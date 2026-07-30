UFC yulduzi rafiqasini mashinada urib ketishga urindi: ayblov va hibsga olish

·37·Dunyo
UFC yulduzi rafiqasini mashinada urib ketishga urindi: ayblov va hibsga olish
Qisqacha

UFC sobiq chempionlik da'vogari va tahlilchi Entoni Smit AQSHning Nebraska shtatida jiddiy oilaviy mojaro ortidan uchta og'ir jinoiy modda bo'yicha ayblanib hibsga olindi. Hodisa 26 iyul kuni Gretna Days festivali paytida sodir bo'lgan bo'lib, tergov versiyasiga ko'ra, sportchi rafiqasini o'ldirish bilan qo'rqitgan hamda mashinada urib ketishga uringan.

UFC sobiq chempionlik da’vogari va hozirda tahlilchi Entoni Smit AQSHda jiddiy oilaviy mojaro ortidan og‘ir jinoiy ish markazida qoldi. 38 yoshli sportchi uchta og‘ir jinoiy modda bo‘yicha ayblanib, hibsga olingan. Voqea Nebraska shtatida bo‘lib o‘tgan festival vaqtida sodir bo‘lgan.

Zamin.uz ushbu shok xabarning batafsil tafsilotlari va sportchining ayblanishiga sabab bo‘lgan voqealar haqida xabar beradi.

O‘lim tahdidlari va majburiy olib ketish: Festival paytidagi mojaro

Sarpi okrugi prokuraturasi ma’lumotlariga ko‘ra, dahshatli voqea 26 iyul kuni AQSHning Nebraska shtatida joylashgan Gretna shahrida o‘tgan Gretna Days festivali paytida sodir bo‘lgan. Bardagi janjal va konsertdagi tortishuvdan so‘ng, tergov versiyasiga ko‘ra, Smit xotinidan uyga birga qaytishni talab qilgan. Rad javobini olgach, u ayolini o‘ldirish bilan qo‘rqitgan. Aytilishicha, u rafiqasini majburan mashinaga o‘tqazgan va yo‘lda ham tahdidlarni davom ettirgan.

Dahshatli daqiqalar: Mashina bilan urib ketishga urinish

Prokurorlar bayonotiga ko‘ra, ayol mashinadan tushib qochishga muvaffaq bo‘lganidan keyin, Smit bir necha bor uni mashinada urib ketishga urinishda ayblanmoqda. Tasodif tufayli ayol jiddiy tan jarohati olmagan — u mashinaning ostiga tushib qolishdan qocha olgan. Guvohlar unga va bolalariga yordam berib, hodisa joyidan olib ketishgan. Ertasi kuni Entoni Smitni qo‘lga olish uchun order berilgan, sportchi esa politsiyaga o‘zi borib taslim bo‘lgan.

Sud qarori: 500 ming dollar kafolat puli va qat’iy cheklovlar

29 iyul kuni sudda unga nisbatan 500 ming dollar miqdorida kafolat puli belgilab qo‘yildi. Shartlar qatorida — rafiqasi Mixala bilan har qanday muloqotni to‘liq taqiqlash, sud ruxsatisiz Nebraska shtatini tark etmaslik va qonunbuzarlikka yo‘l qo‘ymaslik talabi bor. Keyingi sud majlisi 17 avgust kuniga belgilangan.

Entoni Smit ishi bo‘yicha asosiy faktlar

Mezzon / Ma’lumot

Tafsilotlar

Subyekt

Entoni Smit (UFC sobiq chempionlik da’vogari)

Jinoyat sanasi

26 iyul

Jinoyat joyi

Gretna, Nebraska, Gretna Days festival

Ayblovlar

Uchta og‘ir jinoiy modda

Kafolat puli (Bond)

$500 000

Asosiy shart

Rafiqasi bilan muloqotni to‘liq taqiqlash

Keyingi sud sanasi

17 avgust

UFC yulduzining oilaviy mojarosi va jinoiy ishi — bu barcha sport ishqibozlari va jamoatchilik bilishi kerak bo‘lgan muhim voqeadir.

Ushbu qaynoq va tahliliy maqolani darhol do‘stlaringiz va xavfsizlik masalalariga qiziquvchi guruhlarga yuboring!

Sizningcha, Entoni Smitning ushbu harakatlari uning karyerasiga qanday ta’sir qiladi? U UFCdan butunlay chetlatiladimi? O‘z fikr va taxminlaringizni izohlarda qoldiring!

Anthony SmithUFCNebraskaGretnaZamin.uz
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Singapur metrosida yo‘lovchining pauerbanki yonib ketdiSingapur metrosida yo‘lovchining pauerbanki yonib ketdiBugun, 20:42Rossiya Ukrainaga ommaviy raketa va dron hujumini uyushtirdi: so‘nggi tafsilotlarRossiya Ukrainaga ommaviy raketa va dron hujumini uyushtirdi: so‘nggi tafsilotlarBugun, 20:33Portugaliyada shov-shuv: Trampning nabirasi Joau Feliksga qiziqish bildirdiPortugaliyada shov-shuv: Trampning nabirasi Joau Feliksga qiziqish bildirdiBugun, 20:31Telefonga berilgan sayyoh ayiq bilan yuzma-yuz keldi (video)Telefonga berilgan sayyoh ayiq bilan yuzma-yuz keldi (video)Bugun, 20:20Xo‘jayiniga buyragini bergan ayol keyinchalik ishdan bo‘shatildiXo‘jayiniga buyragini bergan ayol keyinchalik ishdan bo‘shatildiBugun, 19:49Ufada daryoda cho‘milgan o‘zbekistonlik fojiali tarzda halok bo‘ldiUfada daryoda cho‘milgan o‘zbekistonlik fojiali tarzda halok bo‘ldiBugun, 18:36
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Lamin Yamalning finaldan keyingi pul dastalari bilan tushgan surati tarmoqlarda bahs uyg‘otdi
Lamin Yamalning finaldan keyingi pul dastalari bilan tushgan surati tarmoqlarda bahs uyg‘otdi
Lamin Yamalning Ispaniya federatsiyasidan so‘ragan g‘alati iltimosi ko‘plab bahslarga sabab bo‘ldi
Lamin Yamalning Ispaniya federatsiyasidan so‘ragan g‘alati iltimosi ko‘plab bahslarga sabab bo‘ldi
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda