Xo‘jayiniga buyragini bergan ayol keyinchalik ishdan bo‘shatildi
AQSHda sodir bo‘lgan ushbu voqea uzoq yillardan buyon organ donorligi bilan bog‘liq eng ko‘p muhokama qilingan hodisalardan biri sifatida tilga olinadi. Debbi Stivens ismli ayol o‘z xo‘jayinining hayotini saqlab qolish maqsadida unga buyragini donor sifatida berishga rozi bo‘lgan. Biroq operatsiyadan so‘ng u kutgan minnatdorlik o‘rniga kutilmagan muammolarga duch kelgan.
Ma’lum bo‘lishicha, Debbi Stivens AQSHning Nyu-York shtatida joylashgan kompaniyalardan birida ishlagan. Uning rahbari Jeki Brusiya buyrak yetishmovchiligi bilan kurashayotgani ma’lum bo‘lgach, Debbi hech ikkilanmay donor bo‘lishga qaror qilgan. Dastlab o‘tkazilgan tekshiruvlar ularning to‘g‘ridan to‘g‘ri mos kelmasligini ko‘rsatgan. Shundan so‘ng u "paired kidney exchange" (juft donor almashinuvi) dasturida ishtirok etib, o‘z buyragini boshqa bemorga bergan. Evaziga esa mos donorning buyragi uning xo‘jayiniga ko‘chirib o‘tkazilgan.
Operatsiyadan keyin Debbi ish joyida bosim va turli kelishmovchiliklarga duch kelganini da’vo qilgan. Oradan ko‘p o‘tmay u ishdan bo‘shatilgan. Ayol ommaviy axborot vositalariga bergan intervyularidan birida: "Go‘yo meni faqat buyragim kerak bo‘lgani uchun ishga olishgandek tuyuldi", deya o‘sha davrdagi og‘ir kechinmalarini eslagan.
Keyinchalik Debbi Stivens sobiq ish beruvchisiga nisbatan sudga murojaat qilgan. Biroq ish bo‘yicha tomonlar turli pozitsiyani bildirgan, ish beruvchi esa ayblovlarni rad etgan. Mazkur voqea AQSH va boshqa davlatlarda organ donorligini qo‘llab-quvvatlash, donorlarning huquqlari hamda ish joyidagi munosabatlar haqida keng jamoatchilik muhokamalariga sabab bo‘lgan.
Debbi Stivensning hikoyasi ko‘pchilik uchun bir haqiqatni eslatadi: ba’zan ezgulik kutilganidek mukofotlanmasligi mumkin. Shunga qaramay, uning qilgan insonparvarlik qadami minglab odamlar uchun organ donorligining hayot saqlab qolishdagi ahamiyatini yana bir bor yodga soldi.
…