda halok bo‘ldiUfada daryoda cho‘milgan o‘zbekistonlik fojiali tarzda halok bo‘ldiBugun, 18:36Egasini bir lahza ham yolg‘iz qoldirmagan mushuk foydalanuvchilarini to‘lqinlantirdiEgasini bir lahza ham yolg‘iz qoldirmagan mushuk foydalanuvchilarini to‘lqinlantirdiBugun, 18:18Rossiya Ukrainaga ommaviy raketa va dron hujumini uyushtirdi: so‘nggi tafsilotlarRossiya Ukrainaga ommaviy raketa va dron hujumini uyushtirdi: so‘nggi tafsilotlarBugun, 16:04Xitoyning qiziqarli usuli: “Temir quloq” nima va u qanday ta’sir qiladi?Xitoyning qiziqarli usuli: “Temir quloq” nima va u qanday ta’sir qiladi?Bugun, 15:24Ona vafot etgan 9 yoshli o‘g‘lining yurak urishini 3 yoshli bolada eshitdiOna vafot etgan 9 yoshli o‘g‘lining yurak urishini 3 yoshli bolada eshitdiBugun, 14:41
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Lamin Yamalning finaldan keyingi pul dastalari bilan tushgan surati tarmoqlarda bahs uyg‘otdi
Lamin Yamalning finaldan keyingi pul dastalari bilan tushgan surati tarmoqlarda bahs uyg‘otdi
Lamin Yamalning Ispaniya federatsiyasidan so‘ragan g‘alati iltimosi ko‘plab bahslarga sabab bo‘ldi
Lamin Yamalning Ispaniya federatsiyasidan so‘ragan g‘alati iltimosi ko‘plab bahslarga sabab bo‘ldi
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda