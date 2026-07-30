Singapur metrosida yo‘lovchining pauerbanki yonib ketdi

·26·Dunyo
Singapur metrosida yo‘lovchining pauerbanki yonib ketdi
Qisqacha

Singapurdagi Buangkok MRT metro bekatida yo‘lovchining ryukzagidagi pauerbank tutab ketishi natijasida xavfli vaziyat yuzaga keldi. Xodimning tezkor harakati va kukunli o‘t o‘chirgich yordamida tutun bartaraf etilib, yong‘inning kengayishiga yo‘l qo‘yilmadi va hech kim jabrlanmadi. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, hodisa litiy-ion batareyaning qizib ketishi bilan bog'liq bo'lishi mumkin va hozirda tekshiruv ishlari olib borilmoqda.

Singapurdagi Buangkok MRT metro bekatida yo‘lovchilardan birining ryukzagidagi pauerbank tutab ketishi oqibatida qisqa muddatli xavfli vaziyat yuzaga keldi.

Hodisa joyida xizmat olib borayotgan jamoat transporti xavfsizligi xodimi vaziyatga zudlik bilan aralashib, kukunli o‘t o‘chirgich yordamida tutunni bartaraf etgan. Tezkor choralar tufayli yong‘inning kengayishiga yo‘l qo‘yilmagan va hodisa oqibatida hech kim jabrlanmagan.

Mutasaddi idoralar dastlabki ma’lumotlarga ko‘ra, hodisa litiy-ion batareyaning qizib ketishi bilan bog‘liq bo‘lishi mumkinligini bildirib, holat yuzasidan tekshiruv ishlari olib borilayotganini ma’lum qildi.

Mutaxassislarning ta’kidlashicha, pauerbank va boshqa litiy-ion batareyali qurilmalar mexanik shikastlanganda, haddan tashqari qizib ketganda yoki nosoz bo‘lganda tutashi mumkin. Shu bois fuqarolarga faqat sertifikatlangan qurilmalardan foydalanish, shishgan yoki shikastlangan pauerbanklarni ishlatmaslik hamda bunday moslamalarni nazoratsiz zaryadlamaslik tavsiya etilmoqda.

SingaporeBuangkok
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

UFC yulduzi rafiqasini mashinada urib ketishga urindi: ayblov va hibsga olishUFC yulduzi rafiqasini mashinada urib ketishga urindi: ayblov va hibsga olishBugun, 20:48Rossiya Ukrainaga ommaviy raketa va dron hujumini uyushtirdi: so‘nggi tafsilotlarRossiya Ukrainaga ommaviy raketa va dron hujumini uyushtirdi: so‘nggi tafsilotlarBugun, 20:33Portugaliyada shov-shuv: Trampning nabirasi Joau Feliksga qiziqish bildirdiPortugaliyada shov-shuv: Trampning nabirasi Joau Feliksga qiziqish bildirdiBugun, 20:31Telefonga berilgan sayyoh ayiq bilan yuzma-yuz keldi (video)Telefonga berilgan sayyoh ayiq bilan yuzma-yuz keldi (video)Bugun, 20:20Xo‘jayiniga buyragini bergan ayol keyinchalik ishdan bo‘shatildiXo‘jayiniga buyragini bergan ayol keyinchalik ishdan bo‘shatildiBugun, 19:49Ufada daryoda cho‘milgan o‘zbekistonlik fojiali tarzda halok bo‘ldiUfada daryoda cho‘milgan o‘zbekistonlik fojiali tarzda halok bo‘ldiBugun, 18:36
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Lamin Yamalning finaldan keyingi pul dastalari bilan tushgan surati tarmoqlarda bahs uyg‘otdi
Lamin Yamalning finaldan keyingi pul dastalari bilan tushgan surati tarmoqlarda bahs uyg‘otdi
Lamin Yamalning Ispaniya federatsiyasidan so‘ragan g‘alati iltimosi ko‘plab bahslarga sabab bo‘ldi
Lamin Yamalning Ispaniya federatsiyasidan so‘ragan g‘alati iltimosi ko‘plab bahslarga sabab bo‘ldi
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda