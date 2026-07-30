UFC yulduzi rafiqasini mashinada urib ketishga urindi: ayblov va hibsga olish
UFC sobiq chempionlik da'vogari va tahlilchi Entoni Smit AQSHning Nebraska shtatida jiddiy oilaviy mojaro ortidan uchta og'ir jinoiy modda bo'yicha ayblanib hibsga olindi. Hodisa 26 iyul kuni Gretna Days festivali paytida sodir bo'lgan bo'lib, tergov versiyasiga ko'ra, sportchi rafiqasini o'ldirish bilan qo'rqitgan hamda mashinada urib ketishga uringan.
UFC sobiq chempionlik da’vogari va hozirda tahlilchi Entoni Smit AQSHda jiddiy oilaviy mojaro ortidan og‘ir jinoiy ish markazida qoldi. 38 yoshli sportchi uchta og‘ir jinoiy modda bo‘yicha ayblanib, hibsga olingan. Voqea Nebraska shtatida bo‘lib o‘tgan festival vaqtida sodir bo‘lgan.
Zamin.uz ushbu shok xabarning batafsil tafsilotlari va sportchining ayblanishiga sabab bo‘lgan voqealar haqida xabar beradi.
O‘lim tahdidlari va majburiy olib ketish: Festival paytidagi mojaro
Sarpi okrugi prokuraturasi ma’lumotlariga ko‘ra, dahshatli voqea 26 iyul kuni AQSHning Nebraska shtatida joylashgan Gretna shahrida o‘tgan Gretna Days festivali paytida sodir bo‘lgan. Bardagi janjal va konsertdagi tortishuvdan so‘ng, tergov versiyasiga ko‘ra, Smit xotinidan uyga birga qaytishni talab qilgan. Rad javobini olgach, u ayolini o‘ldirish bilan qo‘rqitgan. Aytilishicha, u rafiqasini majburan mashinaga o‘tqazgan va yo‘lda ham tahdidlarni davom ettirgan.
Dahshatli daqiqalar: Mashina bilan urib ketishga urinish
Prokurorlar bayonotiga ko‘ra, ayol mashinadan tushib qochishga muvaffaq bo‘lganidan keyin, Smit bir necha bor uni mashinada urib ketishga urinishda ayblanmoqda. Tasodif tufayli ayol jiddiy tan jarohati olmagan — u mashinaning ostiga tushib qolishdan qocha olgan. Guvohlar unga va bolalariga yordam berib, hodisa joyidan olib ketishgan. Ertasi kuni Entoni Smitni qo‘lga olish uchun order berilgan, sportchi esa politsiyaga o‘zi borib taslim bo‘lgan.
Sud qarori: 500 ming dollar kafolat puli va qat’iy cheklovlar
29 iyul kuni sudda unga nisbatan 500 ming dollar miqdorida kafolat puli belgilab qo‘yildi. Shartlar qatorida — rafiqasi Mixala bilan har qanday muloqotni to‘liq taqiqlash, sud ruxsatisiz Nebraska shtatini tark etmaslik va qonunbuzarlikka yo‘l qo‘ymaslik talabi bor. Keyingi sud majlisi 17 avgust kuniga belgilangan.
Entoni Smit ishi bo‘yicha asosiy faktlar
Mezzon / Ma’lumot
Tafsilotlar
Subyekt
Entoni Smit (UFC sobiq chempionlik da’vogari)
Jinoyat sanasi
26 iyul
Jinoyat joyi
Gretna, Nebraska, Gretna Days festival
Ayblovlar
Uchta og‘ir jinoiy modda
Kafolat puli (Bond)
$500 000
Asosiy shart
Rafiqasi bilan muloqotni to‘liq taqiqlash
Keyingi sud sanasi
17 avgust
UFC yulduzining oilaviy mojarosi va jinoiy ishi — bu barcha sport ishqibozlari va jamoatchilik bilishi kerak bo‘lgan muhim voqeadir.
Ushbu qaynoq va tahliliy maqolani darhol do‘stlaringiz va xavfsizlik masalalariga qiziquvchi guruhlarga yuboring!
Sizningcha, Entoni Smitning ushbu harakatlari uning karyerasiga qanday ta’sir qiladi? U UFCdan butunlay chetlatiladimi? O‘z fikr va taxminlaringizni izohlarda qoldiring!
…