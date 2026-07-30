Singapur metrosida yo‘lovchining pauerbanki yonib ketdi
Singapurdagi Buangkok MRT metro bekatida yo‘lovchining ryukzagidagi pauerbank tutab ketishi natijasida xavfli vaziyat yuzaga keldi. Xodimning tezkor harakati va kukunli o‘t o‘chirgich yordamida tutun bartaraf etilib, yong‘inning kengayishiga yo‘l qo‘yilmadi va hech kim jabrlanmadi. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, hodisa litiy-ion batareyaning qizib ketishi bilan bog'liq bo'lishi mumkin va hozirda tekshiruv ishlari olib borilmoqda.
Singapurdagi Buangkok MRT metro bekatida yo‘lovchilardan birining ryukzagidagi pauerbank tutab ketishi oqibatida qisqa muddatli xavfli vaziyat yuzaga keldi.
Hodisa joyida xizmat olib borayotgan jamoat transporti xavfsizligi xodimi vaziyatga zudlik bilan aralashib, kukunli o‘t o‘chirgich yordamida tutunni bartaraf etgan. Tezkor choralar tufayli yong‘inning kengayishiga yo‘l qo‘yilmagan va hodisa oqibatida hech kim jabrlanmagan.
Mutasaddi idoralar dastlabki ma’lumotlarga ko‘ra, hodisa litiy-ion batareyaning qizib ketishi bilan bog‘liq bo‘lishi mumkinligini bildirib, holat yuzasidan tekshiruv ishlari olib borilayotganini ma’lum qildi.
Mutaxassislarning ta’kidlashicha, pauerbank va boshqa litiy-ion batareyali qurilmalar mexanik shikastlanganda, haddan tashqari qizib ketganda yoki nosoz bo‘lganda tutashi mumkin. Shu bois fuqarolarga faqat sertifikatlangan qurilmalardan foydalanish, shishgan yoki shikastlangan pauerbanklarni ishlatmaslik hamda bunday moslamalarni nazoratsiz zaryadlamaslik tavsiya etilmoqda.
…