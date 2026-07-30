Sog‘lom qovug‘idan ayrilgan ayol 17 million dollarlik kompensatsiya undirdi
AQSHning Meyn shtatida shifokorlarning xatosi tufayli sog'lom qovug'idan ayrilgan ayol sud orqali 17 million dollar miqdorida kompensatsiya undirdi. Hodisa 2023 yilda 43 yoshli Mitchell ismli ayol chap tuxumdonidagi xavfsiz o'simtani oldirish uchun operatsiyaga kirganida yuz berdi va shifokor Daniel Ganyon o'simta o'rniga uning qovug'ini olib tashlagan.
AQSHning Meyn shtatida shifokorlarning jiddiy tibbiy xatosi oqibatida sog‘lom qovug‘idan ayrilgan ayol sud orqali 17 million dollar miqdorida kompensatsiya olishga muvaffaq bo‘ldi.
Ma’lum qilinishicha, 2023 yilda 43 yoshli Mitchell ismli ayol chap tuxumdonida aniqlangan xavfsiz o‘simtani olib tashlash uchun rejalashtirilgan operatsiyaga kirgan. Biroq jarrohlik amaliyoti davomida shifokor Daniel Ganyon o‘simta o‘rniga bemorning sog‘lom qovug‘ini olib tashlagan.
Xatolik ayol operatsiyadan keyin kuchli og‘riqlar va siydik ajratishda jiddiy muammolar bilan yana shifoxonaga murojaat qilganidan so‘ng aniqlangan. Shundan keyin shifokorlar unga murakkab rekonstruktiv operatsiya o‘tkazib, ichak to‘qimalari yordamida sun’iy qovuq yaratishga majbur bo‘lgan.
Biroq ushbu amaliyot ayolning sog‘lig‘ini to‘liq tiklay olmagan. U hozirgacha har kuni kateterdan foydalanishga, muntazam tibbiy ko‘riklardan o‘tishga va doimiy davolanishni davom ettirishga majbur.
Mazkur holat yuzasidan sud tibbiy muassasa va mas’ullarni aybdor deb topib, jabrlanuvchi ayol foydasiga 17 million dollar miqdorida kompensatsiya to‘lash haqida qaror chiqargan. Bu ish AQSHda so‘nggi yillarda tibbiy xatolar bilan bog‘liq eng yirik kompensatsiyalardan biri sifatida e’tibor qozondi.
…