Sog‘lom qovug‘idan ayrilgan ayol 17 million dollarlik kompensatsiya undirdi

·25·Salomatlik
Sog‘lom qovug‘idan ayrilgan ayol 17 million dollarlik kompensatsiya undirdi
Qisqacha

AQSHning Meyn shtatida shifokorlarning xatosi tufayli sog'lom qovug'idan ayrilgan ayol sud orqali 17 million dollar miqdorida kompensatsiya undirdi. Hodisa 2023 yilda 43 yoshli Mitchell ismli ayol chap tuxumdonidagi xavfsiz o'simtani oldirish uchun operatsiyaga kirganida yuz berdi va shifokor Daniel Ganyon o'simta o'rniga uning qovug'ini olib tashlagan.

AQSHning Meyn shtatida shifokorlarning jiddiy tibbiy xatosi oqibatida sog‘lom qovug‘idan ayrilgan ayol sud orqali 17 million dollar miqdorida kompensatsiya olishga muvaffaq bo‘ldi.

Ma’lum qilinishicha, 2023 yilda 43 yoshli Mitchell ismli ayol chap tuxumdonida aniqlangan xavfsiz o‘simtani olib tashlash uchun rejalashtirilgan operatsiyaga kirgan. Biroq jarrohlik amaliyoti davomida shifokor Daniel Ganyon o‘simta o‘rniga bemorning sog‘lom qovug‘ini olib tashlagan.

Xatolik ayol operatsiyadan keyin kuchli og‘riqlar va siydik ajratishda jiddiy muammolar bilan yana shifoxonaga murojaat qilganidan so‘ng aniqlangan. Shundan keyin shifokorlar unga murakkab rekonstruktiv operatsiya o‘tkazib, ichak to‘qimalari yordamida sun’iy qovuq yaratishga majbur bo‘lgan.

Biroq ushbu amaliyot ayolning sog‘lig‘ini to‘liq tiklay olmagan. U hozirgacha har kuni kateterdan foydalanishga, muntazam tibbiy ko‘riklardan o‘tishga va doimiy davolanishni davom ettirishga majbur.

Mazkur holat yuzasidan sud tibbiy muassasa va mas’ullarni aybdor deb topib, jabrlanuvchi ayol foydasiga 17 million dollar miqdorida kompensatsiya to‘lash haqida qaror chiqargan. Bu ish AQSHda so‘nggi yillarda tibbiy xatolar bilan bog‘liq eng yirik kompensatsiyalardan biri sifatida e’tibor qozondi.

MaineAQSHMitchellDaniel Gagnon
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Qorin sohasidagi yog‘larning asl sababi: undan qutulishning "g‘aroyib" usuliQorin sohasidagi yog‘larning asl sababi: undan qutulishning "g‘aroyib" usuliBugun, 20:29Kechqurun ko‘p yeyish tavsiya etilmaydigan 4 ta mevaKechqurun ko‘p yeyish tavsiya etilmaydigan 4 ta mevaKecha, 14:25Tadqiqotlar ko‘rsatdi: o‘g‘il homila bilan homiladorlik nega qiyinroq kechadi?Tadqiqotlar ko‘rsatdi: o‘g‘il homila bilan homiladorlik nega qiyinroq kechadi?Kecha, 13:43Olimlar suyaklarni yemirilishdan saqlaydigan eng muhim mahsulotlarni aytdiOlimlar suyaklarni yemirilishdan saqlaydigan eng muhim mahsulotlarni aytdi28.07, 00:12Keng sonlar sog‘liq belgisimi? Bunday ayollar erkaklarni ko‘proq o‘ziga tortadimi?Keng sonlar sog‘liq belgisimi? Bunday ayollar erkaklarni ko‘proq o‘ziga tortadimi?27.07, 17:23Tanangiz nimani aytmoqda? Og‘riq ortidagi haqiqat...Tanangiz nimani aytmoqda? Og‘riq ortidagi haqiqat...27.07, 16:43
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Salomatlik yangiliklar

Keng sonlar sog‘liq belgisimi? Bunday ayollar erkaklarni ko‘proq o‘ziga tortadimi?
Keng sonlar sog‘liq belgisimi? Bunday ayollar erkaklarni ko‘proq o‘ziga tortadimi?
Olimlar suyaklarni yemirilishdan saqlaydigan eng muhim mahsulotlarni aytdi
Olimlar suyaklarni yemirilishdan saqlaydigan eng muhim mahsulotlarni aytdi
Miyani himoya qilish uchun bu mahsulotlardan ehtiyot bo‘ling
Miyani himoya qilish uchun bu mahsulotlardan ehtiyot bo‘ling
Hech narsa qilmaslik miyaga foyda keltiradimi? Olimlar javob berdi
Hech narsa qilmaslik miyaga foyda keltiradimi? Olimlar javob berdi
Buyrakda tosh paydo bo‘lishini kuchaytiruvchi beshta xavfli mahsulot
Buyrakda tosh paydo bo‘lishini kuchaytiruvchi beshta xavfli mahsulot
Ertalabki holsizlik va sustkashlikning 12 ta yashirin sababi...
Ertalabki holsizlik va sustkashlikning 12 ta yashirin sababi...
D vitaminining so‘rilishiga to‘sqinlik qiluvchi 5 omil
D vitaminining so‘rilishiga to‘sqinlik qiluvchi 5 omil
Tanangiz nimani aytmoqda? Og‘riq ortidagi haqiqat...
Tanangiz nimani aytmoqda? Og‘riq ortidagi haqiqat...